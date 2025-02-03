Сегодня 02:27 Педофилия, рабство и антисемитизм. Что известно о закрытой еврейской секте «Лев Тахор» Более 200 детей и женщин спасли из еврейской секты педофилов «Лев Тахор» 0 0 0 Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

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Полиция Гватемалы в течении января задержала несколько лидеров ультраортодоксальной еврейской секты «Лев Тахор» (в переводе с иврита «Чистое сердце»). Работу вели в рамках расследования уголовных дел о торговле людьми, педофилии, похищениях детей и организации рабства. Это не первый случай скандала вокруг секты. С момента своего основания адепты постоянно меняют страны из-за уголовного преследования. Что представляет из себя «Лев Тахор» и почему его прозвали «Еврейским Талибаном*», узнал 360.ru.

Разром «Лев Тахор» в Гватемале

В ноябре 2024 года к полицейским гватемальского города Ораторио обратилась группа из четырех подростков. Юноши заявили, что сбежали из лагеря «Лев Тахор», расположенного неподалеку, и попросили о помощи. Они рассказали, что в секте практикуют насилие, принудительные браки и жестокое обращение. Больным не оказывают медицинской помощи, провинившихся морят голодом или отправляют в специально организованные карцеры.

Фото: dpa / Global Look Press

Гватемальские спецслужбы и силовые структуры взяли территорию лагеря штурмом и эвакуировали оттуда 160 детей и около 40 женщин. На территории комплекса криминалисты нашли могилы с детскими костями.

«Судя по свидетельствам обратившихся, собранным уликам и результатам медицинского осмотра можно сделать вывод, что имели место такие преступления как торговля живым товаром, издевательства, принудительное вступление в брак и другие», — заявила прокурор Ненси Фаиз.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Освободившийся из лагеря молодой человек, представившийся Йосефом, рассказал журналистам Ynet о правилах внутри секты. Он пояснил, что деньги есть только у лидеров, поэтому на каждую покупку нужно просить разрешение.

«Есть физические и психологические наказания. Если, например, человек не пришел на проповедь или смеялся во время нее, если его уличили во лжи — его лишают жены на год. Также существует наказание голоданием», — заявил Йосеф.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Он добавил, что в секте девочек с 12 лет принудительно выдают замуж. Мальчиков заставляют жениться в 13. Если родители против, то их публично унижают, заставляя ходить голыми. При этом всех детей обрабатывают многочасовыми проповедями, склоняя к полному подчинению.

«У секты есть своя полиция и даже место для заключения, куда помещают наказанных. В лагере произошло множество сексуальных преступлений. Лидеры контролируют разум людей», — подчеркнул собеседник журналистов. После появления информации, в каком состоянии держат людей в секте «Лев Тахор», журналисты прозвали ее «Еврейский Талибан*».

В рамках возбужденных уголовных дел полиция Гватемалы задержала лидеров секты Аарона Теллера, его обвинили в торговле людьми, Йосефа Роснера по подозрению в эксплуатации детей и принуждении их к браку, а также находящегося в международном розыске по делу о торговле людьми в Мексике Йоэля Альтера.

Фото: РИА «Новости»

Еще двое лидеров секты — Джонатан Эммануэль Кардон Кастильо и раввин Элиэзер Ромплер успели сбежать в Сальвадор, где их поймали.

Операция против секты «Лев Тахор» в Гватемале стала не первой и, вероятно, не последней. Даже заключенные в тюрьму лидеры продолжали контролировать жизни своих адептов. Кроме того, за более чем 30 лет существования секта сформировала ячейки по всему миру.

Как появилась секта «Лев Тахор»?

Основателем секты стал уроженец Израиля Шломо Хельбренс. Еще в начале 60-х годов он увлекся ортодоксальным иудаизмом и примкнул к хасидам. Собственные идеи он начал продвигать в середине 80-х годов. Он основал небольшую группу последователей, которых заставил подчиняться более строгим нормам и правилам, чем самые ортодоксальные течения.

Разрешена только черная одежда. Мужчинам запрещено брить бороды. Питаться можно только пищей, разрешенной кашрутом, приготовленной дома только из натуральных и необработанных ингредиентов.

Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Все овощи, включая помидоры и фрукты, даже виноград, очищаются от кожуры. Молоко адепты секты пьют только от коров, которых доили сами. В домах запрещена любая техника или украшения за исключением меноры (семисвечника).

Также адепты секты считают современный Израиль страной «созданной во грехе». Потому что настоящая земля обетованная появится только с приходом мессии. С этим связаны их убеждения, что чем скорее современный «греховный» Израиль пропадет с лица земли, тем скорее придет мессия.

Как секта «Лев Тахор» меняла страны?

Спустя два года после основания движения Хельбренс вместе со своими адептами срочно уехал из Израиля в США. Причиной стало расследование спецслужб об активных связях основателя религиозного течения с исламскими радикалами, на помощь которых он рассчитывал, чтобы уничтожить Израиль.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В штатах секта надолго не задержалась. Хельбренса посадили на два года в тюрьму за похищение 13-летнего мальчика. Киднеппинг стал одной из отличительных черт культа. Не дожидаясь выхода своего лидера на свободу, адепты переехали в канадский город Квебек. Там они привлекли внимание социальных служб, которые забрали из общины 14 детей из-за чрезмерно жестокого обращения.

Так секта оказалась в странах Латинской Америки. Часть осела в Гватемале, где основала тот самый лагерь, который полиция взяла штурмом в январе.

Другие последователи во главе с вышедшим из тюрьмы Хельбренсом переехали в Мексику. Основатель секты погиб в 2017 году, утонув во время ритуального омовения в реке. Руководство сектой взял на себя его сын Нахман, который оказался еще радикальнее в своих взглядах, чем отец.

Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Закрытое и неприветливое сообщество людей в черных одеждах, живущее на отдалении и не пускающее на свою территорию посторонних, вызывало повышенное внимание властей всех стран. Тем более, что из секты бежали люди, которые рассказывали об ужасах, которые там происходят.

На этом фоне новый лидер секты Нахман Хельбренс подал запрос на политическое убежище в Иране и даже присягнул на верность духовному лидеру аятолле Али Хаменеи, пообещав оказать посильную помощь в уничтожении Израиля. Добраться до Тегерана он не успел.

Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В ноябре 2021 года вместе со своей правой рукой Майером Рознером он отправился в американскую тюрьму на 12 лет за сексуальное насилие над детьми и похищение племянников, которых его родная сестра забрала с собой во время бегства из секты. Племянницу, которой исполнилось 14 лет, Нахман планировал выдать замуж за 40-летнего адепта.

Что происходит с сектой «Лев Тахор» сейчас?

Несмотря на разгром и арест большей части лидеров, они продолжают руководить сектой из мест заключения. Сформированные ячейки все еще действовуют в США, Канаде, Мексике, Гватемале, а также в Боснии и Герцеговине, но они уже не такие многочисленные. Общее число адептов «Лев Тахор» не превышает 500 человек по всему миру.

Бежавшие из секты объединились в движение «Выжившие». Они поддерживают друг друга и организуют новые побеги из закрытых сообществ.

Фото: dpa / Global Look Press

Также они помогают бывшим адептам адаптироваться к современной жизни, организуют психологическую и юридическую помощь. К истории с рейдом в Гватемале подключились власти Израиля, которые направили делегацию специалистов для работы с эвакуированными детьми и женщинами. *«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.