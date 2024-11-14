Сегодня 17:35 От Желтоксана до территориальных претензий к России. Казахстан теряет берега? Публицист Белов: Казахстану стоит задуматься, не станет ли он второй Украиной 0 0 0 Фото: Участница митинга в День независимости Казахстана на площади Республики в Алма-Ате / РИА «Новости» Эксклюзив

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В качестве эдакой преамбулы небольшой урок недавней истории. В декабре 1986 года в тогдашней столице Казахской ССР Алма-Ате вспыхнули массовые народные протесты откровенно националистического толка. Этого, кстати говоря, никто и не скрывал.

Поводом к событиям 17–18 декабря стало несогласие местной партийной верхушки с решением пленума Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана — да-да, такой вот когнитивный диссонанс, — который снял с должности первого секретаря ЦК КПК товарища Кунаева — многолетнего главу республики, к тому моменту насквозь проворовавшегося и доведшего страну до состояния нищего полумафиозного анклава. Вместо него назначили Геннадия Васильевича Колбина, сурового уроженца Нижнего Тагила, никакого отношения к Казахстану прежде не имевшего. Подгоняемые национальной «элитой» казахские радикалы вышли с требованием убрать «чужака» и поставить на его место этнического казаха. Это, кстати, еще один «привет» апологетам советской «дружбы народов». В те дни сарафанное радио — самый надежный источник правдивой информации в СССР — рассказывало, что Колбин собрал у себя партийных функционеров и представителей силовых ведомств Казахской ССР и потребовал в 24 часа очистить улицы от протестующих, а иначе (здесь прямая цитата, которую народная молва приписывает Колбину) «вся Сибирь заговорит по-казахски». Намек, думаю, ясен.

Фото: Геннадий Колбин (в центре), 1989 год / РИА «Новости»

Было это или не было, сегодня уже никто не расскажет. Но с тех пор тот националистический бунт стал основой официального казахского национального мифа и вошел в историю независимого Казахстана под названием «Желтоксан» («Декабрь»). А казахские «декабристы» почитаются нынче в республике как борцы за свободу и независимость. О том, насколько это справедливо, мы поговорим как-нибудь в другой раз (в этом году исполняется, кстати, 38 лет с тех событий, дата не круглая, но тем не менее). Сейчас хотелось бы вспомнить о недавнем выступлении бывшего депутата мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана), некоего господина Уалихана Кайсарова, фактически выдвинувшего России территориальные претензии. «Россия, Сибирь, Московия — до Венгрии — это были территории Чингиз-Хана и его наследников. Тот же Новосибирск — это Ногай-Сивир, это наши казахские земли. Тюмень — это Темен — южные края Золотой орды. За Тюменью выше тоже наши территории. Оренбург — это Орынбор, он был столицей казахского государства. Курган — это Хургал. Саратов — это Сарытау. Не Астрахань — Астар-Хан. Не Омск — а Омбы. Все территории, которые минимум на 500-600 км севернее нынешней границы Казахстана, они были исконно казахскими землями. И Оренбургская область только в 1926-м или 1927 году была передана России. На тот момент она была официально территорией Казахстана. Поэтому Казахстан сейчас имеет полное моральное и историческое право требовать эти земли назад», — заявил он, беседуя с одним из казахских журналистов.

Можно было бы, конечно, посмеяться над казахским фантазером от этимологии, придумавшим некий Ногай-Сивир (которого в реальности никогда не существовало), в духе критики Ломоносовым своего коллеги профессора Миллера, полагавшего происхождение названия города Холмогоры от древнескандинавского Голм-Гардия.

Можно было бы, но мне отчего-то совсем смешно.

Фото: Участники митинга в День независимости Казахстана на площади Республики в Алма-Ате / РИА «Новости»

Быть может, потому, что правопреемственность от державы Чингизидов с недавних пор объявлена в Казахстане официальной исторической доктриной. Об этом в своем докладе говорил сам президент республики господин (или уже Великий хан?) Токаев. Не смешно, потому что ровно с такого же бреда о «великих украх» начинался антироссийский дискурс на Украине. Там тоже рассказы о том, как предки современных украинцев собственноручно выкопали Черное море и «осеменили» едва ли не всю Европу, поначалу воспринимались как бред одинокого городского сумасшедшего.

Фото: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Li Xueren/XinHua / Global Look Press

И надо же — теперь это преподают в школе, а вчерашние украинские школьники, воспитанные в духе ненависти к русским и подкрепленные списком территориальных претензий к России, убивают наших людей в Донбассе и Новороссии.

Эта слишком опасная тенденция, чтобы просто пропускать ее мимо ушей. Где наш МИД со своими глубокими озабоченностями, когда она так нужен?

Как по мне, желание казахского националиста Кайсарова о «казахской Сибири» можно исполнить только одним способом — тем, который предлагал еще товарищ Колбин. Но, боюсь, что таким вот «кайсаровым» это не понравится. Нам этого тоже не нужно — уж поверьте, но второй Украины на своих границах мы терпеть не станем. Руководству Казахстана стоило бы задуматься об этом, пока не поздно.