Они не простят нашей Победы. Тем хуже для них
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказанную канцлером ФРГ Шольцем благодарность в адрес США за «освобождение Германии», отметил, что на Западе «идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, линия на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы». Позволю себе не согласиться.
Нет, Дмитрий Сергеевич, все они помнят — и кто, и что, и кем на самом деле была завоевана та Победа. И кто в итоге освободил пол-Европы. Помнят, а потому не могут нам этого просить.
Говорят, фразу «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят» произнес Георгий Жуков в беседе с Константином Рокоссовским в 1945-м. Доподлинно неизвестно, говорил ли Георгии Константинович эти слова Константину Константиновичу, но сказать, конечно, мог.
Как бы там ни было, пророчество, сделанное, по легенде, на развалинах поверженного Берлина 80 лет назад, полностью оправдалось в наши дни.
Недавно бывшая председатель палаты парламента Чехии, сенатор Мирослава Немцова, в праведном, как ей кажется, гневе призывая обрушить российскую экономику путем ужесточения санкций, затронула тему блокады Ленинграда.
«Пока мы чтим память жертв холокоста, одновременно наблюдая за геноцидом украинского народа, Россия сегодня празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а снова испытать подобное. Санкции должны быть еще жестче. Скрестим пальцы», — написала политик в личном аккаунте на платформе X, заодно потребовав от стран Запада «не ослаблять хватку».
Признаюсь, редактор, прислав мне эту новость из Чехии, сопроводила ее комментарием: «Тут вот дичь!» — в смысле дикости и откровенной бесчеловечности подобных высказываний.
Вот только никакой «дичи» в словах чешского сенатора нет. Это только в советских учебниках Чехия — жертва гитлеризма. На деле чехи пахали на Третий рейх на танковых заводах — только в путь!
И нет, мы их не освободили — по крайней мере, они так не считают. Не чувствуют себя освобожденными, как и прибалты, поляки, финны, датчане, голландцы и много кто еще. Они чувствуют себя побежденными, потому что были неотъемлемой частью гитлеровской машины, пришедшей на нашу землю в июне 1941 года.
В тот раз они нам проиграли. Теперь мечтают отыграться.
Не получилось тогда, не получится и сейчас, но пробовать они будут до последнего. Сегодня — до «последнего украинца», завтра — найдут новых дураков, готовых умирать за их интересы.
Можно ли в такой ситуации иметь с европейцами нормальные деловые отношения, спросите вы. Можно, но только если держать их в узде. Чтобы, как говаривал великий дипломат екатерининской эпохи князь Александр Безбородко, «ни одна пушка в Европе без нашего позволения выпалить не смела».