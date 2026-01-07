Сегодня 12:44 Крот КГБ: как Олдрич Эймс сдал сотни американцев, развалил ЦРУ изнутри и пожизненно сел в тюрьму 0 0 0 Фото: Keystone Press Agency/Chris Kleponis / www.globallookpress.com Мир

Разведка

США

СССР

ФБР

Приговоры

Деньги

ЦРУ

Сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс до сих пор считается одним из самых ценных советских шпионов. Он не только сдал десятки двойных агентов, но и девять лет крушил изнутри разведывательную систему США. В январе 2026 года он умер в тюрьме, отбывая пожизненный срок. Чем запомнился легендарный шпион — в материале 360.ru.

Как Олдрич Эймс пришел в разведку Олдрич Эймс не собирался идти в разведку, но его отец работал в ЦРУ. Агент обеспечил протекцию своему сыну, который в старших классах подрабатывал клерком в разведуправлении. Позже Эймс-младший поступил в Чикагский университет, откуда его отчислили за неуспеваемость, и волей судьбы он снова вернулся в ЦРУ. В основном его работа была связана с внедрением в левые организации, прослушкой и слежкой, пытками, допросами и подкупом политиков.

Интересно Позже сотрудники вспоминали, что Эймс постоянно выпивал и спал на работе. Несмотря на пристрастие к спиртному, агент был ярым карьеристом и считал себя самым умным. Позже сотрудники вспоминали, что Эймс постоянно выпивал и спал на работе. Несмотря на пристрастие к спиртному, агент был ярым карьеристом и считал себя самым умным.

Но аттестации свидетельствовали об обратном — Эймс был провальным оперативником и не умел вербовать людей и завоевывать их доверие. Из-за алкоголизма он стал забывать секретные документы в общественных местах, однажды вовсе оставил портфель в вагоне метро. Вопреки всему прочему, Эймс оказался блестящим аналитиком и планировщиком операций. При всех своих недостатках он был очень скрупулезным. Благодаря этим качествам его отправили в контрразведку ЦРУ, еще и по самому серьезному направлению — СССР и Восточная Европа.

Фото: Keystone Press Agency/Chris Kleponis / www.globallookpress.com

Как Олдрич Эймс сдал шпионскую сеть ЦРУ Эймс получил доступ к самым секретным документам ЦРУ, которые касались шпионажа за и внутри Советского Союза. Олдрич курировал ряд дипломатических советских работников — кротов американцев. Ради денег Эймс буквально напросился на встречу с советской разведкой — он пошел в посольство и передал охране конверт с предложением о сотрудничестве. С 7 мая 1985 года Эймс начал работать на КГБ. Своему начальству он объяснил, что его поход в посольство был необходимостью, поскольку вербуемый советский дипломат не вышел на контакт. Затем агент стал сдавать американских кротов в СССР. Он не массово раскрывал не только США, но и их союзников. К расстрелу приговорили 20 из 25 выданных Эймсом агентов, остальные получили огромные сроки, единицы сбежали за границу. Поимка Эймса К 1985 году ЦРУ лишилось значимых агентурных контактов в СССР. В управлении поняли, что дело не обошлось без двойного шпиона, и выделили для его поиска группу из пяти человек. Эймс оказался в поле зрения, но он легко прошел проверку на полиграфе.

Интересно В 1990 году сотрудник ЦРУ с бухгалтерской подготовкой предложил исследовать финансовые дела Эймса, который носил дизайнерскую одежду, владел несколькими часами «Ролекс» и приезжал на службу на дорогом авто. В 1990 году сотрудник ЦРУ с бухгалтерской подготовкой предложил исследовать финансовые дела Эймса, который носил дизайнерскую одежду, владел несколькими часами «Ролекс» и приезжал на службу на дорогом авто.

В ЦРУ решили выяснить, где агент взял деньги. Там сопоставили время посещения советского посольства и встреч с сотрудниками СССР — все совпадало буквально по часам. На этом этапе к расследованию подключили ФБР. За Эймсом следили 10 месяцев. В его доме установили прослушку, после чего стало ясно, что на Советский Союз работает и Олдрич, и его жена. По одной из версий, Эймс выкинул в мусор документы, которые его выдали — тогда за ним велась слежка. Группа агентов ФБР 21 февраля 1994 года ворвалась в дом Эймсов и арестовала их. В апреле 1994 года шпион дал признательные показания в работе на СССР и Россию. Его мотивом стали деньги.

Фото: Медиасток.рф

Приговор для Олдрича Эймса В результате Олдрич получил пожизненное заключение без права на освобождение и амнистию. Его жена отделалась 63 месяцами тюрьмы. Эймса спросили, как бы он поступил, если бы можно было все вернуть. Тот без тени раскаяния ответил, что сделал бы то же самое. Скандал в ЦРУ Суд над Эймсом спровоцировал один из самых громких скандалов в истории ЦРУ. Журналисты припоминали все грехи управления, начиная с расследований 1970-х. В Белом доме грозились «открутить головы» тем, кто допустил такой провал — Эймс поставлял СССР секретные данные в течение девяти лет. Штаты лишились правдивой и верной информации из Советского Союза прямо под конец холодной войны. Все это случилось во времена перестройки, которая радикальным образом изменила соотношение сил во всем мире. Но США оказались полностью дезориентированными и действовали в отношение Советского Союза чуть ли не наугад. Последовавший кризис подорвал доверие властей к ЦРУ.

Фото: Olivier Douliery/Consolidated/Pool/dpa / www.globallookpress.com

Женщины в жизни Эймса Во время работы в Мексике в 1981 году Эймс познакомился с сотрудницей Колумбийского посольства Марией дель Росарио Касас. На тот момент Олдрич состоял в браке с работницей ЦРУ Нэнси Сегебарт — с ней он познакомился на курсах профессионального обучения. В 1981-м союз развалился, тогда он и встретил яркую латиноамериканку. Закрутился новый роман. Он обожал свою вторую жену. Однако вместе с разводом Эймс получил массу долгов и практически обанкротился.

Я ехал домой и думал: может, ограбить банк. Олдрич Эймс

Шпион переживал, что новая возлюбленная бросит должника — тогда Эймс и решился на поход в советское посольство. После освобождения из тюрьмы жена агента вернулась в Колумбию, где стала преподавателем в одном из престижнейших университетов страны. Олдрич Эймс умер 5 января 2026 года в тюрьме штата Мэриленд в возрасте 84 лет, сообщил CBS News со ссылкой на представителя ФБР. Точные причины смерти не раскрывались.