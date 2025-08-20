Передышка, но не спасение. Что на самом деле решили в Белом доме о судьбе Украины

Сделку для Украины в Белом доме назвали «цирком взаимной лести», а главным безумием прошлого вечера стала фраза Дональда Трампа о Владимире Путине, сказанная украдкой. Пока Зеленский вздохнул с облегчением, избежав скандала, Вашингтон и Брюссель уехали без главного — реального плана спасения. Агентство Bloomberg подвело итог поездки европейского десанта в Вашингтон.

Встреча с европейскими лидерами была воодушевляющей, особенно на фоне очевидной дипломатической победы России на Аляске. Лидер Украины Владимир Зеленский сменил риторику и сумел избежать токсичной стычки с президентом США Дональдом Трампом, а европейским гостям не пришлось делать выбор между развалом НАТО и согласием на мирное соглашение, угрожающее их безопасности. Агентство отметило главное достижение «цирка взаимной лести» — обязательства выработать гарантии безопасности для Украины, которые подпишут обе стороны. Это обязательное условие для обсуждения территориальных уступок и для заключения мирного договора. Также встреча принесла договоренность о двусторонних переговорах Зеленского с президентом Владииром Путиным. Это было бы невозможно без участия США, считает агентство.

Это были реальные успехи, особенно если сравнивать с альтернативой. Bloomberg

Вопрос о том, какую форму примут эти гарантии, остается открытым, как и то, смогут ли Путин и Зеленский доверять непостоянному Белому дому.

Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Самым поразительным по мнению Bloomberg комментарием стала фраза, записанная скрытой камерой. Трамп в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Путин хочет «заключить сделку ради него, как бы безумно это ни звучало». «Это не просто звучит безумно — это и есть безумие», — отметили авторы материала. Путин пытается вернуть России былое величие, чем обеспечит себе место в истории наравне с царем Петром Великим, и восстановление контроля над Украиной имеет важное значение в этом проекте, отметили в статье. «Путин не откажется от этой попытки ради кого бы то ни было. Он прекратит ее только в том случае, если станет очевидно, что он не сможет добиться успеха», — заявили в агентстве.

Фото: РИА «Новости»

В статье напомнили о словах Трампа, который заявлял, что конфликт бы не начался, если бы он в то время был президентом, или о завершении конфликта в 24 часа, или о том, что совершит сделку при личной встрече с Путиным. По мнению издания, президент США стал «легкой мишенью для бывшего куратора из КГБ». И это стало очевидно на переговорах на Аляске. Трамп и его команда объявили о победе, однако ехали они на Аляску с целью добиться прекращения огня, а вернулись ни с чем.