От вассала к субъекту. Кто заставил Европу думать о собственной армии?

На фоне американских заявлений о Гренландии и смены глобальных приоритетов Вашингтона в Европе с новой силой заговорили о стратегической автономии. План по созданию 100-тысячной армии ЕС — отчаянная попытка континента, десятилетия жившего под чужим зонтиком безопасности, встать на ноги. Но готов ли он к самостоятельности, когда старый покровитель уже смотрит в другую сторону?

Стотысячная армия ЕС Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на недавней конференции в Стокгольме прямо сказал то, о чем в Европе давно шепчутся, но боятся произнести вслух: ЕС нужен собственный серьезный военный кулак. И не на бумаге. Это, мол, должна быть реальная постоянная европейская сила примерно в 100 тысяч человек. Политик довольно жестко поставил вопрос: что будет, когда американцы окончательно решат сократить свой 100-тысячный контингент в Европе? Кто тогда станет тем самым «хребтом» европейской безопасности? Немцы в одиночку? Или 27 маленьких «бонсай-армий» — красивых на парадах, но сильно урезанных, недоукомплектованных и разрозненных? Кубилюс напомнил, что еще 10 лет назад похожие мысли высказывали Юнкер, Макрон и Меркель. Теперь, похоже, время пришло по-настоящему. Особенно показательно, что эти слова прозвучали именно сейчас — на фоне громких американских заявлений по Гренландии. Вашингтон открыто обсуждает разные варианты «приобретения» этого огромного острова, включая, как пишут СМИ, силовые сценарии. Белый дом даже не стесняется говорить, что военная сила «всегда остается вариантом». И это против союзника по НАТО — Дании!

Если США могут так разговаривать с ближайшими партнерами, насколько вообще можно полагаться на американский зонтик в будущем? Кубилюс прямо назвал это моментом истины: Европа должна наконец-то взять ответственность за свою безопасность в свои руки. Не дожидаясь, пока кто-то решит за нее. Он предложил сделать настоящий «большой взрыв» в обороне: создать Европейский совет безопасности (10-12 ключевых стран, включая, возможно, Британию), запустить программу «Оборонная готовность — 2030» и сформировать ту самую единую постоянную силу. Издание Politico на днях вообще написало, что в ЕС всерьез обсуждают вариант отправки своих войск в Гренландию — если, конечно, Дания попросит. Пока что на остров прибыл ограниченный военный контингент Швеции. Он поучаствует в совместных с датчанами учениях «Арктическая выносливость». Цель — не воевать с Америкой (это было бы безумием, как считают журналисты), а создать дополнительный сдерживающий фактор и поднять цену любой авантюры. Дескать, пусть американцы подумают дважды, прежде чем посылать туда десант против своих же союзников. Как будто это остановит Трампа.

НАТО американцам больше не нужен Очевидно, что Европа стоит на грани стратегического выбора. Соединенным Штатам в их нынешней парадигме Евросоюз и НАТО в прежнем виде больше не нужны. Америка использовала эти структуры, пока это отвечало ее интересам. Сейчас же приоритеты сместились на сдерживание китайского доминирования и укрепление контроля в Западном полушарии. ЕС утратил прежнюю значимость и теперь рассматривается в основном как рынок для продажи вооружений и объект для политического давления, отметил в разговоре с 360.ru политолог Евгений Михайлов. «На этом фоне угроза американской „приватизации“ Гренландии поставила Европу и НАТО перед дилеммой: как сохранить лицо и суверенитет? Ситуация усугубляется тем, что возможный вывод американских войск из Европы в случае отказа союзников увеличить финансирование обнажит реальную слабость континента. Армии европейских стран, особенно в части численности и уровня подготовки, не соответствуют вызовам XXI века», — пояснил эксперт.

Именно поэтому возникла идея о создании общеевропейского контингента в 100 тысяч человек. Однако эту силу еще необходимо сформировать, обучить и мотивировать. В контексте потенциального противостояния с Россией такие цифры выглядят недостаточными. Показательно, что уже существуют планы ввода 85 тысяч военных на Украину по завершении боевых действий — это говорит о понимании угроз, но одновременно и о катастрофической нехватке реальных ресурсов. Набор мигрантов за деньги проблему не решит, добавил политолог.

У современной Европы нет адекватного ответа на международные вызовы. Ее реакция сводится к риторике и апелляции к остаткам былого величия. Сам факт обсуждения создания 100-тысячной армии свидетельствует о тревоге, но реализация этих планов — дело далекой перспективы. Сейчас ЕС обладает скорее видимостью, а не реальной силой. Евгений Михайлов

В интересах России Прежде чем рассматривать происходящие события в контексте международного права, следует понять: планета сегодня живет в той реальности, когда послевоенная система ялтинско-потсдамских международных отношений, зафиксировавшая биполярный мир, закончилась в 1991 году с исчезновением СССР. Остались победитель в холодной войне — США — и его сателлиты. В этой реальности сила диктует правовые обоснования — или не диктует, если ей того не хочется. Такое мнение в комментарии 360.ru высказал политический аналитик, публицист Владимир Головашин. — Как развивалась ситуация в последующие десятилетия? — Пока Россия зализывала раны и восстанавливалась, США доминировали как умели. Умели они это плохо, чему доказательством служит деградация некогда базовых международных организаций, таких как ООН. Яркие примеры — неэффективная и часто деструктивная политика Америки в странах Африки, окончательное лишение ЕС политической субъектности. Примеров, увы, хватает. — Что изменилось теперь? — В этой парадигме собственного величия США недооценили потенциал России, которая, наконец, зализав раны, начала диктовать новую реальность многополярного мира. Стало ясно: инструменты ХХ века вроде НАТО сегодня уже не очень-то и нужны. — Как это проявляется на практике? Например, в истории с Гренландией? — Трамп хочет Гренландию? Пусть забирает. Для Москвы сейчас важнее восстановить территориальную целостность над территориями ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Если американский контроль над Гренландией обнулит идею НАТО и саму организацию как структуру, лучшего подарка России и не нужно.

— Ослабление НАТО — это в интересах России? — Безусловно. Реализовать наши задачи — в наших же силах, а деградация враждебного блока только на руку. Да, вряд ли США полностью откажутся от контроля за этим инструментом, но поскольку Брюссель в ближайшие годы точно не будет союзником американцев, Штаты не заинтересованы в его усилении. А вот в ослаблении — вполне. Это создает для нас благоприятную конъюнктуру.