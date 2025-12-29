«Очень близко» к сделке, но главный вопрос не решен. Главные итоги переговоров Трампа и Зеленского
Четвертая за год личная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла 28 декабря в роскошной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Целью переговоров стало обсуждение «мирного плана» Украины из 20 пунктов. Однако атмосферу встречи серьезно осложнил телефонный звонок. За несколько часов до переговоров Трамп провел «очень хороший и продуктивный» телефонный разговор с Владимиром Путиным. Этот шаг вызвал озабоченность в окружении Зеленского и создал неприятный фон перед сложной дискуссией.
Атмосфера в Мар-а-Лаго
Президент Украины прибыл в США накануне вечером, а днем 28 декабря его кортеж подъехал к курортной резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Трамп лично встретил гостя у входа в главное здание клуба.
Выбор одежды Владимира Зеленского вновь привлек внимание и создал контраст с обстановкой. Он появился в своей характерной черной куртке без галстука, которую некоторые наблюдатели сравнили с рабочей спецовкой. Этот наряд, далекий от классического дипломатического костюма, он не раз выбирал для важных встреч на международной арене, включая выступление в ООН.
Состав обеих делегаций, однако, подчеркивал официальный статус встречи. С американской стороны в переговорах участвовали:
- государственный секретарь Марко Рубио,
- министр обороны Пит Хегсет,
- спецпосланник Стив Уиткофф,
- зять президента Джаред Кушнер.
Украинскую делегацию представляли:
- секретарь СНБО Рустем Умеров,
- министр экономики Украины Алексей Соболев,
- начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,
- внештатный советник главы офиса президента Александр Бевз,
- первый замглавы МИД Сергей Кислица.
«Взятка для прессы» или чем кормили делегации
Короткое общение с прессой перед закрытой частью встречи задало неформальный тон, который вскоре сменился на характерную для Трампа иронию. Когда в ходе мероприятия речь зашла о том, что журналистам пора удалиться, президент США обратился к ним с вопросом: «Хотите поесть? Или вы посчитаете, что это взятка? И поэтому вы не сможете писать честно?».
Получив утвердительный ответ, Трамп поручил вывести журналистов на веранду и распорядился, чтобы повар подал им «хороший обед». При этом он тут же пошутил с участниками переговоров, что это якобы «должно гарантировать хорошие репортажи, но не гарантирует», добавив, что истории станут «только хуже».
Сам рабочий обед для делегаций проходил за закрытыми дверями, и меню было продумано принимающей стороной. Основными блюдами стали куриный бульон и стейки с картофелем фри.
В качестве десерта подавали фирменный шоколадный торт под названием «Трамп» с золотым топпингом. Этот торт известен по прошлым приемам, но на этой встрече его подали в обновленном виде — с меньшим количеством слоев, но с золотым украшением.
Позиции сторон на старте переговоров
Короткое общение лидеров с прессой перед закрытыми переговорами четко обозначило их отправные позиции. Тональность Дональда Трампа носила осторожно-обнадеживающий характер: он заявил, что дипломатические усилия входят в «финальную стадию» и что стороны, возможно, «очень близки» к сделке.
Однако он сразу оговорился, что остались «одна или две очень колючие проблемы», имея в виду прежде всего территориальный вопрос. Также он пообещал проинформировать Владимира Путина о результатах встречи.
Владимир Зеленский, в свою очередь, сфокусировался на главном для Киева приоритете — гарантиях безопасности. Он также подтвердил, что вопросы территориальных уступок остаются «красной линией» и будут обсуждаться.
С этими заявлениями дверь в переговорную комнату закрылась, оставив наблюдателей гадать, удастся ли преодолеть фундаментальные противоречия.
Итоги переговоров
Переговорная часть встречи и последовавший рабочий обед длились более двух с половиной часов. После этого Трамп и Зеленский выступили с совместной пресс-конференцией, на которой обозначили достигнутый прогресс и оставшиеся проблемы.
Заявления Трампа
Трамп оценил общий прогресс переговоров как «замечательный» и подтянул оценку его завершенности к 95%. Стороны договорились, что их команды встретятся на следующей неделе для финализации всех обсужденных вопросов.
Главных тезисов Трампа по итогам переговоров оказалось не так много:
Общая оценка встречи и прогресса: Трамп охарактеризовал встречу как «великолепную» и заявил, что стороны значительно продвинулись в вопросе окончания конфликта и находятся «очень близко» к заключению соглашения между Россией и Украиной. Он оценил степень проработки вопросов как 95%.
Территориальный вопрос: Американский президент отметил, что по ключевому вопросу статуса Донбасса стороны «приблизились» к решению, но пока он не решен. Он использовал слово «приблизились», но не «договорились». Трамп также заявил, что Украине «следует поспешить» с заключением сделки, чтобы избежать потери дополнительных территорий.
«Им придется это уладить. Это вопрос, который им придется уладить. Но, я думаю, что все движется в правильном направлении», — сказал Трамп.
Следующие шаги: Президент США сообщил о планах создать рабочие группы для финализации соглашения. Также Трамп анонсировал новую беседу с Зеленским уже в понедельник 29 декабря, а также и возможную встречу в Вашингтоне с участием украинской и европейской сторон.
Замечания о России и Путине: Трамп заявил, что верит в стремление российского президента Владимира Путина завершить конфликт, а также выразил уверенность, что Россия готова помогать в восстановлении Украины. Кроме того, он признал, что Россия «никогда не атаковала» Запорожскую АЭС.
Они собираются оказать помощь. Россия собирается помогать. Россия хочет, чтобы Украина наконец-то добилась успеха… Президент Путин был очень щедр в своих намерениях относительно успеха Украины, включая поставки энергии, электроэнергии и других товаров по очень низким ценам.
Дональд Трамп
президент США
Также Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с Путиным, который состоялся непосредственно перед встречей, российский лидер сообщил ему, что Россия готова к тому, чтобы запустить ЗАЭС.
Заявления Зеленского
Зеленский не на шутку разнервничался на совместной пресс-конференции с Трампом. Он демонстрировал признаки сильного волнения. Его состояние выдавали нервные движения: он постоянно переминался с ноги на ногу, не находя устойчивого положения. Напряжение читалось и в выражении лица — резкие движения головой, подергивание рта и носа, а также неровное, слышимое на записи дыхание. При этом Зеленский был не слишком многословен. Его заявления во многом, по сути, подтверждали слова Трампа:
Прогресс по мирному плану: Украинский президент подтвердил, что 20-пунктовый мирный план согласован на 90%.
Гарантии безопасности: По словам украинского лидера, двусторонние гарантии безопасности от США согласованы на 100%, а трехсторонние гарантии с участием ЕС — «почти согласованы». Зеленский назвал это ключевым достижением.
Гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. Гарантии безопасности между США, Украиной и Европой почти согласованы, а в военном контексте — согласованы на 100%.
Владимир Зеленский
Территориальный вопрос: Он подтвердил, что вопрос о территориях остается самым сложным и нерешенным. Зеленский заявил, что для принятия окончательного соглашения может потребоваться согласование с украинским парламентом или всенародный референдум.
Планы по дальнейшей работе: Стороны договорились, что их команды продолжат встречи в ближайшие недели для финализации всех вопросов.
Реакция на переговоры
Сразу после пресс-конференции Трамп и Зеленский провели более чем часовой совместный телефонный разговор с лидерами стран Европы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стороны достигли «хорошего прогресса» и что Европа готова продолжать сотрудничество для его закрепления.
Первая реакция Москвы на завершившиеся переговоры была позитивной. Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев написал в социальной сети X, что «весь мир ценит мирные усилия президента Трампа». Это стало важным сигналом, показывающим удовлетворение Кремля самим ходом процесса.