Ответ даст ЯО? Чего ждать от нового раунда переговоров США и Ирана
В предстоящую субботу, 19 апреля, в Омане пройдет второй этап переговоров между Ираном и США. О чем попытаются договориться стороны — в материале 360.ru.
Очередной этап переговорного процесса вновь состоится в столице Омана Мускате. Иран представит министр иностранных дел Аббас Аракчи, а США — специальный посланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Отношения между государствами были нарушены еще много лет назад и сейчас стороны попробуют прийти к решению ряда вопросов.
«Иран попытается всеми правдами и неправдами добиться разморозки своих активов, которые были заморожены еще в 1979 году по итогам Исламской революции. Именно после этих событий отношения между Ираном и Соединенными Штатами очень сильно осложнились и, по сути, не восстановлены до сих пор. Американцы будут настаивать на возвращении к так называемым „Венским ядерным соглашениям“ 2015 года, по которым Иран отказывался от ядерной программы. В этом состоит основное противоречие, из-за которого стороны наконец-то сели за стол переговоров», — рассказал в беседе с 360.ru политолог Вадим Сипров.
Политолог отметил, что общий фон переговорного процесса будет непростым для американской стороны. Это связано с увеличением числа несогласных с политикой Трампа и его решениями партнеров и жителей США.
«Дональд Трамп взял на себя, в общем-то, непосильные задачи. Он ввязался в переговоры на целом ряде треков: это и переговорный процесс по Израилю, по Ирану, по украинской проблеме. На украинском направлении стороны смогли исключить из процесса других заинтересованных, и вот сейчас основная задача переговорщиков и со стороны американцев, и со стороны Ирана, также свести к минимуму внешнее деструктивное воздействие», — пояснил он.
По словам Сипрова, американцы по отношению к Ирану действуют методом кнута и пряника. Однако, если они все-таки решат пойти путем эскалации, шансы на то, что США смогут нанести существенной урон иранским ядерным объектам, невысоки.
«Трамп начал искать пути выхода из того глобального тупика, куда весь мир, по сути, завели глобалисты в США. При этом готовых решений нет, а единственным партнером по переговорам, который пытается привести к мысли о том, что сначала нужно решить общие проблемы по восстановлению глобальной безопасности, а уже потом заниматься частностями — украинским вопросом, иранским вопросом, арабо-израильским конфликтом, является Россия», — заключил политолог.