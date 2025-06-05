Бомбы их прошлого. Отрезвит ли немцев внезапная находка в Кельне?

Вчерашний Кельн больше напоминал огромную площадку под отрытым небом для съемок фильма о вторжении инопланетян или каком-нибудь зомби-апокалипсисе. В 08.00 утра полиция начала проводить внезапную массовую эвакуацию жителей старого города (центральной исторической части Кельна), в результате чего одновременно были перемещены более 20 тысяч человек.

Как писали немецкие СМИ, ничего подобного не было и ни в одном населенном пункте Германии с 1945 года.

Что же случилось? Увы, это не массовая сцена из голливудского блокбастера. Все оказалось куда прозаичнее и в то же время страшнее.

«На территории бывшей судоверфи в районе Дойц были обнаружены три авиабомбы времен Второй мировой войны: две весом по тонне и одна — полтонны. Все они оснащены опасными ударными взрывателями и подлежат срочной нейтрализации», ­— писала газета BILD.

По сообщениям газетчиков, организованная в итоге эвакуация охватила обе стороны Рейна. В результате пришлось закрыть три моста и остановить железнодорожный и трамвайный транспорт в центре города.