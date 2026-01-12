Сегодня 21:09 Принц на удаленке: как оппозиционер Реза Пехлеви «управляет» Ираном из США 0 0 0 Фото: Реза Пехлеви / Публичное достояние Мир

Иран оказался между Сциллой и Харибдой. С одной стороны 86-летний аятолла Али Хаменеи, с другой — мечтающий перехватить власть 65-летний наследный принц Реза Пехлеви. Последний давно и с комфортом живет в США. Он почти полстолетия не был на Родине, ни дня не работал, полный профан в экономике и ноль как руководитель, но уверен, что сможет хорошо править.

Семья Резы Пехлеви Реза Пехлеви родился 31 октября 1960 года в Тегеране. Мальчик был первенцем Мохаммада Резы Пехлеви — 35-го и последнего шахиншаха (персидский аналог императора) Ирана — и его супруги, азербайджанки Фарах. Она, даром, что была третьей по счету, стала единственной из всех жен, коронованной шахбану (императрицей), первой с VII века.

Фото: Мохаммед Реза Пехлеви со своей третьей женой и их сыном Резой в церемониальных одеждах перед троном. Global Look Press / www.globallookpress.com 1/2 Фото: Реза Пехлеви, 1973 год / Публичное достояние 2/2

После Реза у императорской пары родилась дочь Фарахназ. Примерно четверть века назад она получила в Колумбийском университете степень бакалавра в сфере общественных работ, а затем степень магистра детской психологии. Принцесса хотела устроиться в какую-нибудь международную гуманитарную организацию, но ей везде отказывали. Так и мучается без службы в свои 62 года.

Фото: Фарахназ, 1980 год / Публичное достояние

Еще один сын Али Реза учился в Принстонском, Колумбийском и Гарвардском университетах. В последнем он числился аспирантом по древнеиранским исследованиям и филологии. Однажды его назвали одним из самых достойных принцев в мире, но это не помешало 44-летнему отпрыску монархов в январе 2011 года покончить жизнь самоубийством. Самая младшая дочь Лейла по окончании Брауновского университета стала моделью парижского дома моды Valentino. К этому быстро приплелись нервная анорексия, депрессия, булимия, синдром хронической усталости. Однажды летним вечером 2001-го в Лондоне 31-летняя принцесса умерла от передозировки лекарственными и наркотическими средствами. Однако самым первым ребенком у императора Ирана была дочь Шахназ — от первой жены Фавзии Фуад, дочери короля Египта Фуада I. У дамы нет никаких прав на иранский престол, впрочем, ей в 85 лет этого и не нужно. Благодаря удачным инвестициям еще во времена правления отца пенсионерка счастливо живет в Швейцарии.

Фото: Фавзия с Мохаммедом Резой Пехлеви и дочерью Шахназ Пехлеви, Тегеран / Публичное достояние 1/2 Фото: Шахназ Пехлеви, 1967 год / Публичное достояние 2/2

Когда грянула Исламская революция, императорская семья успела 16 января 1979 года сбежать на личном Boeing 707, прихватив особо верных слуг и телохранителей. Из страха измены лайнер пилотировал сам император. Говорят, дворцовая челядь отказалась загружать еду на борт, так что до Египта летели два с лишним часа впроголодь. Зато с деньгами сложилось удачнее: еще за несколько дней до бегства по велению императора материальные ценности вывозили за границу самолетами — по некоторым оценкам, утащили как минимум один миллиард американских долларов. Также прихватили часть секретных документов двора, а остальные уничтожили.

Фото: Мохаммед Реза Пехлеви, 1973 год / Публичное достояние

Поначалу беглецы пожили в Египте, потом побывали в Марокко, на Багамах и в Мексике, Франции и США, в Панаме и снова в Египте. Там 60-летний Мохаммед Реза Пехлеви и умер. Его упокоили в каирской мечети ар-Рифаи рядом с шурином, Фаруком I. Вдова-императрица пожила пару лет в Египте и перебралась в США. Сейчас 87-летняя Фарах живет неподалеку от первенца и трех его дочерей.

Фото: Портрет Фарах Пехлеви, 1973 год / Публичное достояние 1/2 Фото: Фарах Пехлеви, 2009 год. g90 / www.globallookpress.com 2/2

Биография Резы Пехлеви Реза Пехлеви уже в 17 лет получил погоны младшего офицера Военно-воздушных сил Ирана и отправился на учебу в Соединенные Штаты. Больше наследник домой не возвращался: через два года после его отъезда случились Исламская революция и срочный отъезд всей родни. Парень получил образование политолога и прошел подготовку пилотов Военно-воздушных сил США. После смерти отца Реза стал главой дома Пехлеви и тут же принялся сыпать заявлениями о том, как желает возродить на родине монархию и быть императором Ирана. Страну же свою он видел только по телевизору, а позднее прибавилось еще одно «окно» — интернет. Подходить ближе было опасно: новые власти приговорили его отца к высшей мере, могли оформить ее и сыну императора.

Фото: Реза Пехлеви, Каир, 1980 год

Трудом наследный принц себя никогда не унижал — при тех деньгах, что прихватил с собой Мохаммед Реза Пехлеви, это и для его внуков не обязательно. Как писали в Politico, «его единственная работа на полный рабочий день — это высказывания об Иране». Правда, большой поддержки среди жителей страны у наследника престола нет. Чаще всего за него голосуют эмигранты, что никогда не видели воочию свою историческую родину, а также сочувствующие либералы из Европы и США. Либо те из иранцев, кто забыл, как жилось при императоре — люди ютились в трущобах без электричества и воды, про медицину и образование нечего и говорить. Однако сегодня режим, который когда-то помог людям, основательно прогнил, породил невероятную коррупцию и бешеную инфляцию.

Фото: Митинг в поддержку протестов в Иране, Париж, 4 января 2026 года. IMAGO/Vincent Isore / www.globallookpress.com

Суды Резы Пехлеви Бывший член Императорской гвардии и телохранитель Али Хайдар Шахбази в 1990 году обвинил принца в нарушении иранских традиций и обратился в американский суд. Боец пояснил, что бросил в Иране имущество на сумму более 400 тысяч долларов, так как Реза Пехлеви обещал оплачивать все расходы и заботиться о нем лучше, чем отец-император. Однако при увольнении в 1989-м принц пожал 58-летнему Шахбази руку и выплатил девять тысяч долларов. Бодигард требовал додать еще 300 тысяч и назначить гарантированную пожизненную пенсию. Вот только адвокаты у Пехлеви были значительно лучше (и явно дороже). Защитник принца заявил, что у его клиента закончились средства и вообще тот «мало знал о том, как расходовались деньги его имущества, и не может нести личную ответственность за трудовые договоры со слугами». Когда судья объявил, что военный получит шиш с маслом, Пехлеви даже заплакал от радости.

Фото: Флаг Ирана до 1979 года. Michael Kuenne / www.globallookpress.com

В том же 1990-м принц судился со своим близким помощником и финансовым советником Ахмадом Али Масудом Ансари. Дескать, из-за отсутствия опыта в финансовых вопросах, Пехлеви был вынужден полностью доверять приятелю в управлении своими деньгами. Тот, будучи не иначе как агентом Исламской Республики Иран, растратил 24 миллиона долларов. Ансари отбивался: он уверял, что всему виной лишь собственное мотовство Пехлеви, который, к слову сказать, не младенец или недееспособный старик в деменции: на тот момент ему было 30 лет. Суд тянулся шесть лет и в итоге оштрафовал финансиста на два миллиона долларов и обязал вернуть принцу семь миллионов 300 тысяч баксов.

Когда в 1981 году началась война с Ираком, Реза Пехлеви даже писал прошение на имя иранского главнокомандующего, чтобы его взяли его пилотом. Получив предсказуемый отказ, «принц-патриот» не стал нелегально пробираться на Родину под чужим именем или жертвовать свое состояние на военную технику. Просто продолжил раздавать интервью из безопасных США.

Политика Резы Пехлеви Пехлеви постоянно сообщал, что готовит переворот и у него есть поддержка среди военных и даже Стражей исламской революции. Верится с трудом: даже израильтяне, которые попытались было спонсировать смену власти в Иране, отказались иметь дело с принцем. Он оказался на редкость бездарным руководителем и организатором чего бы то ни было. В 2014-м претендент на иранский трон учредил телевидение и радио Ofogh Iran. Через три года ему пришлось все продать. Попытка продвижения Пехлеви в соцсетях на фарси тоже с треском провалилась (платил за пиар Израиль). Люди начали говорить об искусственно созданной популярности, а не собираться для очередной революции.

Фото: Реза Пехлеви с женой Ясмин Пехлеви принимают участие в 4-м ежегодном гала-концерте международной премии "Поборники еврейских ценностей" / www.globallookpress.com

Одно время ходили слухи, будто принц — агент ЦРУ или Моссада. Ведь он утверждал, что готов брать деньги на переворот от кого угодно. Впрочем, он и обратное говорил, ему не жалко. Кстати, Пехлеви был единственным представителем иранской оппозиции, который поддержал бомбардировки Ирана ЦАХАЛом — дескать, это отличный вариант низложить режим.

Я объявляю о новом этапе национального восстания с целью свержения Исламской Республики и возвращения нашего любимого Ирана. Мы не одни. Глобальная помощь тоже скоро прибудет. Реза Пехлеви

Сегодня Пехлеви «готов вернуться в Иран как можно скорее» и уже якобы ведет подготовку. Принц скромно заявляет, что его задача — возглавить этот переходный процесс, чтобы обеспечить полную прозрачность и подготовить все необходимое для того, чтобы граждане могли свободно избирать своих лидеров и определять свое будущее.