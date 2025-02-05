Папины дочки, бунтарки или тихони. Топ-8 дочерей известных политиков, чем они удивляли мир

Дочь президента США Иванка Трамп в очередной раз привлекла к себе внимание из-за фото в Instagram*. Причиной стал ее откровенный спортивный наряд: девушка позировала в бра-топе и облегающих шортах. Правда, выбери она что-то более сдержанное, эффект был бы тот же. Ничего не поделаешь, если ты — наследница всемирно известного политика, да еще и обладаешь модельной внешностью. Кто еще из дочерей современных политиков (по разным причинам) притягивает внимание СМИ и пользователей соцсетей — в материале 360.ru.

Иванка Трамп

Фото: Liu Jie/XinHua / Global Look Press

Начнем нашу подборку с уже упомянутой выше Иванки Трамп — старшей дочери нового американского президента. В свои 43 она успела успешно поработать на модельном поприще, отличиться в бизнесе и политической сфере, спасибо амбициозности и пробивному характеру. Теперь она, правда, говорит о том. что политику ненавидит. «Я люблю правила и влияние. Но ненавижу политику, и к сожалению, эти две вещи неразделимы», — посетовала Иванка в недавнем интервью.

Во время первого срока отца она работала в администрации США советником президента на общественных началах. Тогда, по ее словам, они были, словно пионеры, потому что «никто толком не знал, что делать с ним как с политической фигурой». К слову, работа Иванки на этом посту вызывала критику, в частности из-за того, что она, по данным СМИ, повлияла на Трампа при принятии решения об ударе по Сирии.

Интересно В апреле 2017 года сын Трампа Эрик в интервью газете The Telegraph подтверждал данные других СМИ, что его сестра Иванка повлияла на решение отца нанести ракетный удар по САР. Информацию об этом комментировал даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что «семейные отношения в чете Трампов — это не вопрос Кремля». В апреле 2017 года сын Трампа Эрик в интервью газете The Telegraph подтверждал данные других СМИ, что его сестра Иванка повлияла на решение отца нанести ракетный удар по САР. Информацию об этом комментировал даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что «семейные отношения в чете Трампов — это не вопрос Кремля».

Сейчас Иванка старается дистанцироваться от политики и придерживаться 16 простых правил (ими она делилась в своих соцсетях минувшей осенью). Приведем некоторые из них: Итак, правило первое: семья и друзья — это все. Второе касается прощения: людей следует прощать, это дарит освобождение. Также Иванка учит избегать сплетен и выбирать слова, которые исцеляют, а не вредят. В первой пятерке есть правило о доверии самому себе, а топ-10 — о стремлении к трем ежедневным победам: физической победе, умственной победе и духовной победе. Помимо этого, старшая дочь Трампа не рекомендует осуждать то, что вы не можете понять. Вместо этого, по ее мнению, нужно наблюдать и учиться.

Иванка замужем за Джаредом Кушнером — одним из сыновей мультимиллиардера и лидера еврейской общины Нью-Йорка. Пара растит троих детей: дочь Арабеллу Роуз и сыновей — Джозефа Фредерика и Теодора Джеймса.

Тиффани Трамп

Фото: Annabelle Gordon/Consolidated News Photos / Global Look Press

Тиффани — младшая (или, как ее нередко называют в СМИ, «забытая») дочка Трампа. Ее мать — вторая жена республиканца, американская актриса и продюсер Марла Мэйплс. В одном из интервью политик вспоминал, что когда Марла рассказала ему о беременности, он ответил: «И что нам с этим делать?». Тогда для многих это прозвучало, как намек, чтобы та сделала аборт, хотя, по мнению республиканца, это было вовсе не так. Так или иначе, у американских таблоидов сложилось четкое впечатление, что Тиффани Трамп особо не жалует. В отличие от Иванки и двух старших сыновей политика у нее, например, нет поста исполнительного вице-президента в компании Trump Organization. В 2022 году Тиффани вышла замуж за ливанского миллиардера Майкла Булоса. Известно, что пара познакомилась в 2018-м, когда дочь Трампа еще училась в Джорджтауне, а ее будущий муж работал в Лондонском городском университете.

Наталия Кискова В разнообразные рейтинги самых красивых дочерей политиков часто включают Наталию Кискову — дочь бывшего президента Словакии Андрея Киски. Наталия родилась в 1990-м. У нее есть родной брат Андрей, а также единокровные сестра Вероника и братья Виктор и Мартин. Все детство и молодость она жила за границу, а после возвращения в Словакию стала принимать активное участие в общественной жизни.

Лейла Алиева

Фото: Лейла Алиева / Соцсети

Лейла — старшая дочь лидера Азербайджана. Родилась в 1984-м в Москве, выросла в Баку. Образование получала в том числе в Швейцарии и Великобритании. В 2000-м окончила школу и поступила в Европейскую школу бизнеса, после училась в магистратуре МГИМО. Много занималась различной общественной деятельностью, за что ее не раз награждали. В 2011 году Лейлу назначили вице-президентом Фонда Гейдара Алиева. Лейла много занимается творчеством, в том числе пишет стихи. Ее стихотворение «Элегия», посвященное деду Лейлы — Гейдару Алиеву было включено в школьные учебники по литературе для пятых классов. А в 2016 году в Белоруссии выпустили сборник ее стихов «Ліст». В 2006 году она вышла замуж за вице-президента компании Crocus Group и музыканта Эмина Агаларова. Пара растила двух родных сыновей и одну приемную дочь. В 2015-м пути Лейлы и Эмина разошлись. Алия Шагиева Младшая дочь экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алия родилась в 1996 году. Долгое время она пыталась скрывать свое происхождение, хотя успехом эти попытки не увенчались — в Бишкеке учителя элитной спецшколы, где училась девочка, передавали через нее записки лидеру страну. А после попытки журналистов взять у нее интервью она впала в истерику и попросила отца отправить ее учиться в другую страну. Тот не возражал, и она уехала в Петербург.

Фото: Алия Шагиева / Соцсети

В 2016-м Алия стала женой этнического русского, да еще и из простой семьи. Вот тогда девушка получила действительно широкую известность. На родине нашлись те, кто обвинял ее в «непатриотичном» выборе. Ее избранником стал программист Константин Рязанов. В 2017 году у них родился сын Таир, а в 2018 году — дочь Аюна. Шагиева позиционирует себя как борца за права женщин и зоозащитницу. После рождения сына она выложила в соцсети фото, на котором кормит его грудью. В Киргизии это, разумеется, наделало шуму. Вместе с мужем Алия много занимается благотворительностью. Известно, что все средства, вырученные со своей первой персональной выставки в 2016 году, она направила фонду помощи детям с синдромом Дауна.

Стефани Кей

Фото: ©Stephanie Kay / Соцсети

Нельзя не вспомнить в нашей подборке дочь уже бывшего премьера Новой Зеландии. Вот уже кто попадал в скандалы с завидным постоянством, так это Стефани. В 2013-м девушка снялась в откровенной фотосессии. Тогда ей было 20 лет. Тело Кей прикрывала картошка фри, гамбургеры и другие блюда. Но все не ради не хайпа, а ради искусства — Стефани училась в Парижской школе искусств и снимки были нужны для недели дизайна. Ее отец в ответ на нападки постарался отшутиться. «Я ведь говорил ей, что пищу нужно есть, а не играть с ней», — заверил он. Фрэнсис Эбботт

Фото: Bai Xue/Xinhua / Global Look Press

Дочь экс-премьера Австралии Тони Эббота несколько лет назад довольно часто оказывалась героиней «скандальных» новостей с довольно желтыми заголовками о «шокирующей помолвке» и так далее и тому подобное. Волновала журналистов в том числе ее смелые эксперименты с внешностью: например, через год после помолвки она зачем-то избавилась от длинных волос, побрившись почти наголо. Подписчикам в соцсетях образ очень зашел.

Кинга Дуда

Фото: Zach Gibson/Consolidated News Photos / Global Look Press

Дочку польского президента Анджея Дуды считают чуть ли не новым секс-символов страны. Несколько лет назад Кинга собиралась идти по стопам отца. Первые шаги в политике она начала делать почти 10 лет назад: в 2015-м поучаствовала в предвыборной кампании отца, появлялась на разных официальных встречах. У Кинги довольно много подписчиков, из-за чего некоторые склонны думать, что она имеет большое влияние на молодое население страны, поддерживая Дуду-старшего в соцсетях.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.