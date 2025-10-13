Забавно. Еще, условно говоря, вчера Александр Лукашенко, высказываясь де-факто в унисон с мнением помощника президента России Юрия Ушакова, убеждал, что глава белого дома Дональд Трамп вряд ли передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk. По мнению белорусского лидера, надо успокоиться и не воспринимать в лоб, что «вот завтра оно и полетит».

Ракеты Tomahawk, я напомню, способны нести ядерное оружие. Их запуск просто невозможен без прямого участия американских военных. Сегодня заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в свойственной ему жесткой манере предупредил главу Белого дома, что шантаж Tomahawk может плохо закончиться в первую очередь для него самого. «Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для него это плохо кончится. Угрожает в сто первый раз, короче. Если „бизнес-миротворец“ про Tomahawk, то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. Прежде всего — для самого Трампа. Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!». Конец цитаты.

Фото: U.S. Department of Defense/Digital / www.globallookpress.com

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тоже выражал крайнюю обеспокоенность потенциальными решениями Белого дома по Tomahawk. Вторя Медведеву, он предупреждал Штаты: все это может очень плохо закончиться. Для всех. Так кому же верить? Белорусскому лидеру, убеждающему нас, что «все хорошо, прекрасная маркиза». Или реальным опасениям экс-президента России и мнению пресс-секретаря президента нынешнего? Полагаю, верить можно… китайцам, чье центральное телевидение обратило особое внимание на недавнее заявление Владимира Путина о скорой презентации Россией нового оружия, упоминание о котором, по мнению товарищей из Поднебесной, уже повергло в шок и трепет противников Москвы. «Столкнувшись с „перепадами настроения“ у США и давлением со стороны НАТО, Россия готова „раскрыть новый козырь“, — цитирует телевидение КНР мнение политического обозревателя Вэй Дунсюя.

Похоже, так и есть. Как потенциально может выглядеть упомянутая Путиным «презентация», мы хорошо помним на примере комплекса «Орешник», чья боевая мощь заметно остудила пыл европейской «коалиции желающих», планировавшей ввести свои войска на Украину.

Что нам, точнее, им покажут на этот раз — пока интрига, но «шоу» должно быть максимально эффектным. Еще и эффективным в смысле позитивного влияния на необдуманные и крайне опрометчивые решения отдельных обитателей Белого дома.