Лучший способ решить украинский кризис — построить стену на границе с Россией, заявили американские журналисты. В пример они привели опыт поляков, которые возвели целый лабиринт баррикад, а вместе с этим освоили внушительный бюджет.

Авторы статьи The Washington Post , в свою очередь, предложили Трампу построить стену между Россией и Украиной. Они напомнили, что прямо сейчас Польша возводит забор вдоль всей 650-километровой границы с Россией и Белоруссией.

«„Восточный щит“ получил в Польше мощную поддержку по всему политическому спектру. <…> Так почему бы не накрыть им еще и Украину? Если Польша в состоянии построить столь технически сложный барьер, чтобы остановить российскую армию, то мы, безусловно, сможем помочь Украине построить аналогичную систему на территории, которая по условиям мирного соглашением станет демилитаризованной зоной», — написали журналисты.

Препятствие начинается со стальной стены с колючей проволокой и противотанковым рвом. Затем — 200 метров заграждений, минных полей и траншеи. Еще дальше поляки вырыли искусственное болото и дренажную канаву, за ними установили бункеры с пулеметными турелями и подземными убежищами.

Выгодная сделка

С преимуществами «Восточного щита» украинский проект стал бы выгодной сделкой, считают на Западе. По сравнению с 50 миллиардами долларов, которые Украина собирается потратить на американское оружие, пограничная стена — не в пример более доступная гарантия безопасности.

«Примечательно, что за украинскую стену американские налогоплательщики могут не заплатить ни цента. Трамп даже мог бы помочь Украине возвести ее с прибылью — воспользовавшись теми же прямыми военными кредитами, к которым прибегла Польша для строительства ключевых элементов „Восточного щита“», — отметили журналисты.

Они считают, что украинский забор обойдется недорого, а механизмов его оплаты предостаточно. Все, что для этого требуется, — мирное соглашение и воля к строительству.

«Доселе же Россия представляет смертельную угрозу самому существованию Украины — и пограничная стена в духе „Восточного щита“ оградит украинский народ от этой угрозы. Трамп должен ее построить. Ведь он прав: стены работают», — заключили авторы материала.