Переговоры прежде всего. Захарова назвала выход из мировых конфликтов

Любой срыв переговоров по урегулированию конфликта приводит к эскалации. Это видно на примере Израиля и Ирана, конфликт которых не стали брать в расчет украинские власти, пригрозив выйти из диалога с Россией. Об этом, а также о проблемах Евросоюза и усилившейся там цензуре рассказала в интервью ведущей 360.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском экономическом форуме.

Болтология и манипуляции киевского режима

Украинские власти постоянно говорят о необходимости мира, но ни разу не согласились на предложения России о прекращении огня ни на Пасху, ни на 9 Мая, напомнила Захарова. Она подчеркнула, что на фоне всей этой безостановочной болтологии киевский режим продолжил клянчить оружие и требовать денег. Поэтому серьезно относиться к новым заявлениям о готовности Украины выйти из переговорного процесса невозможно.

Я не знаю, к чему они готовы, если они даже не подготовились к тому, чтобы забрать тела своих же военных, которых насильственно кидали в штурмы, а проще говоря на убой. До этого они были не готовы сесть за стол переговоров. Сейчас они опять что-то заявляют. С ними все понятно. Мария Захарова

Дипломат подчеркнула, что в центре Европы образовалась террористическая ячейка, которая понимает, что победы над Россией ей не видать, поэтому она намерена сохранить за собой власть и поступающие денежные потоки. «Все остальное нужно только для манипуляций. Вот к этому так и надо относиться», — пояснила представитель МИД.

Россия имеет четкие цели и задачи, которые она выполняет, поэтому намерена продолжить переговоры, несмотря на все провокации украинских властей.

Фото: 360.ru

Публичные лица киевского режима выступали с заявлениями, что в Москве и других российских городах якобы не осталось еды и продолжали распространять мифы о тысячах якобы украденных детей. «В результате дали список из 339 фамилий. Для нас даже один ребенок имеет значение. Так кто мешал за три года передать данные? Но нет, им не нужно знать, что происходит с детьми, пропадающими в Западной Европе. Им нужны только темы для манипуляций», — добавила Захарова.

Переговоры России и Украины

Россия не отказывалась от диалога с Украиной и выполнила все взятые на себя обязательства. «Тела солдат, которые они хотели забрать, обмены пленными. Эти договоренности реализуются. Да, это точечные и практические вещи, которые потребовали соглашений, но их выполнили», — отметила Захарова.

Она не исключила, что в дальнейших раундах украинская сторона пойдет на новые манипуляции, но Россия будет идти своему плану в области переговорного трека и обращать внимания на все эти попытки не станет.

Мы знаем, чего хотим и мы это реализуем именно в рамках дипломатии. Пока стороны обменялись меморандумами. На следующей встрече эти меморандумы рассмотрят. Мария Захарова

Она призналась, что ее сильно удивило заявление украинской стороны, которая после получения своих военнопленных заявила, что переговоры бесполезны.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Как можно это назвать несущественным? Но это показатель того, что до людей им дела нет. Ни до живых, ни до мертвых, ни до пленных, ни до детей, ни до каких людей», — добавила она. В этом и заключается принцип тех, кто пришел к власти после устроенного переворота на Майдане. В подтверждение она привела слова лидеров страны.

Первым она вспомнила экс-президента Украины Петра Порошенко, который заявил о разделе общества на тех, кому должно быть всегда плохо и тех, кто получит шанс, если присягнет на верность новым властям.

Вторая фраза — сакраментальная — Зеленского: что не все люди — люди, а есть, по его словам, «особи». Вот этим руководствуйтесь, когда пытаетесь оценить то или иное заявление. Мария Захарова

Она добавила, что для украинских властей граждане не представляют никакого интереса. В их руках это просто расходный материал.

Германия пошла на милитаризацию

Поддержавшие Украину власти Германия оказалась в сложном экономическом положении. Отказ от российского газа и обратный эффект от санкций сильно ударил по экономике страны, которая встала на край рецессии, отметила Захарова.

На этом фоне многие компании уехали в США или Азию. Кроме того, Германия столкнулась с огромным количеством мигрантов, не говоря уже о внутреннем противоречии среди политических элит.

Что может стать стимулом, который хоть как-то отвлекает население от обсуждения реальных вопросов, простимулируют какие-то процессы внутри страны? Милитаризация. Мария Захарова

Она напомнила, что Германия уже проходила подобный процесс на фоне роста националистических, антисемитских и исламофобских настроений. Все эти признаки напомнили, в какое чудовище может превратиться европейская страна.

Фото: 360.ru

Поэтому страх политиков перед внутренним кризисом и собственным населением заставил их пойти на ложь об угрозе со стороны России, необходимости активных действий и, как следствие, милитаризации.

Информационный шум европейской политики

Руководители Евросоюза всеми возможными способами отвлекают население от проблем. Для этого они используют привычный для них информационный шум, потому что если предлагать реальные идеи, то их придется выполнять, отметила Захарова.

В качестве примера она привела уже покинувших свои посты бывшего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и бывших руководителей британского правительства Терезу Мэй и Бориса Джонсона.

Они привлекали внимание не за счет того, что что-то делали, а благодаря их эпатажу, бесконечным, абсолютно диким и доводящим до неловкости акциям. Мария Захарова

Один из европейских политиков ей признался, что употребление государственными деятелями запрещенных веществ стало уже обыденностью, а странное поведение — нормой.

Все это прикрывается выстроенной системой пропаганды через средства массовой информации. Российских журналистов или тех, кто представлял объективную точку зрения, выдавливали и отключали от эфиров. «Есть пример с немецкими журналистами из немецкого издания Compact, которые приехали в Россию с вопросом о возобновлении поставки газа в Германию по уцелевшей ветке „Северного потока“. Мы прокомментировали с материалами на руках. Они вернулись в Германию, выпустили эту новость, и на следующий день их практически арестовали, объявили, что они находятся вне закона», — рассказала Захарова.

Разрешение конфликта Израиля и Ирана

Развернувшийся конфликт на Ближнем Востоке возник из-за срыва переговоров, заявила Захарова. Новый раунд встречи об иранской ядерной программе планировался на 15 июня, но за два дня до этой даты израильская авиация нанесла первый удар.

Надо возвращаться за стол переговоров. Нужно делать все, чтобы политико-дипломатическим путем решать этот вопрос, создавать безопасную проживания и существования государств региона. Понять, что волнует Израиль и на что имеет право Иран. Миру нужно объединить усилия, чтобы помочь этому случиться. Мария Захарова

Дипломат добавила, что Россия задействовала все возможные дипломатические инструменты. Президент Владимир Путин практически в ежедневном режиме ведет беседы с лидерами стран региона. Продолжается диалог на уровне МИД, дипломаты включились в работу на международных площадках.

В чем секрет Марии Захаровой

На вопрос о том, как при достаточно жестком режиме удается сохранить прекрасную внешность и силы на работу, Захарова ответила, что обращает внимание на один важный, но двуединый фактор. «Я считаю, что надо помнить, что есть божественные силы. Кто-то молится, кто-то ходит в церковь, кто-то читает молитвы. По-разному все делают. Но нужно понимать, что кроме наших с вами представлений о мире, есть еще какие-то вещи, о которых мы не догадываемся. Можем их предчувствовать, можем в них верить, но они есть», — ответила она.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Дипломат подчеркнула, что считает себя человеком, стремящимся к православию, потому что знает о своих недостатках и старается их исправить. Это позволяет находить дополнительные силы.

Второй момент — это доброжелательность. Когда ты агрессивно настроен к миру, когда завидуешь, злишься, раздражаешься, все это минус силы, минус энергия, минус возможность собирать силы, эмоции, энергию для чего-то нужного и важного. Мария Захарова

Захарова отметила, что в совокупности с зарядкой и прогулками на свежем воздухе, стремлением создать хотя бы видимость режима дает возможность сохранить себя. Но окончательно все зависит только от самого человека. «Любите людей, любите мир, любите жизнь. Они ответят вам все взаимностью», — заключила дипломат.