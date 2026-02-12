Сегодня 20:13 Охота на теневой флот в мире без правил. Кто помогает США и Европе пасти танкеры России Эксперт Юшков назвал острым вопрос о защите теневых танкеров от захвата 0 0 0 Фото: Chinafotopress/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Мир

Еще не подошел к середине второй месяц нового года, а западные «коллеги» России успели задержать уже четыре судна, которые, по их версии, относятся к так называемому теневому флоту Москвы. С чем связано такое рвение и как нам защищать эти танкеры и контейнеровозы, разбирался 360.ru

Что такое теневой флот? В реальности Запада Россия обладает огромным теневым флотом, который тайно перевозит нефтепродукты, нарушая все мыслимые и немыслимые санкции и запреты. С начала года были задержаны четыре судна, которые причислили к такому флоту. Среди них — танкер Bella 1 под Панамским флагом, его захватили 8 января силы США. Причем перед задержанием судно переименовали в Marinera и сменили флаг на российский. Уже на следующий день был захвачен танкер Olina под флагом Восточного Тимора.

В конце того же месяца (22-го числа) силы Франции захватили танкер Grinch, вышедший из Мурманска 5 января. В начале февраля (3-го числа) следственный отдел Налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии задержал контейнеровоз Baltic Spirit с российскими моряками.

Фото: Oliver Ring/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Но почему их сочли теневыми (и что это вообще значит)? По словам руководителя группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО им Е. М. Примакова РАН Павла Гудева, использовать подобное понятие — изначальная ошибка.

«Танкеры, перевозящие российские грузы, ходят под флагами других государств. Есть в мореходстве понятие „удобный флаг“. Есть такие страны, как Панама, Нигерия, Габон, даже Грузию относили к государствам удобного флага», — указал эксперт в беседе с «Интерфаксом». Другой яркий пример — Монголия. Это внутриконтинентальная держава без выхода к морю, но при этом у нее есть свой торговый флот.

Эти [удобные] флаги можно получить быстро и недорого. Когда говорят «российский теневой флот», предполагается, что эти танкеры осуществляют перевозку, допустим, нефтепродуктов в интересах Российской Федерации. Но, в принципе, это не российский флот, это флот под другими флагами. Павел Гудев

Судоходные компании при этом, по его словам, тоже могут быть зарегистрированы где угодно, хоть в Арабских Эмиратах (где, к слову, сейчас регистрируются очень часто). Другой парадокс связан с экипажем. То есть у судна может быть, например, флаг Габона, капитан — из другой страны, а команда набрана из филиппинцев, индонезийцев, индийцев, вообще из кого угодно, пояснил Гудев.

«Вот так это в реальности происходит. Поэтому здесь слово „российский“ не совсем корректно употреблять. Как правило, танкеры под удобными флагами забирают у вас нефть и перевозят куда-нибудь, допустим, в Индию, Китай», — перечислил он.

Фото: Chinafotopress/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Отдельно специалист обратил внимание, что российскую нефть, как ни странно, продолжают покупать европейцы, а чтобы скрыть ее происхождение, происходит это путем перегрузки с судна на судно. Такой механизм легитимен, и никто не может его запретить.

Я вам открою небольшой секрет. Вообще, эту базу теневого флота ведут в том числе и на Украине. У них есть одна контора, которая собирает такие данные. Предположительно, украинская сторона делится ими с европейцами, канадцами, американцами. Павел Гудев

Это бандитские методы В начале февраля посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев пообещал, что Россия вместе партнерами из стран мирового большинства в рамках «Группы двадцати» даст юридическую оценку пиратских захватов судов странами Европы, которые создают риски для транспортировки и энергоресурсов, и критической инфраструктуры. «Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы, безусловно, будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской практики», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости». Также дипломат указал, что Запад, идущий на захват судов, уже не может конкурировать честно.

Они вынуждены применять, по сути, бандитские методы, с тем чтобы получить дивиденды, как это у них и принято, за счет различных неоколониальных и захватнических практик. Марат Бердыев

Как России защитить свои суда Сейчас Запад действительно идет на определенное обострение, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Если раньше, по его словам, американцы ловили только те танкеры, которые вывозили венесуэльскую нефть, то теперь европейцы, восприняв этот негативный пример, хотят идти дальше.

Фото: Jesus Vargas/dpa / www.globallookpress.com

«В 20-м пакете санкций они хотят запретить оказывать услуги по перевозке российской нефти, чтобы точно отделить европейские танкеры от других любых танкеров теневого флота. И после этого запрета любые суда, которые будут перевозить российскую нефть, окажутся незаконными с точки зрения европейцев. И тогда любое подобное судно можно будет ловить, не опасаясь попасть по своим», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Для нас это негативная история. И пока не очень понятно, как мы собираемся их защищать. Появлялась информация, что якобы на некоторых танкерах есть вооруженные люди. Были версии, что это может быть ЧВК. Но это путь обострения, потому что если на Балтике, например, какие-нибудь эстонцы в очередной раз попытаются захватить танкер, а при этом по ним начнут стрелять оттуда, что будет тогда? Игорь Юшков

И пока сложно сказать, будет ли Россия поддерживать открыто безопасность этих танкеров. На Балтике вопрос об этом стоит остро, так как при попытках перекрыть море для вывоза российской нефти Москва не сможет перенаправить эти объемы на другие направления.

«И так у нас порты загружены, потому что на них перешли те объемы, которые раньше экспортировались по нефтепроводу „Дружба“. И тогда это риск сокращения экспорта и добычи для нас. Поэтому это очень актуальный вопрос. Что мы будем делать? Составлять караваны судов, охранять их или нет. Пока мы видим, что у России четкого ответа, по крайней мере озвученного публично, в этом плане нет», — констатировал собеседник 360.ru.

Фото: Tian Rui/XinHua / www.globallookpress.com

По мнению Павла Гудева, в будущем России нужно стремиться к тому, чтобы ее никто и никогда не смог бы ассоциировать с государствами «удобного флага». То есть выдавать свой флаг тем или иным судам более ответственно. И если Россия предоставляет возможность какой-либо стране плавать под своим флагом, нужно выполнять ряд обязанностей, которые, по его словам, помогут избежать задержаний. В числе этих мер — контроль за техническим состоянием судна, снижение риска загрязнения морской среды.

«А если и происходит задержание судна под какими-либо благовидными предлогами, нужно защищать интересы не только россиян на борту, но и всего экипажа, вплоть до обращения в международные судебные инстанции. Это будет примером ответственного поведения», — пояснил он в комментарии Lenta.ru.

Интересно В случае если судно остановили незаконно, задержали и арестовали, государство-флаг может оспорить такие действия в рамках Международного трибунала по морскому праву.

В дальнейшем, подчеркивает исследователь, кардинально в этой проблеме ничего не поменяется: европейцы как стремились затруднить торговлю России, так и будут продолжать это делать. Так что сложностей с танкерами избежать не получится. «От этого никуда не деться. А суда, за которыми будут гоняться, станут постоянно менять флаг», — не исключил он.