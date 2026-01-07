Крот КГБ: как Олдрич Эймс сдал сотни американцев, развалил ЦРУ изнутри и пожизненно сел в тюрьму
Сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс до сих пор считается одним из самых ценных советских шпионов. Он не только сдал десятки двойных агентов, но и девять лет крушил изнутри разведывательную систему США. В январе 2026 года он умер в тюрьме, отбывая пожизненный срок. Чем запомнился легендарный шпион — в материале 360.ru.
Как Олдрич Эймс пришел в разведку
Олдрич Эймс не собирался идти в разведку, но его отец работал в ЦРУ. Агент обеспечил протекцию своему сыну, который в старших классах подрабатывал клерком в разведуправлении.
Позже Эймс-младший поступил в Чикагский университет, откуда его отчислили за неуспеваемость, и волей судьбы он снова вернулся в ЦРУ. В основном его работа была связана с внедрением в левые организации, прослушкой и слежкой, пытками, допросами и подкупом политиков.
Но аттестации свидетельствовали об обратном — Эймс был провальным оперативником и не умел вербовать людей и завоевывать их доверие. Из-за алкоголизма он стал забывать секретные документы в общественных местах, однажды вовсе оставил портфель в вагоне метро.
Вопреки всему прочему, Эймс оказался блестящим аналитиком и планировщиком операций. При всех своих недостатках он был очень скрупулезным. Благодаря этим качествам его отправили в контрразведку ЦРУ, еще и по самому серьезному направлению — СССР и Восточная Европа.
Как Олдрич Эймс сдал шпионскую сеть ЦРУ
Эймс получил доступ к самым секретным документам ЦРУ, которые касались шпионажа за и внутри Советского Союза. Олдрич курировал ряд дипломатических советских работников — кротов американцев. Ради денег Эймс буквально напросился на встречу с советской разведкой — он пошел в посольство и передал охране конверт с предложением о сотрудничестве.
С 7 мая 1985 года Эймс начал работать на КГБ. Своему начальству он объяснил, что его поход в посольство был необходимостью, поскольку вербуемый советский дипломат не вышел на контакт.
Затем агент стал сдавать американских кротов в СССР. Он не массово раскрывал не только США, но и их союзников. К расстрелу приговорили 20 из 25 выданных Эймсом агентов, остальные получили огромные сроки, единицы сбежали за границу.
Поимка Эймса
К 1985 году ЦРУ лишилось значимых агентурных контактов в СССР. В управлении поняли, что дело не обошлось без двойного шпиона, и выделили для его поиска группу из пяти человек. Эймс оказался в поле зрения, но он легко прошел проверку на полиграфе.
В ЦРУ решили выяснить, где агент взял деньги. Там сопоставили время посещения советского посольства и встреч с сотрудниками СССР — все совпадало буквально по часам.
На этом этапе к расследованию подключили ФБР. За Эймсом следили 10 месяцев. В его доме установили прослушку, после чего стало ясно, что на Советский Союз работает и Олдрич, и его жена.
По одной из версий, Эймс выкинул в мусор документы, которые его выдали — тогда за ним велась слежка. Группа агентов ФБР 21 февраля 1994 года ворвалась в дом Эймсов и арестовала их. В апреле 1994 года шпион дал признательные показания в работе на СССР и Россию. Его мотивом стали деньги.
Приговор для Олдрича Эймса
В результате Олдрич получил пожизненное заключение без права на освобождение и амнистию. Его жена отделалась 63 месяцами тюрьмы.
Эймса спросили, как бы он поступил, если бы можно было все вернуть. Тот без тени раскаяния ответил, что сделал бы то же самое.
Скандал в ЦРУ
Суд над Эймсом спровоцировал один из самых громких скандалов в истории ЦРУ. Журналисты припоминали все грехи управления, начиная с расследований 1970-х.
В Белом доме грозились «открутить головы» тем, кто допустил такой провал — Эймс поставлял СССР секретные данные в течение девяти лет. Штаты лишились правдивой и верной информации из Советского Союза прямо под конец холодной войны.
Все это случилось во времена перестройки, которая радикальным образом изменила соотношение сил во всем мире. Но США оказались полностью дезориентированными и действовали в отношение Советского Союза чуть ли не наугад. Последовавший кризис подорвал доверие властей к ЦРУ.
Женщины в жизни Эймса
Во время работы в Мексике в 1981 году Эймс познакомился с сотрудницей Колумбийского посольства Марией дель Росарио Касас. На тот момент Олдрич состоял в браке с работницей ЦРУ Нэнси Сегебарт — с ней он познакомился на курсах профессионального обучения.
В 1981-м союз развалился, тогда он и встретил яркую латиноамериканку. Закрутился новый роман. Он обожал свою вторую жену. Однако вместе с разводом Эймс получил массу долгов и практически обанкротился.
Я ехал домой и думал: может, ограбить банк.
Олдрич Эймс
Шпион переживал, что новая возлюбленная бросит должника — тогда Эймс и решился на поход в советское посольство. После освобождения из тюрьмы жена агента вернулась в Колумбию, где стала преподавателем в одном из престижнейших университетов страны.
Олдрич Эймс умер 5 января 2026 года в тюрьме штата Мэриленд в возрасте 84 лет, сообщил CBS News со ссылкой на представителя ФБР. Точные причины смерти не раскрывались.