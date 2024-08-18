Сегодня 22:12 Олигархия и обезжиривание. Харрис нашла способ нажиться на бедных американцах Блогер «Голос Мордора»: план Харрис по контролю цен задушит мелкий бизнес в США 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Мир

США

Мигранты

ЛГБТ

Выборы президента США

Камала Харрис

Кандидат в президенты США Камала Харрис представила собственную экономическую программу. Судя по ней, вице-президент задумала ввести первый в истории страны запрет ценового манипулирования. Он подразумевает контроль за стоимостью продуктов питания из-за инфляции. К чему приведет план Харрис в случае победы на выборах объяснил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru.

Далее — его прямая речь Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис наконец-то выкатила свою программу. Тут все без неожиданностей — больше прав трансам и геям, больше прав трансам и геям, больше прав трансам и геям, больше прав трансам и геям и еще больше мигрантов.

Но вот в экономической части программы Камалы есть один очень интересный момент — Камала предлагает ввести… государственное регулирование цен.

Там еще много интересных моментов на предмет обезжиривания тех, кого считают богатыми, но обольщаться бедным американцам не стоит. Как и называть Камалу Харрис «коммунисткой». Ибо она настолько же далека от марксизма, как Адольф Гитлер был далек от пацифизма. Вообще важно понимать суть этого современного американского псевдомарксизма и левачества. Он не имеет вообще ничего общего с социальной справедливостью, а его главными жертвами должны стать не корпорации, не монстры финансового капитала, а средний класс.

То есть те американцы, которые работают, получают хорошие зарплаты, живут в хороших домах и имеют приличные автомобили. Обезжиривать будут именно их. В принципе, именно эти американцы и вызывают ненависть у основного электората Камалы Харрис, так как они успешны и они на виду.

Фото: РИА «Новости»

Ведь никто не видит, как живет Джеф Безос, Лоренс Финк или Мортимер Бакли. Зато все прекрасно видят то, как живет тот средний класс. И народ из бедных цветных районов американских городов считает своим главным врагом и угнетателем именно его. Так что Камала Харрис хочет построить в США удивительную политико-экономическую систему. Да и не она в общем-то, а те, кто держит ее и демократов за ниточки.

Душить будут мелкий и средний бизнес, а то же регулирование цен окажется выгодным тем самым крупным корпорациям, которые будут контролировать в США абсолютно все.

Вы же знаете, что такое олигархия? Вот это именно она и будет. В идеальном виде. А простым американцам придется довольствоваться ЛГБТ*-свободами. *Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.