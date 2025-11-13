Сегодня 17:52 Пентагон слил кадры прототипа ракеты и просчитался. Чем новейшее детище уступает «Буревестнику»? Военный эксперт Цыгикало: новая ракета не изменит баланс сил сверхдержав 0 0 0 Фото: Визуализация AGM-181 LRSO от ВВС США / Публичное достояние Эксклюзив

США будто бы случайно показали прототип своей новейшей и очень секретной ядерной крылатой ракеты. Однако ничего принципиально нового в ней нет — пусть эта цель и малозаметна, сбить ее все-таки можно.

США представили новейшую ракету Дважды, 4 и 10 ноября, фотографам удалось запечатлеть взлет стратегического бомбардировщика B-52H на калифорнийской авиабазе Эдвардс (там, кстати, самая длинная взлетно-посадочная полоса в мире — почти 12 километров). Самолет нес нечто, похожее на прототипы новых ядерных крылатых ракет AGM-181 LRSO. Их опознали по хвостовому оперению. Эксперты предположили, что на снимках запечатлена проверка интеграции и аэродинамики крылатых ракет на точках подвески. На крыльях самолета нанесены характерные для испытательных полетов оранжевые полосы. Известно, что проект AGM-181 LRSO — особо секретный. Потому история со «случайными фотографиями» выглядит как заранее просчитанная акция. Вероятно, это был неофициальный ответ на испытания российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Что известно о AGM-181 LRSO Разработку ядерной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-181А LRSO в США в 2017 году начала корпорация Raytheon Technologies — неизменный представитель «большой тройки» изготовителей вооружения и военной техники. Она известна своими ЗРК Patriot, крылатыми ракетами Tomahawk, ПЗРК Stinger и… стиральными машинами Speed Queen. Почти все характеристики новых ракет засекречены. Известно лишь, что их предполагаемая дальность составит около 2400 километров. Носителями будут межконтинентальный стратегический бомбардировщик B-52 и американский стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider, испытания которого еще не окончены.

Фото: Бомбардировщик B-52. U.S. Air Force / www.globallookpress.com 1/2 Фото: Бомбардировщик B-21 / Публичное достояние 2/2

AGM-181А LRSO оснастят двухступенчатой термоядерной боеголовкой W80-4 мощностью от пяти до 150 килотонн. Она будет готова к серийному производству в 2027 году. Увеличения боеспособности это не обеспечит, но позволит обновить и модернизировать компоненты, а также повысить безопасность и надежность оружия. Неядерного варианта ракеты не предусмотрено. Разработка новинки стоила около 16 миллиардов долларов, а одна единица обойдется бюджету в 14 миллионов. Новое оружие рассчитано как минимум на 30 лет, оно призвано заменить AGM-86B от компании Boeing — единственную ядерную крылатую ракету, что стоит сегодня на вооружении ВВС США. Ее разработали аж в начале 80-х годов. Известно, что гиперзвук AGM-181А LRSO не светит, но она сможет автономно реагировать на угрозы, выбирая оптимальный путь к цели. В западной прессе AGM-181А LRSO уже успела получить прозвище «привидение в воздухе».

Фото: Ракету AGM-86B грузят на бомбардировщик B-52 / Публичное достояние

Сложная цель Едва ли одна крылатая ракета может ощутимо изменить соотношение сил между США и Россией. Слишком много составляющих для этого нужно, и крылатые ракеты тут отнюдь не основной фактор, отметил в разговоре с 360.ru обозреватель военной авиации Николай Цыгикало. Тем более что по скорости AGM-181 LRSO не что-то новое и выдающееся.

С одной стороны, ее трудно обнаружить, но с другой — время действия тоже важно, а оно не так велико. Другое дело, что сейчас американцы на военно-морской базе Перл-Харбор размещают гиперзвуковые ракеты на эсминцах типа Zumwalt — вот это может сильнее изменить баланс сил. Николай Цыгикало

То, что AGM-181 LRSO несет ядерную боеголовку, тоже обычное дело на сегодняшний день. Однако это стало для нас лишним доказательством, что американцы усиливают свои возможности. Необнаруживаемая крылатая ракета относится к категории сложных целей, сбить ее непросто, но можно. Легче над морем, потому что над сушей она будет маневрировать, повторяя рельеф, подытожил обозреватель.