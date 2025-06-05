Бомбы их прошлого. Отрезвит ли немцев внезапная находка в Кельне?
Вчерашний Кельн больше напоминал огромную площадку под отрытым небом для съемок фильма о вторжении инопланетян или каком-нибудь зомби-апокалипсисе. В 08.00 утра полиция начала проводить внезапную массовую эвакуацию жителей старого города (центральной исторической части Кельна), в результате чего одновременно были перемещены более 20 тысяч человек.
Как писали немецкие СМИ, ничего подобного не было и ни в одном населенном пункте Германии с 1945 года.
Что же случилось? Увы, это не массовая сцена из голливудского блокбастера. Все оказалось куда прозаичнее и в то же время страшнее.
«На территории бывшей судоверфи в районе Дойц были обнаружены три авиабомбы времен Второй мировой войны: две весом по тонне и одна — полтонны. Все они оснащены опасными ударными взрывателями и подлежат срочной нейтрализации», — писала газета BILD.
По сообщениям газетчиков, организованная в итоге эвакуация охватила обе стороны Рейна. В результате пришлось закрыть три моста и остановить железнодорожный и трамвайный транспорт в центре города.
«Из опасной зоны выводят персонал и гостей 58 отелей, одну клинику, девять школ, два дома престарелых, несколько детсадов и штаб-квартиру телеканала RTL. В частности, в эфире была прервана утренняя передача „Punkt 7“, чтобы сотрудники могли срочно покинуть здание. В городе развернуты временные пункты размещения и курсируют специальные автобусы», — отмечалось в публикации СМИ.
Три бомбы общим весом две с половиной тонны поставили на уши один из крупнейших городов Германии и заставили многих ощутить неприятный холодок, пробежавший по спине. Генетическая память, так сказать, доставшаяся им в наследство от предков.
Предков, сначала развязавших крупнейшую и самую кровавую войну в истории человечества, а в итоге ставших ее жертвами.
По сообщениям наших военных корреспондентов, с некоторых пор в ходе СВО на Украине российские ВКС используют ФАБ-З000 — авиационные бомбы весом три тонны ужасающей разрушающей силы.
Нет, это я не к тому, чтобы пугать немцев русским оружием. Просто хотелось показать, что убийственная мощь, до одури напугавшая кельнских бюргеров, фактически является обыденностью в современной войне.
Ну, если ее вообще можно воспринимать как обыденность.
И лично я на месте нынешних руководителей ФРГ, обожающих в последнее время размахивать оружием и грозить кулаком России, крепко задумался бы над тем, насколько их представление о возможной войне соответствует ее, этой самой войны, неприглядной реальности.
Тут вам не голливудское кино. Никакие «Мстители» не прилетят, чтобы защитить мирный город. Все будет иначе и без традиционного в таких случаях хеппи-энда. Вот и подумайте: оно вам надо?