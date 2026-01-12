Принц на удаленке: как оппозиционер Реза Пехлеви «управляет» Ираном из США
Иран оказался между Сциллой и Харибдой. С одной стороны 86-летний аятолла Али Хаменеи, с другой — мечтающий перехватить власть 65-летний наследный принц Реза Пехлеви. Последний давно и с комфортом живет в США. Он почти полстолетия не был на Родине, ни дня не работал, полный профан в экономике и ноль как руководитель, но уверен, что сможет хорошо править.
Семья Резы Пехлеви
Реза Пехлеви родился 31 октября 1960 года в Тегеране. Мальчик был первенцем Мохаммада Резы Пехлеви — 35-го и последнего шахиншаха (персидский аналог императора) Ирана — и его супруги, азербайджанки Фарах.
Она, даром, что была третьей по счету, стала единственной из всех жен, коронованной шахбану (императрицей), первой с VII века.
После Реза у императорской пары родилась дочь Фарахназ. Примерно четверть века назад она получила в Колумбийском университете степень бакалавра в сфере общественных работ, а затем степень магистра детской психологии.
Принцесса хотела устроиться в какую-нибудь международную гуманитарную организацию, но ей везде отказывали. Так и мучается без службы в свои 62 года.
Еще один сын Али Реза учился в Принстонском, Колумбийском и Гарвардском университетах. В последнем он числился аспирантом по древнеиранским исследованиям и филологии. Однажды его назвали одним из самых достойных принцев в мире, но это не помешало 44-летнему отпрыску монархов в январе 2011 года покончить жизнь самоубийством.
Самая младшая дочь Лейла по окончании Брауновского университета стала моделью парижского дома моды Valentino. К этому быстро приплелись нервная анорексия, депрессия, булимия, синдром хронической усталости. Однажды летним вечером 2001-го в Лондоне 31-летняя принцесса умерла от передозировки лекарственными и наркотическими средствами.
Однако самым первым ребенком у императора Ирана была дочь Шахназ — от первой жены Фавзии Фуад, дочери короля Египта Фуада I. У дамы нет никаких прав на иранский престол, впрочем, ей в 85 лет этого и не нужно. Благодаря удачным инвестициям еще во времена правления отца пенсионерка счастливо живет в Швейцарии.
Когда грянула Исламская революция, императорская семья успела 16 января 1979 года сбежать на личном Boeing 707, прихватив особо верных слуг и телохранителей. Из страха измены лайнер пилотировал сам император. Говорят, дворцовая челядь отказалась загружать еду на борт, так что до Египта летели два с лишним часа впроголодь.
Зато с деньгами сложилось удачнее: еще за несколько дней до бегства по велению императора материальные ценности вывозили за границу самолетами — по некоторым оценкам, утащили как минимум один миллиард американских долларов. Также прихватили часть секретных документов двора, а остальные уничтожили.
Поначалу беглецы пожили в Египте, потом побывали в Марокко, на Багамах и в Мексике, Франции и США, в Панаме и снова в Египте. Там 60-летний Мохаммед Реза Пехлеви и умер. Его упокоили в каирской мечети ар-Рифаи рядом с шурином, Фаруком I.
Вдова-императрица пожила пару лет в Египте и перебралась в США. Сейчас 87-летняя Фарах живет неподалеку от первенца и трех его дочерей.
Биография Резы Пехлеви
Реза Пехлеви уже в 17 лет получил погоны младшего офицера Военно-воздушных сил Ирана и отправился на учебу в Соединенные Штаты. Больше наследник домой не возвращался: через два года после его отъезда случились Исламская революция и срочный отъезд всей родни. Парень получил образование политолога и прошел подготовку пилотов Военно-воздушных сил США.
После смерти отца Реза стал главой дома Пехлеви и тут же принялся сыпать заявлениями о том, как желает возродить на родине монархию и быть императором Ирана. Страну же свою он видел только по телевизору, а позднее прибавилось еще одно «окно» — интернет. Подходить ближе было опасно: новые власти приговорили его отца к высшей мере, могли оформить ее и сыну императора.
Трудом наследный принц себя никогда не унижал — при тех деньгах, что прихватил с собой Мохаммед Реза Пехлеви, это и для его внуков не обязательно. Как писали в Politico, «его единственная работа на полный рабочий день — это высказывания об Иране». Правда, большой поддержки среди жителей страны у наследника престола нет.
Чаще всего за него голосуют эмигранты, что никогда не видели воочию свою историческую родину, а также сочувствующие либералы из Европы и США. Либо те из иранцев, кто забыл, как жилось при императоре — люди ютились в трущобах без электричества и воды, про медицину и образование нечего и говорить.
Однако сегодня режим, который когда-то помог людям, основательно прогнил, породил невероятную коррупцию и бешеную инфляцию.
Суды Резы Пехлеви
Бывший член Императорской гвардии и телохранитель Али Хайдар Шахбази в 1990 году обвинил принца в нарушении иранских традиций и обратился в американский суд. Боец пояснил, что бросил в Иране имущество на сумму более 400 тысяч долларов, так как Реза Пехлеви обещал оплачивать все расходы и заботиться о нем лучше, чем отец-император.
Однако при увольнении в 1989-м принц пожал 58-летнему Шахбази руку и выплатил девять тысяч долларов. Бодигард требовал додать еще 300 тысяч и назначить гарантированную пожизненную пенсию. Вот только адвокаты у Пехлеви были значительно лучше (и явно дороже).
Защитник принца заявил, что у его клиента закончились средства и вообще тот «мало знал о том, как расходовались деньги его имущества, и не может нести личную ответственность за трудовые договоры со слугами». Когда судья объявил, что военный получит шиш с маслом, Пехлеви даже заплакал от радости.
В том же 1990-м принц судился со своим близким помощником и финансовым советником Ахмадом Али Масудом Ансари. Дескать, из-за отсутствия опыта в финансовых вопросах, Пехлеви был вынужден полностью доверять приятелю в управлении своими деньгами. Тот, будучи не иначе как агентом Исламской Республики Иран, растратил 24 миллиона долларов.
Ансари отбивался: он уверял, что всему виной лишь собственное мотовство Пехлеви, который, к слову сказать, не младенец или недееспособный старик в деменции: на тот момент ему было 30 лет. Суд тянулся шесть лет и в итоге оштрафовал финансиста на два миллиона долларов и обязал вернуть принцу семь миллионов 300 тысяч баксов.
Политика Резы Пехлеви
Пехлеви постоянно сообщал, что готовит переворот и у него есть поддержка среди военных и даже Стражей исламской революции. Верится с трудом: даже израильтяне, которые попытались было спонсировать смену власти в Иране, отказались иметь дело с принцем. Он оказался на редкость бездарным руководителем и организатором чего бы то ни было.
В 2014-м претендент на иранский трон учредил телевидение и радио Ofogh Iran. Через три года ему пришлось все продать. Попытка продвижения Пехлеви в соцсетях на фарси тоже с треском провалилась (платил за пиар Израиль). Люди начали говорить об искусственно созданной популярности, а не собираться для очередной революции.
Одно время ходили слухи, будто принц — агент ЦРУ или Моссада. Ведь он утверждал, что готов брать деньги на переворот от кого угодно. Впрочем, он и обратное говорил, ему не жалко.
Кстати, Пехлеви был единственным представителем иранской оппозиции, который поддержал бомбардировки Ирана ЦАХАЛом — дескать, это отличный вариант низложить режим.
Я объявляю о новом этапе национального восстания с целью свержения Исламской Республики и возвращения нашего любимого Ирана. Мы не одни. Глобальная помощь тоже скоро прибудет.
Реза Пехлеви
Сегодня Пехлеви «готов вернуться в Иран как можно скорее» и уже якобы ведет подготовку. Принц скромно заявляет, что его задача — возглавить этот переходный процесс, чтобы обеспечить полную прозрачность и подготовить все необходимое для того, чтобы граждане могли свободно избирать своих лидеров и определять свое будущее.