Утром стало известно, что главы МИД Великобритании, Франции, Германии и Украины, вероятно, перенесли совместную встречу в Лондоне. Вероятно, решение связано с опасениями, что переговоры США с их западными союзниками (или уже нет?) по урегулированию украинского конфликта могут провалиться, даже не начавшись. И все из-за нежелания Киева, поддерживаемого европейскими глобалистами, идти даже на минимальные уступки.

Накануне The Washington Post писала, что на встрече в Лондоне США планировали предложить Украине и европейским странам признать Крым частью России. По словам источников СМИ, предложение сделали бы в рамках возможного мирного соглашения, предусматривающего также заморозку конфликта по линии фронта. Кстати, что касается заморозки. Еще вчера Financial Times писала, что Москва якобы сама предложила установить границу по нынешней ЛБС, а уже сегодня The Telegraph опубликовала пункты «мирного плана Трампа». Согласно им, Россия соглашается отвести войска из части Херсонской области, вернув Украине контроль над устьем Днепра, а взамен Киев отказывается от претензий на Крым и попыток вступить в НАТО, Европа же отменяет антироссийские санкции. Стоит ли говорить о неприемлемости такого подхода для России? Недаром пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал не верить фейкам, регулярно появляющимся в западных СМИ.

Фото: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Если же говорить о мнении киевского режима, то Владимир Зеленский заявил, что отказываться от Крыма не собирается. Впрочем, по данным The Wall Street Journal, Франция и Британия готовы к признанию Украиной потери контроля над частью территорий. «В Лондоне и Париже считают, что в обмен на подобное признание Украина должна получить надежные гарантии своей будущей безопасности и твердую экономическую поддержку», — подчеркнули журналисты. При этом Reuters со ссылкой на европейских дипломатов утверждало, что «Евросоюз на переговорах с американцами отказывается снимать санкции с России». «Сейчас пришло время либо сказать „да“, либо США уйти из этого процесса. Мы провели колоссальную дипломатическую работу. Мы действительно пытались понять ситуацию с точки зрения как украинцев, так и россиян», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он подтвердил, что Штаты предложили заморозить боевые действия на нынешней линии фронта.

Ни одна из сторон конфликта не готова принять американское предложение в изложенном виде. Причем не просматривается даже некоей основы для компромисса, ведь возражение вызывают принципиальные пункты условий возможного урегулирования.

Каждый остается при своем, никакого прорыва в Лондоне ждать не приходится. Видимо, именно поэтому вслед за отказом Стива Уиткоффа и Марко Рубио лететь в британскую столицу свое участие в переговорах отменили главы МИД Британии, Франции и Германии. Оно и понятно — чего зря время-то терять? Пройдет лишь министерская встреча Украины и Соединенного Королевства. Представители киевского режима ведь прилетели в Лондон, не лететь же обратно. Вот и получат новую порцию указаний от лондонского обкома.

Фото: UK Foreign, Commonwealth & Devel / www.globallookpress.com

Остается неясной реакция самого Трампа, который, по слухам, тоже грозился выйти из конфликта, если переговоры будут сорваны. Они сорваны, это уже очевидно. Следующий шаг — за Вашингтоном.