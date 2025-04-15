Ответ даст ЯО? Чего ждать от нового раунда переговоров США и Ирана

В предстоящую субботу, 19 апреля, в Омане пройдет второй этап переговоров между Ираном и США. О чем попытаются договориться стороны — в материале 360.ru.

Очередной этап переговорного процесса вновь состоится в столице Омана Мускате. Иран представит министр иностранных дел Аббас Аракчи, а США — специальный посланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Отношения между государствами были нарушены еще много лет назад и сейчас стороны попробуют прийти к решению ряда вопросов.

«Иран попытается всеми правдами и неправдами добиться разморозки своих активов, которые были заморожены еще в 1979 году по итогам Исламской революции. Именно после этих событий отношения между Ираном и Соединенными Штатами очень сильно осложнились и, по сути, не восстановлены до сих пор. Американцы будут настаивать на возвращении к так называемым „Венским ядерным соглашениям“ 2015 года, по которым Иран отказывался от ядерной программы. В этом состоит основное противоречие, из-за которого стороны наконец-то сели за стол переговоров», — рассказал в беседе с 360.ru политолог Вадим Сипров.

Политолог отметил, что общий фон переговорного процесса будет непростым для американской стороны. Это связано с увеличением числа несогласных с политикой Трампа и его решениями партнеров и жителей США.