Оформить возврат. Чему нас учит история с турецкими С-400?

Турция якобы хочет вернуть России ранее приобретенные зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», сообщило информагентство Bloomberg. По информации журналистов, ссылающихся на источники, Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об этом Владимиру Путину во время встречи в Туркменистане на прошлой неделе.

Утверждается, что к качеству российского оружия у турок претензий нет. Как это часто бывает, в чисто коммерческие и военные вопросы вмешалась политика в лице США, выражавших крайнюю степень недовольства еще тогда, когда сделку по поставке С-400 только обсуждали. А случилось это 2017 году, президентом Соединенных Штатов был в то время… Дональд Трамп.

Белый дом негодовал: ну как же, союзник по НАТО закупает оружие у потенциального противника! И даже ввел против Анкары целый ряд санкций, в том числе запрет на продажу ей американских истребителей F-35.

Теперь же, по данным Bloomberg, возвращением России ракетного комплекса руководство Турецкой Республики рассчитывает «значительно улучшить» отношения с США, а также разблокировать сделку по F-35.

«Стоимость российских зенитно-ракетных комплексов С-400 ничтожна по сравнению с дипломатическим капиталом, который Турция могла бы получить в отношениях с союзниками по НАТО, если бы избавилась от российских ЗРК», — подчеркнули авторы публикации.