Оформить возврат. Чему нас учит история с турецкими С-400?
Турция якобы хочет вернуть России ранее приобретенные зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», сообщило информагентство Bloomberg. По информации журналистов, ссылающихся на источники, Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об этом Владимиру Путину во время встречи в Туркменистане на прошлой неделе.
Утверждается, что к качеству российского оружия у турок претензий нет. Как это часто бывает, в чисто коммерческие и военные вопросы вмешалась политика в лице США, выражавших крайнюю степень недовольства еще тогда, когда сделку по поставке С-400 только обсуждали. А случилось это 2017 году, президентом Соединенных Штатов был в то время… Дональд Трамп.
Белый дом негодовал: ну как же, союзник по НАТО закупает оружие у потенциального противника! И даже ввел против Анкары целый ряд санкций, в том числе запрет на продажу ей американских истребителей F-35.
Теперь же, по данным Bloomberg, возвращением России ракетного комплекса руководство Турецкой Республики рассчитывает «значительно улучшить» отношения с США, а также разблокировать сделку по F-35.
«Стоимость российских зенитно-ракетных комплексов С-400 ничтожна по сравнению с дипломатическим капиталом, который Турция могла бы получить в отношениях с союзниками по НАТО, если бы избавилась от российских ЗРК», — подчеркнули авторы публикации.
Сложно сказать, насколько эта история соответствует действительности. По крайней мере, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, этой темы в повестке двусторонних переговоров не было. Более того, Песков отметил, что, если возврат состоится, он вряд ли сможет существенным образом повлиять на будущие отношения России и Турции.
И все же кое-какие выводы из сложившейся ситуации сделать можно.
Во-первых, Турция была и остается, мягко говоря, трудным партнером. Ее надежность весьма условная и, я бы даже сказал, эфемерная. Турки могут учтиво улыбаться в лицо, одновременно готовясь ударить в спину. В этом смысле Эрдоган — типичный султан, проводящий такую же политику, как и его политические предшественники 100, 200 и 300 лет тому назад.
России стоит с особым вниманием относиться ко всем процессам, в которые так или иначе вовлечена Турция, — начиная от зерновой сделки и заканчивая настойчивыми просьбами Анкары объявить «черноморское перемирие» между Россией и Украиной.
Во-вторых, неплохо было бы еще раз освежить в своей памяти тот факт, что НАТО, помимо его военно-политической составляющей, еще и коммерческое предприятие, огромный рынок оружия, в рамках которого должны быть обеспечены прежде всего интересы американского ВПК и уж потом — военной промышленности отдельных союзников.
Допуск на этот рынок «чужаков» всегда будет восприниматься как «враждебный акт». Рассчитывать, что в этом смысле что-либо когда-то изменится, по меньшей мере наивно.
И наконец, в-третьих, все это прекрасный повод еще раз вспомнить великие слова государя Александра III о том, что никаких иных союзников, кроме армии и флота (а с некоторых пор еще и ВКС), у России нет. Потому полагаться надо только на себя, подкрепляя дипломатические усилия несокрушимой военной мощью.
Что мы сегодня и делаем.