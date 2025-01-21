Панамский канал США

Если кому-то казалось, что заявления Дональда Трампа о намерении вернуть США Панамский канал не более чем просто слова, то, судя по всему, их ждет серьезное разочарование. Как сообщило издание The Wall Street Journal, новый президент настроен крайне решительно и не исключает даже силового решения вопроса, что, в свою очередь, может вызвать серьезную турбулентность в отношениях со странами Латинской Америки.

«Военный захват американскими силами Панамского канала потребует „оккупации Панамы“ и вызовет возмущение в Латинской Америке», — заявил WSJ отставной американский генерал Барри Маккэффри, возглавлявший в 1994–1996 годах Южное командование Вооруженных сил США, в зону ответственности которого входят территории в Центральной и Южной Америке. С точки зрения международного права звучит это все, конечно, логично и правильно. Но как быть с тем, что после 1991 года именно Запад во главе с Соединенными Штатами явочным порядком начал подменять право сомнительными правилам, на которых впоследствии и выстроил свой порядок? Чем в этом плане, скажем, отторжение у Сербии Косова военным путем и последующее установление над мятежным краем американского контроля (крупнейшая военная база США в Европе находится именно там) отличается от планов Трампа по возвращению Вашингтону контроля над Панамским каналом? Почему в 1999 году это было можно, а 2025-м — уже нельзя?

Фото: Kevin Lamarque/Keystone Press Agency / Global Look Press

Тем более что с исторической точки зрения Штаты имеют полное право на владение Панамским каналом, поскольку без их непосредственного участия ни самого канала, ни даже такой страны, как Панама, не было бы и в помине. История строительства морского прохода между Тихим океаном и Атлантикой начинается еще во второй половине XIX века. Стоит, правда, сказать, что изначально американцы больше «топили» за проект строительства канала в Никарагуа, а не в Колумбии, провинцией которой и была нынешняя Панама.

Фото: Global Look Press

Затем, после череды вооруженных противостояний, дипломатических разборок, интриг и подкупа Штаты сумели не только получить эксклюзивное право на постройку канала (ради чего пришлось даже создать независимое государство Панама под фактическим американским протекторатом), но и по договору от 1903 года получить «на вечные времена» контроль и право пользования построенным в 1920-м грандиозным сооружением. За это, кстати, Панама получила 10 миллионов долларов единовременно, а также согласовала с США ежегодную арендную плату. Только в 1977 году Соединенные Штаты и Панама подписали новое соглашение, по которому с 1999 года контроль над каналом переходил панамскому правительству.

Фото: Mauricio Valenzuela/dpa / Global Look Press

И теперь возникает вопрос: если условия соглашения от 1903 года о бессрочном (!) пользовании США Панамским каналом могли пересмотреть в 1977-м, то почему точно так же уже в нынешних обстоятельствах не могут быть изменены условия действующего договора?

Поймите меня правильно, я вовсе не ратую за пересмотр всей системы международных отношений, просто призываю посмотреть правде в глаза и признать: международного права, к которому мы привыкли апеллировать по поводу и без, давно нет. Трамп так и вовсе заявил о возвращении к праву сильного, пообещав стоить новый «мир через силу».

Нравится нам или не нравится — это данность, с которой надо работать. И вместо того чтобы причитать «ах какой коварный Трамп», лучше озаботиться обеспечением собственных интересов. Например, в Арктике, на которую США давно положили глаз. Разговоры о Гренландии — они ведь тоже не просто так. Да, кстати, небольшое дополнение. Чтобы обеспечить безопасность нового сооружения (Панамского канала) в 1917 году за 25 миллионов долларов Соединенные Штаты у Дании выкупили острова Сент-Джон, Санта-Крус и Сент-Томас. Так что опыт подобных сделок есть. Стало быть, думать, что все это не более чем наивные фантазии Трампа, — мягко говоря, крайне недальновидно.