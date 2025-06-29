Операция «Брачные узы». Как МИ-6 потратила 20 лет на поиск русского шпиона

Великобритания провела в МИ-6 масштабную секретную операцию, чтобы найти русского «крота». Двойного агента разыскивали более 20 лет, но поиск так и не увенчался успехом.

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На то, чтобы отыскать шпиона в МИ-6, легендарная британская разведка бросила около 35 сотрудников разного профиля. Они вели наблюдение, катались за подозреваемым по всему свету, но все оказалось впустую, сообщила The Guardian.

Операция по обнаружению агента получила звучное название «Брачные узы». Для разведчиков из МИ-5, задействованных в ней, самой опасной миссией стала поездка на Ближний Восток.

Группа наблюдения больше недели провела на конспиративной квартире ЦРУ, проникнув в страну без ведомства правительства и в нарушение международного права. Перед поездкой руководство предупредило их, что при обнаружении правительство ничем не сможет им помочь. Несмотря на риск, разведчики продолжили слежку.

Операция началась в середине-конце 1990-х годов, когда разведка получила данные о «кроте». После этого МИ-5 определила возможного двойного агента и приставила к нему слежку. Группа специалистов работала не из штаб-квартиры, а из здания в Уондсворте на юге Лондона, притворяясь сотрудниками охранной компании.

Их миссия была настолько секретной, что вводные об операции специалистам передавали в церкви. Некоторым разведчикам сообщили, что их отправляют на учения, а рабочие задачи раскрыли лишь за пределами штаб-квартиры.