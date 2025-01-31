Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказанную канцлером ФРГ Шольцем благодарность в адрес США за «освобождение Германии», отметил, что на Западе «идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, линия на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы». Позволю себе не согласиться.

Нет, Дмитрий Сергеевич, все они помнят — и кто, и что, и кем на самом деле была завоевана та Победа. И кто в итоге освободил пол-Европы. Помнят, а потому не могут нам этого просить.

Говорят, фразу «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят» произнес Георгий Жуков в беседе с Константином Рокоссовским в 1945-м. Доподлинно неизвестно, говорил ли Георгии Константинович эти слова Константину Константиновичу, но сказать, конечно, мог.

Как бы там ни было, пророчество, сделанное, по легенде, на развалинах поверженного Берлина 80 лет назад, полностью оправдалось в наши дни.