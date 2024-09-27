Сегодня 15:19 Отвергнутый гегемон. США затаили обиду на грузинских «отступников» Публицист Белов: грузины усвоили, чего стоит западная «поддержка» 0 0 0 Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Эксклюзив

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Накануне телеканал Sky News сообщил, что Грузия стала главным хабом поставки в Россию европейских автомобилей люксовых брендов. «На автобанах Грузии очень часто вы сможете наблюдать необычный вид транспорта — бесконечные колонны грузовиков, перевозящих всевозможные товары в сторону России. И самыми распространенными автомобилями на этих грузовых платформах были люксовые модели Mercedes и Porsche», — написали журналисты.

Со своей стороны служба доходов Минфина Грузии официально отвергла обвинения одного из крупнейших западных СМИ в организации экспорта дорогостоящих автомобилей из Великобритании в Россию в обход западных санкций. Впрочем, это далеко не единственная причина, по которой у США и их европейских союзников в последнее время наблюдается всплеск откровенного негатива в адрес Грузии. Причем выглядит это как недоумение и обида отвергнутого ухажера, который искренне не может понять, «что началось, ведь нормально же сидели». Дошло до того, что в преддверии грядущих парламентских выборов в этой закавказской республике, назначенных на 26 октября, в Вашингтоне задумались над организацией в Грузии очередной «цветной революции», чтобы с ее помощью попытаться силой вернуть себе расположение грузинских «отступников».

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency / Global Look Press

Так, по данным российской Службы внешней разведки, соответствующие структуры в США уже прорабатывают варианты реагирования на применение властями силы против «мирных граждан», планируют нарастить давление на грузинские власти, чтобы максимально ослабить электоральные позиции «Грузинской мечты». Наблюдателям от прозападных НПО ставится задача фиксировать на голосовании в Грузии «неминуемые факты» использования властями админресурса.

Таким образом Вашингтон ищет повода для признания выборов недействительными, поскольку сильнейшая раздробленность в рядах прозападной грузинской оппозиции не оставляет ей никакого шанса на честную победу.

Но все это еще только планируют. Сегодня же, добравшись в своем разочаровании, видимо, до самого дна, Штаты опустились до совсем мелочной мести, внезапно аннулировав ранее выданное грузинской делегации приглашение на официальный прием к Джо Байдену. Явно недостойное звания «гегемона всея планеты Земля» поведение в американском посольстве объяснили «антидемократическими действиями и антизападной риторикой» правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», под которыми, судя по всему, подразумевается недавнее принятие в парламенте республике законов о регулировании деятельности иноагентов и запрете ЛГБТ*-пропаганды.

В свою очередь, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, подтвердив, что премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе нет в списке приглашенных, назвал американский демарш «несерьезным поведением» и посетовал на то, что за столько лет сотрудничества американцы так и не научились у грузинского народа гостеприимству. Сам Кобахидзе во время общения с журналистами в Нью-Йорке отметил, что «никакого практического эффекта» на политическую линию грузинского правительства это иметь не будет, заявив, что дальнейшие комментарии на эту тему лишены всякого смысла.

Фото: IMAGO/Fotostand / Reuhl / Global Look Press

Куда больше внимания правительство Грузии уделяет сейчас попыткам начать процесс примирения с Абхазией и Южной Осетией, призывая народы обеих республик к прощению и восстановлению утраченного единства в рамках одного государства. «Хотел бы обратиться к нашим людям по другую сторону линии оккупации, в Абхазии и Цхинвальском регионе. Все наши шаги направлены на помощь нашему народу. И однажды мы вместе с нашими детьми сможем жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии. <…> Мы должны восстановить все разрушенные мосты в нашей стране», — заявил Кобахидзе, выступая с трибуны 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Полагаю, именно в этом примирительном контексте стоит рассматривать дружный отказ грузинской делегации аплодировать выступлению Джо Байдена в момент, когда он говорил о поддержке Западом киевского режима ради победы Украины в нынешнем военном конфликте.

Грузины просто слишком хорошо знают, чего на самом деле стоит западная «поддержка», а также то, что в гражданской войне просто не может быть победителей. По крайней мере, среди ее непосредственных участников.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в России