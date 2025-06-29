Операция «Брачные узы». Как МИ-6 потратила 20 лет на поиск русского шпиона
Великобритания провела в МИ-6 масштабную секретную операцию, чтобы найти русского «крота». Двойного агента разыскивали более 20 лет, но поиск так и не увенчался успехом.
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На то, чтобы отыскать шпиона в МИ-6, легендарная британская разведка бросила около 35 сотрудников разного профиля. Они вели наблюдение, катались за подозреваемым по всему свету, но все оказалось впустую, сообщила The Guardian.
Операция по обнаружению агента получила звучное название «Брачные узы». Для разведчиков из МИ-5, задействованных в ней, самой опасной миссией стала поездка на Ближний Восток.
Группа наблюдения больше недели провела на конспиративной квартире ЦРУ, проникнув в страну без ведомства правительства и в нарушение международного права. Перед поездкой руководство предупредило их, что при обнаружении правительство ничем не сможет им помочь. Несмотря на риск, разведчики продолжили слежку.
Операция началась в середине-конце 1990-х годов, когда разведка получила данные о «кроте». После этого МИ-5 определила возможного двойного агента и приставила к нему слежку. Группа специалистов работала не из штаб-квартиры, а из здания в Уондсворте на юге Лондона, притворяясь сотрудниками охранной компании.
Их миссия была настолько секретной, что вводные об операции специалистам передавали в церкви. Некоторым разведчикам сообщили, что их отправляют на учения, а рабочие задачи раскрыли лишь за пределами штаб-квартиры.
Самая долгая и дорогая операция МИ-5
Позже группе из Ми-5 рассказали, что возможный «крот» занимает руководящую должность и имеет доступ к широкому спектру засекреченных материалов. В результате разведчики проникли в дом офицера МИ-6 и установили камеры. Видео напрямую передавалось в оперативный отдел.
Камерой также оснастили автомобиль, припаркованный возле дома подозреваемого. Наблюдение действительно выявило некоторые тревожные действия возможного двойного агента, но они не имели никакой связи со шпионажем.
Разведчики преследовали подозреваемого и за границей: они внимательно следили за ним в городах Европы, Азии и Ближнего востока.
Источник The Guardian признался, что операция «Брачные узы» стала самой долгой и дорогой за последнее время. По его словам, фактически одна спецслужба все время безрезультатно шпионила за другой.