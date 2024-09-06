Одессе хотят дать новое имя. Кто на самом деле основал Жемчужину у моря
Профессор Багдасарян: требование переименовать Одессу — подкоп под историю
Некие украинские общественники требуют переименовать Одессу и переназначить ее День города. Правда, с историей эти граждане не знакомы, но когда это мешало вандалам? Какое же имя города настоящее, кто и когда на самом деле его основал — в материале 360.ru.
Одессе прочат новое имя
Укроязычный сегмент соцсетей стал продвигать историю о переименовании Одессы: дескать раньше город звался Хаджибей или Коцюбей. Также потребовали упразднить дату Дня города, а то она совпадает с коронацией российского самодержца Николая I. Заодно, говорят, смахнули со знаменитого рынка табличку «Привоз» за неукраинское название.
Трудно понять, на кого рассчитаны эти заявления. День города Одесса празднует 2 сентября: именно в этот день в 1794 году были заложены первые здания будущего порта и города. Коронация же Николая I и его супруги состоялась 12 мая 1829-м — украинские горе-«историки» ошиблись почти на век и три месяца.
Хаджибей-Коцюбей — название мелкого поселка, который благополучно сгинул к началу стройки Одессы и точно не мог считаться ее «предком». Но украинским властям, похоже, наплевать на реальные исторические события — им нужны игры в названия. А зря — иначе бы они знали, что было с теми, кто пытался переименовать Жемчужину у моря.
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Одесса — город Екатерины II
Когда в 1941 году румыны вошли в Одессу, они попытались ее переименовать в честь своего диктатора Йона Антонеску, напомнил доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор МГУ Вардан Багдасарян.
Он подчеркнул, что нацисты хотели отдать город Румынии и потому стремились вытравить все, что связано с русской и советской историей. Переименование было не просто сменой имени, а сменой идентификатора. Не вышло.
Само происхождение слова «Одесса» неизвестно. Принято считать, что оно связано с древнегреческим городом Одессос — он находился в подчинении Ольвии. В память об этом указом Екатерины II после русско-турецкой войны, когда мы укрепились на Северном Причерноморье, «Одесса» стала названием нового города и порта.
Вардан Багдасарян
До появления города на территории Одессы были поселения, которые то прекращали свое существование, то вновь появлялись, отметил Багдасарян. Была даже крепость. Но история поселка и история города — это не одно и то же.
«Безусловно, Екатерину II можно по праву считать основателем Одессы. Это название после указа императрицы в 1794 году существовало до последнего времени, с городом связаны большие исторические свершения, русская культура. Одесса — город-герой Великой Отечественной войны», — сказал историк.
Старые басни о названиях
Попытки искоренить название «Одесса» представляют собой общую политику, проводимую сегодня на Украине, констатировал Багдасарян. Принцип простой: убрать личности, связанные с русской и советской историей, и заменить их какими-то другими. Кстати, версии о «настоящем имени Одессы» существуют очень давно.
Они не сегодня изобретены и уже не раз были раскритикованы, подвергнуты научному разбору и опровержению еще в XIX веке. Одна версия — о татарском поселке на месте будущей Одессы, который возглавлял некий Хаджибей, то есть совершивший хадж, паломничество в Мекку. В честь него назвали поселение. Это история XIV века.
Вардан Багдасарян
Вторая версия литовская — Кацубей. Великое княжество Литовское вело борьбу с татарами за контроль над территорией нынешней Одессы. Там был поселок Коцубей, якобы с XV века названный в честь польско-литовский шляхтич Борис Коцуба. Вот только исследования показали, что он жил на полтора столетия позже, уточнил историк.
«Но история поселка, которая предшествовала истории города Одессы, вне зависимости от этих версий название города не дискредитирует и не перечеркивает. Тем более, что после того, как в XV веке в регионе утвердилась Османская империя, это поселение запустело и обезлюдило», — рассказал Багдасарян.
Он добавил, что оживились эти места только после присоединения к России. Реальная история города Одессы начинается с конца XVIII века и Екатерины II. То, что современные украинские власти демонтировали памятник императрице — очередные попытки подкопа под российскую и советскую историю.