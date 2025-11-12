Оптимистам прогноз не понравится. В Сети нашли новое предсказание Жириновского на 2026 год
Следующий год станет непростым как для России, так и для других стран. Политик Владимир Жириновский предвидел возможное развитие событий и предупреждал сограждан о приближающихся кризисах. Он полагал, что ситуация обострится до такой степени, что «мир будет полыхать».
Ситуация в России и на Украине
Основатель ЛДПР считал, что к 2025 году в России окончательно поймут, что дружить с Западом не получится. По его мнению, Европа и США воспринимают русских как соперников и врагов, поэтому теплые отношения с ними останутся только в мечтах оптимистов.
Жириновский предположил, что Россия станет центром, вокруг которого сплотятся государства, не желающие жить по указке гегемона: Турция, Иран и Индия.
Политик допускал, что 2026 год станет временем большой трансформации. По его словам, в стране начнется подъем патриотических идей, появится новая идеология и возникнет мода на традиционные ценности.
Совершенно другую судьбу Жириновский предрек Украине. Он объяснил, что республика распадется на части, которые поделят между Россией, Румынией, Венгрией и Польшей. Основатель ЛДПР предсказал, что после 2025 года от Украины мало что останется и «цивилизованный мир» признает эти реалии.
Что с Европой
Жириновский также дал прогноз о будущем стран Евросоюза. В одном из дневников, которые показали в эфире программы «Пусть говорят», политик писал о влиянии украинского конфликта на Запад. По его мнению, Европа сильно пострадает из-за противостояния России и Украины. Он также объяснил, что уже в следующем году в мире произойдут сильные перестановки.
В 2026 году НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся. Америка вернется на свой континент и создаст единое государство с Канадой и Мексикой.
Владимир Жириновский
Жириновский допускал, что в будущем исчезнут многие города, а часть мегаполисов ждет перенаселение.
«Нас всех объединит лет через 20–30 страшная экологическая катастрофа. Все прибрежные города погибнут: Амстердам, Лондон, Лиссабон, Стамбул, Таллин», — отмечал он.
Политик не исключил, что беженцы будут переселяться к центру своих государств.
«Где-то будет заливать, где-то будет жарко, где-то холодно — начнется большое переселение народов, которое вызовет конфликт», — сообщил Жириновский.
Многие прогнозы харизматичного лидера ЛДПР уже сбылись. Например, пророческими оказались слова Жириновского об отмене выборов на Украине в 2024 году и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.