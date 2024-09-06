06 сентября 2024 21:57 Одессе хотят дать новое имя. Кто на самом деле основал Жемчужину у моря Профессор Багдасарян: требование переименовать Одессу — подкоп под историю 0 0 0 Фото: Памятник одному из основателей и градоначальнику Одессы Арману Эммануэлю дю Плесси, пятому герцогу де Ришелье. Sergei Lishouk / Global Look Press Мир

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Некие украинские общественники требуют переименовать Одессу и переназначить ее День города. Правда, с историей эти граждане не знакомы, но когда это мешало вандалам? Какое же имя города настоящее, кто и когда на самом деле его основал — в материале 360.ru.

Одессе прочат новое имя Укроязычный сегмент соцсетей стал продвигать историю о переименовании Одессы: дескать раньше город звался Хаджибей или Коцюбей. Также потребовали упразднить дату Дня города, а то она совпадает с коронацией российского самодержца Николая I. Заодно, говорят, смахнули со знаменитого рынка табличку «Привоз» за неукраинское название. Трудно понять, на кого рассчитаны эти заявления. День города Одесса празднует 2 сентября: именно в этот день в 1794 году были заложены первые здания будущего порта и города. Коронация же Николая I и его супруги состоялась 12 мая 1829-м — украинские горе-«историки» ошиблись почти на век и три месяца. Хаджибей-Коцюбей — название мелкого поселка, который благополучно сгинул к началу стройки Одессы и точно не мог считаться ее «предком». Но украинским властям, похоже, наплевать на реальные исторические события — им нужны игры в названия. А зря — иначе бы они знали, что было с теми, кто пытался переименовать Жемчужину у моря.

Интересно Одесский Привоз появился в 1827 году. Там торговали в основном привозным товаром — отсюда и пошло название. Со временем власти построили Привозную площадь, а на нем — огромный рынок, который навсегда вошел в историю. Одесский Привоз появился в 1827 году. Там торговали в основном привозным товаром — отсюда и пошло название. Со временем власти построили Привозную площадь, а на нем — огромный рынок, который навсегда вошел в историю.

Одесса — город Екатерины II Когда в 1941 году румыны вошли в Одессу, они попытались ее переименовать в честь своего диктатора Йона Антонеску, напомнил доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор МГУ Вардан Багдасарян. Он подчеркнул, что нацисты хотели отдать город Румынии и потому стремились вытравить все, что связано с русской и советской историей. Переименование было не просто сменой имени, а сменой идентификатора. Не вышло.

Само происхождение слова «Одесса» неизвестно. Принято считать, что оно связано с древнегреческим городом Одессос — он находился в подчинении Ольвии. В память об этом указом Екатерины II после русско-турецкой войны, когда мы укрепились на Северном Причерноморье, «Одесса» стала названием нового города и порта. Вардан Багдасарян

До появления города на территории Одессы были поселения, которые то прекращали свое существование, то вновь появлялись, отметил Багдасарян. Была даже крепость. Но история поселка и история города — это не одно и то же. «Безусловно, Екатерину II можно по праву считать основателем Одессы. Это название после указа императрицы в 1794 году существовало до последнего времени, с городом связаны большие исторические свершения, русская культура. Одесса — город-герой Великой Отечественной войны», — сказал историк.

Фото: Демонтированный сейчас памятник Екатерине II, Одесса. Andrey Nekrasov / Global Look Press

Старые басни о названиях Попытки искоренить название «Одесса» представляют собой общую политику, проводимую сегодня на Украине, констатировал Багдасарян. Принцип простой: убрать личности, связанные с русской и советской историей, и заменить их какими-то другими. Кстати, версии о «настоящем имени Одессы» существуют очень давно.

Они не сегодня изобретены и уже не раз были раскритикованы, подвергнуты научному разбору и опровержению еще в XIX веке. Одна версия — о татарском поселке на месте будущей Одессы, который возглавлял некий Хаджибей, то есть совершивший хадж, паломничество в Мекку. В честь него назвали поселение. Это история XIV века. Вардан Багдасарян

Вторая версия литовская — Кацубей. Великое княжество Литовское вело борьбу с татарами за контроль над территорией нынешней Одессы. Там был поселок Коцубей, якобы с XV века названный в честь польско-литовский шляхтич Борис Коцуба. Вот только исследования показали, что он жил на полтора столетия позже, уточнил историк.

Фото: Вид на Одессу, 1840 год / Global Look Press

«Но история поселка, которая предшествовала истории города Одессы, вне зависимости от этих версий название города не дискредитирует и не перечеркивает. Тем более, что после того, как в XV веке в регионе утвердилась Османская империя, это поселение запустело и обезлюдило», — рассказал Багдасарян. Он добавил, что оживились эти места только после присоединения к России. Реальная история города Одессы начинается с конца XVIII века и Екатерины II. То, что современные украинские власти демонтировали памятник императрице — очередные попытки подкопа под российскую и советскую историю.