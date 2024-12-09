Перехитрить хитреца. Эрдоган обыграл сам себя в Сирии

«Асад пал, а Эрдоган победил», — так прокомментировала случившееся в Сирии дочь турецкого президента Эсра. Воодушевившись происходящим, не сумел сдержать пафоса и сам папа-президент, заявив, что, кроме него и Владимира Путина, в мире больше не осталось опытных лидеров.

«Я говорю это не потому, что я — это я. Но срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же — господина Путина. Все остальные ушли. И мы хотим, чтобы наш диалог продолжался. Тут важно продолжать политику. Вот, например, после ухода Ангелы Меркель в Германии закончилась политика», — подчеркнул глава республики. Что сказать по этому поводу? Традиционное восточное бахвальство в очередной раз оказалось сильнее осторожности, и семейство Эрдоганов де-факто признало, что за свержением законной сирийской власти торчат именно их уши. Вот только, как по мне, долго почивать на лаврах Эрдогану-старшему не придется. Далеко не все в Сирии пошло так, как было задумано по турецкому сценарию.

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua / Global Look Press

Как сообщило немецкое издание Bild, изначальный план подразумевал, что ведущей политической силой в разрушенной стране станет протурецкая «Сирийская национальная армия». «Переговоры о передаче власти велись в столице Катара Дохе. Согласно плану, в субботу вечером Башар Асад должен был подать в отставку и отправиться в Россию. После этого боевые действия предполагалось прекратить, а власть передать переходному правительству и спустя несколько недель — повстанцам», — говорится в публикации. Но на выходе власть в Дамаске захватили члены «Хайят Тахрир аш-Шам»*, ведомые Абу Мохаммедом аль-Джулани, которого еще семь лет назад США разыскивали как террориста ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*.

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Видимо, плохо искали. Теперь аль-Джулани может стать новым правителем Сирии — или того, что от нее останется. Свои претензии на сирийскую территорию уже заявил Израиль (пока только на окончательную оккупацию Голанских высот, но лиха беда начало). Север страны будет контролировать Турция, возможно, даже попытается просто присоединить его к своей территории. Но и тут не все так просто.

Фото: Ayal Margolin/XinHua / Global Look Press

Курды, давно торчащие занозой в пятой точке Эрдогана, никуда уходить не собираются и даже, возможно, при поддержке США попробуют на обломках САР создать, наконец, свое национальное государство. По крайней мере, как сообщило агентство Firat, сейчас курдские ополченцы из «Сил народной самообороны» ведут ожесточенные бои с вооруженными формированиями той части сирийской оппозиции, которая все эти годы поддерживалась и щедро спонсировалась Турцией. Так что в итоге ситуация может повернуться для самовлюбленного турецкого султана таким образом, что он еще 300 раз пожалеет, что вообще затеял эту заваруху. Не буди лихо, как говорится. А Эрдоган, полагая, что он хитрее всех, его таки разбудил и тем самым, похоже, переиграл сам себя.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России