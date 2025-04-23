Никто не хотел уступать. Переговоры в Лондоне оказались на грани провала
Утром стало известно, что главы МИД Великобритании, Франции, Германии и Украины, вероятно, перенесли совместную встречу в Лондоне. Вероятно, решение связано с опасениями, что переговоры США с их западными союзниками (или уже нет?) по урегулированию украинского конфликта могут провалиться, даже не начавшись. И все из-за нежелания Киева, поддерживаемого европейскими глобалистами, идти даже на минимальные уступки.
Накануне The Washington Post писала, что на встрече в Лондоне США планировали предложить Украине и европейским странам признать Крым частью России. По словам источников СМИ, предложение сделали бы в рамках возможного мирного соглашения, предусматривающего также заморозку конфликта по линии фронта.
Кстати, что касается заморозки. Еще вчера Financial Times писала, что Москва якобы сама предложила установить границу по нынешней ЛБС, а уже сегодня The Telegraph опубликовала пункты «мирного плана Трампа». Согласно им, Россия соглашается отвести войска из части Херсонской области, вернув Украине контроль над устьем Днепра, а взамен Киев отказывается от претензий на Крым и попыток вступить в НАТО, Европа же отменяет антироссийские санкции.
Стоит ли говорить о неприемлемости такого подхода для России? Недаром пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал не верить фейкам, регулярно появляющимся в западных СМИ.
Если же говорить о мнении киевского режима, то Владимир Зеленский заявил, что отказываться от Крыма не собирается. Впрочем, по данным The Wall Street Journal, Франция и Британия готовы к признанию Украиной потери контроля над частью территорий.
«В Лондоне и Париже считают, что в обмен на подобное признание Украина должна получить надежные гарантии своей будущей безопасности и твердую экономическую поддержку», — подчеркнули журналисты.
При этом Reuters со ссылкой на европейских дипломатов утверждало, что «Евросоюз на переговорах с американцами отказывается снимать санкции с России».
«Сейчас пришло время либо сказать „да“, либо США уйти из этого процесса. Мы провели колоссальную дипломатическую работу. Мы действительно пытались понять ситуацию с точки зрения как украинцев, так и россиян», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он подтвердил, что Штаты предложили заморозить боевые действия на нынешней линии фронта.
Ни одна из сторон конфликта не готова принять американское предложение в изложенном виде. Причем не просматривается даже некоей основы для компромисса, ведь возражение вызывают принципиальные пункты условий возможного урегулирования.
Каждый остается при своем, никакого прорыва в Лондоне ждать не приходится. Видимо, именно поэтому вслед за отказом Стива Уиткоффа и Марко Рубио лететь в британскую столицу свое участие в переговорах отменили главы МИД Британии, Франции и Германии. Оно и понятно — чего зря время-то терять?
Пройдет лишь министерская встреча Украины и Соединенного Королевства. Представители киевского режима ведь прилетели в Лондон, не лететь же обратно. Вот и получат новую порцию указаний от лондонского обкома.
Остается неясной реакция самого Трампа, который, по слухам, тоже грозился выйти из конфликта, если переговоры будут сорваны. Они сорваны, это уже очевидно.
Следующий шаг — за Вашингтоном.