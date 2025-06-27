Пекин закроет Тегеран китайским щитом. К чему приведет новый расклад сил на Ближнем Востоке

Китайско-иранское сотрудничество после удара Израиля демонстрирует глубокие изменения в глобальной расстановке сил. Так КНР дает Западу явный сигнал о том, что готова бросить вызов США даже на Ближнем Востоке.

Китай встал на защиту Ирана Отношения Ирана и Китая проанализировало польское издание Do Rzeczy. По оценке журналистов, китайское руководство выразило готовность защищать свои интересы и союзников даже на отдаленном ближневосточном направлении. Благодаря поддержке такого мощного геополитического игрока, как Китай, Исламская Республика получит возможность противостоять давлению Запада и продолжать идти своим путем, не опасаясь внешнего давления или иностранной интервенции.

Основа отношений двух государств — прагматические интересы, подчеркнули авторы материала. Китай хочет регулярно получать от республики нефть и газ и взамен готов вкладываться в инфраструктуру для модернизации экономики региона.

Фото: РИА «Новости»

Ирану при этом выгоднее иметь постоянного контрагента в лице КНР, вместо того, чтобы искать, кому отправить топливо на зыбком контрабандном рынке. Республика даже предоставила китайской стороне скидку в 12-18% по сравнению с рыночной ценой. Взамен Китай строит в Иране автомагистрали, железные дороги, модернизирует порты и обеспечивает страну надежной связью, в том числе 5G. Несмотря на санкции, процветает и торговое сотрудничество между государствами. По данным Do Rzeczy, для мониторинга ситуации не стоит опираться на официальную статистику, так как она не учитывает «теневую» торговлю нефтью. Потеря доступа к иранскому топливу стала бы для Китая серьезным ударом по экономике, поэтому он заинтересован в стабильности региона. Исламская Республика, в свою очередь, благодаря такому союзнику может вести крупномасштабную торговлю, обходя долларовый контроль и санкции, а также покупать современные технологии.

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Почему Запад боится альянса Авторы Do Rzeczy подчеркивают, что развитие партнерства двух держав вызывает серьезное беспокойство на Западе. Для США и Израиля сближение Ирана и Китая представляет угрозу, потому что оно подрывает попытки Белого дома изолировать республику. Израильское руководство рассчитывало в одиночку ударить по иранской ядерной программе, но на сегодняшний день преимущество еврейского государства тает. Более того, любое нападение на территорию Ирана чревато вовлечением в конфликт глобального игрока — Китая, и это резко повышает ставки. Китайское правительство четко дало понять, что не допустит поражения Исламской Республики и расширения американского влияния на Ближнем Востоке.Также издание сравнило Иран с красной линией: судьба ближневосточной страны напрямую влияет на геополитические интересы КНР.