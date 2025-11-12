Оптимистам прогноз не понравится. В Сети нашли новое предсказание Жириновского на 2026 год

Следующий год станет непростым как для России, так и для других стран. Политик Владимир Жириновский предвидел возможное развитие событий и предупреждал сограждан о приближающихся кризисах. Он полагал, что ситуация обострится до такой степени, что «мир будет полыхать».

Ситуация в России и на Украине

Основатель ЛДПР считал, что к 2025 году в России окончательно поймут, что дружить с Западом не получится. По его мнению, Европа и США воспринимают русских как соперников и врагов, поэтому теплые отношения с ними останутся только в мечтах оптимистов.

Жириновский предположил, что Россия станет центром, вокруг которого сплотятся государства, не желающие жить по указке гегемона: Турция, Иран и Индия.

Политик допускал, что 2026 год станет временем большой трансформации. По его словам, в стране начнется подъем патриотических идей, появится новая идеология и возникнет мода на традиционные ценности.

Совершенно другую судьбу Жириновский предрек Украине. Он объяснил, что республика распадется на части, которые поделят между Россией, Румынией, Венгрией и Польшей. Основатель ЛДПР предсказал, что после 2025 года от Украины мало что останется и «цивилизованный мир» признает эти реалии.