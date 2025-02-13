На фоне тектонических (не побоюсь этого слова) сдвигов в мировой политике, начатых со вчерашнего разговора между Трампом и Путиным, сдвигов, которые грозят не просто усугубить положение киевского режима, но в принципе его прихлопнуть, заявление министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара о том, что газ, который Украина все эти годы покупала у Европы, на самом деле российский, может выглядеть достаточно мелким инцидентом. Может, если не помнить всю предысторию газовых отношений Киева и Москвы.

«Правда в том, что российский газ, который Украина купила за рубежом, течет туда через словацкую территорию», — рассказал словацкий премьер, развенчав один из самых устойчивых мифов, порожденных Киевом. Впервые во всей своей остроте газовый вопрос появился на повестке дня после первого Майдана в 2004 году, когда к власти на Украине пришла новая, «оранжевая» команда с требованиями пересмотреть, как они говорили, грабительский и коррупционный договор между «Газпромом» и «Нафтогазом». «Хитрые» схемы, по которым Москва поставляла Киеву газ по 50 долларов за 1000 кубометров, тем самым откровенно спонсируя «дружественный» режим Кучмы, показались украинским «революционерам» недостаточно прозрачными (в том смысле, что их самих в этих схемах не было). И за дело взялась «газовая принцесса» Юлия Тимошенко.

Фото: Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Kira Hofmann/www.imago-images.de / Global Look Press

В результате длительных и довольно «кулуарных», как рассказывали потом очевидцы, переговоров украинская премьерша вернулась домой, пожалуй, с первой в череде многих прочих «перемогой» (ни в ком случае не путать с победой) постмайданной Украины. С 2006 года «Газпром» установил цену газа для Украины в размере 230 долларов за тысячу кубов. Дальше — больше. Уже в 2009-м цена достигла 450 долларов. Почему эти даты и цифры так важны? Объясню: когда Тимошенко поехала в Москву разрывать действовавший на тот момент газовый контракт, предусматривавший, как уже было сказано, цену в 50 долларов за тысячу кубов, до истечения срока этого контракта оставалось четыре года. То есть и в 2006-м, и в 2007-м, и в последующие пару лет газ для Украины все еще мог быть гораздо дешевле.

Фото: Юлия Тимошенко выступает в Верховной раде. Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Согласно Харьковским соглашениям, подписанным в апреле 2010 года президентом Виктором Януковичем, Россия обязалась продавать Украине газ со скидкой в 30%. Но пришедшие в 2014 году на волне второго Майдана националистические власти в итоге взяли курс на полный отказ от поставок российского газа, придумав так называемую реверсную схему, действующую до сих пор.

Суть этой схемы, по которой Украина как покупала, так и продолжает покупать газ из России, но делая это окольными путями через множество посредников и с огромной наценкой, накануне раскрыл Юрай Бланар.

А ведь с каким пафосом Петр Порошенко в бытность пятым президентом Украины, закручивая газовый вентиль, объявлял «остаточне прощавай» (окончательное прощай) России и ее газу. Что теперь можно сказать? И снова здравствуйте!