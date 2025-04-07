Падение большого шкафа. К чему может привести политика Трампа?

На азиатских рынках наблюдается сильнейшее падение с 2008 года, стоимость биткоина скатилась ниже 75 тысяч долларов, нефть марки Brent торгуется по цене менее 63 долларов за баррель. Все это далеко не полный перечень видимых результатов развязанной Дональдом Трампом торговой войны, идущей по принципу «Америка против всех».

Еще в пятницу в ответ на заявления президента США о введении новых пошлин более чем на 5% снизился немецкий индекс DAX. Среди наиболее пострадавших оказались акции Deutsche Bank — минус 10%, Commerzbank — минус 7%, Volkswagen — минус 5%, BMW — минус 5% и Mercedes — минус более чем 6%. И все это только за один день. «Международные биржи также фиксируют снижение. Японский индекс Nikkei упал на 2,8%. В США зафиксированы крупнейшие однодневные потери с начала пандемии коронавируса: индекс Dow Jones снизился на 4%, S&P 500 — на 4,8%, Nasdaq — на 6%», — отметила немецкая газета Bild. На этом фоне по городам США ожидаемо прокатилась волна антитрамповских протестов. Ожидаемо, потому что глобалисты, с которыми 47-й президент США вступил в смертельную схватку, не упустят ни единого шанса, чтобы свалить или по крайней мере значительно омрачить его пребывание в Белом доме.

Фото: Jia Haocheng/XinHua / www.globallookpress.com

Я не говорю о том, что действия, предпринимаемые новой администрацией, правильные и способны в недалеком будущем принести США ощутимую пользу. Нет, чрезмерная турбулентность от волны, поднятой Трампом, только повышает риски обрушения всей системы. И насколько бы порочной она ни была, любое обрушение должно быть контролируемо. Иначе последствия могут быть весьма непредсказуемыми и наверняка откровенно негативными. Помните, как в той шутке о шкафе, который чем больше, тем громче падает? И ладно, если он при падении никого не заденет. А если да? Соединенный Штаты — шкаф гигантский, их внезапный обвал может спровоцировать цунами, способное докатиться до самых отдаленных уголков планеты. Вот только риски происходящих изменений, похоже, не способны оценить ни сам Трамп, ни его противники, которые выводят на улицы США толпы недовольных, рискуя спровоцировать самый настоящий Майдан. Даром что известная истина гласит: в Америке Майдан невозможен по причине отсутствия там американского посольства.

Фото: Jim LoScalzo-Pool/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Эти клоуны грабят тебя», «Руки прочь от демократии», «Позор Трампу» — под такими лозунгами в более чем 1100 городах США десятки тысяч американцев митинговали против политики нынешней администрации. «Не мой президент», «Хватит разрушать Америку», «Прочь руки от правового государства» и «Прочь руки от соцобеспечения» — написали они на своих плакатах. Разумеется, повестку протеста диктуют незримые кукловоды, вовремя подбрасывая нужные им нарративы, вроде критики антимигрантских указов Трампа, разгрома федеральных агентств и государственных программ, а также агрессивной таможенной политики.

Как вы понимаете, с реальными бедами и заботами американского обывателя все эти вопросы ничего общего не имеют. Тем не менее опыт раскачки ситуации и на более спорных темах у авторов вероятного «американского Майдана», несомненно, присутствует.

Возможно, стоило бы слегка позлорадствовать над США, припомнив им десятки цветных революций и сотни тысяч их жертв по всему миру. Но почему-то из головы не выходит аналогия со шкафом. Все-таки подобные процессы лучше на самотек не пускать.