«Очень близко» к сделке, но главный вопрос не решен. Главные итоги переговоров Трампа и Зеленского

Четвертая за год личная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла 28 декабря в роскошной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Целью переговоров стало обсуждение «мирного плана» Украины из 20 пунктов. Однако атмосферу встречи серьезно осложнил телефонный звонок. За несколько часов до переговоров Трамп провел «очень хороший и продуктивный» телефонный разговор с Владимиром Путиным. Этот шаг вызвал озабоченность в окружении Зеленского и создал неприятный фон перед сложной дискуссией.

Атмосфера в Мар-а-Лаго Президент Украины прибыл в США накануне вечером, а днем 28 декабря его кортеж подъехал к курортной резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Трамп лично встретил гостя у входа в главное здание клуба. Выбор одежды Владимира Зеленского вновь привлек внимание и создал контраст с обстановкой. Он появился в своей характерной черной куртке без галстука, которую некоторые наблюдатели сравнили с рабочей спецовкой. Этот наряд, далекий от классического дипломатического костюма, он не раз выбирал для важных встреч на международной арене, включая выступление в ООН.

Фото: РИА «Новости»

Состав обеих делегаций, однако, подчеркивал официальный статус встречи. С американской стороны в переговорах участвовали: государственный секретарь Марко Рубио,

министр обороны Пит Хегсет,

спецпосланник Стив Уиткофф,

зять президента Джаред Кушнер. Украинскую делегацию представляли: секретарь СНБО Рустем Умеров,

министр экономики Украины Алексей Соболев,

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,

внештатный советник главы офиса президента Александр Бевз,

первый замглавы МИД Сергей Кислица. «Взятка для прессы» или чем кормили делегации Короткое общение с прессой перед закрытой частью встречи задало неформальный тон, который вскоре сменился на характерную для Трампа иронию. Когда в ходе мероприятия речь зашла о том, что журналистам пора удалиться, президент США обратился к ним с вопросом: «Хотите поесть? Или вы посчитаете, что это взятка? И поэтому вы не сможете писать честно?». Получив утвердительный ответ, Трамп поручил вывести журналистов на веранду и распорядился, чтобы повар подал им «хороший обед». При этом он тут же пошутил с участниками переговоров, что это якобы «должно гарантировать хорошие репортажи, но не гарантирует», добавив, что истории станут «только хуже».

Фото: Пресс-служба Белого дома США

Сам рабочий обед для делегаций проходил за закрытыми дверями, и меню было продумано принимающей стороной. Основными блюдами стали куриный бульон и стейки с картофелем фри. В качестве десерта подавали фирменный шоколадный торт под названием «Трамп» с золотым топпингом. Этот торт известен по прошлым приемам, но на этой встрече его подали в обновленном виде — с меньшим количеством слоев, но с золотым украшением. Позиции сторон на старте переговоров Короткое общение лидеров с прессой перед закрытыми переговорами четко обозначило их отправные позиции. Тональность Дональда Трампа носила осторожно-обнадеживающий характер: он заявил, что дипломатические усилия входят в «финальную стадию» и что стороны, возможно, «очень близки» к сделке.

Фото: Пресс-служба Белого дома США

Однако он сразу оговорился, что остались «одна или две очень колючие проблемы», имея в виду прежде всего территориальный вопрос. Также он пообещал проинформировать Владимира Путина о результатах встречи. Владимир Зеленский, в свою очередь, сфокусировался на главном для Киева приоритете — гарантиях безопасности. Он также подтвердил, что вопросы территориальных уступок остаются «красной линией» и будут обсуждаться. С этими заявлениями дверь в переговорную комнату закрылась, оставив наблюдателей гадать, удастся ли преодолеть фундаментальные противоречия. Итоги переговоров Переговорная часть встречи и последовавший рабочий обед длились более двух с половиной часов. После этого Трамп и Зеленский выступили с совместной пресс-конференцией, на которой обозначили достигнутый прогресс и оставшиеся проблемы. Заявления Трампа Трамп оценил общий прогресс переговоров как «замечательный» и подтянул оценку его завершенности к 95%. Стороны договорились, что их команды встретятся на следующей неделе для финализации всех обсужденных вопросов.

Фото: Пресс-служба Белого дома США

Главных тезисов Трампа по итогам переговоров оказалось не так много: Общая оценка встречи и прогресса: Трамп охарактеризовал встречу как «великолепную» и заявил, что стороны значительно продвинулись в вопросе окончания конфликта и находятся «очень близко» к заключению соглашения между Россией и Украиной. Он оценил степень проработки вопросов как 95%. Территориальный вопрос: Американский президент отметил, что по ключевому вопросу статуса Донбасса стороны «приблизились» к решению, но пока он не решен. Он использовал слово «приблизились», но не «договорились». Трамп также заявил, что Украине «следует поспешить» с заключением сделки, чтобы избежать потери дополнительных территорий. «Им придется это уладить. Это вопрос, который им придется уладить. Но, я думаю, что все движется в правильном направлении», — сказал Трамп. Следующие шаги: Президент США сообщил о планах создать рабочие группы для финализации соглашения. Также Трамп анонсировал новую беседу с Зеленским уже в понедельник 29 декабря, а также и возможную встречу в Вашингтоне с участием украинской и европейской сторон. Замечания о России и Путине: Трамп заявил, что верит в стремление российского президента Владимира Путина завершить конфликт, а также выразил уверенность, что Россия готова помогать в восстановлении Украины. Кроме того, он признал, что Россия «никогда не атаковала» Запорожскую АЭС.

Они собираются оказать помощь. Россия собирается помогать. Россия хочет, чтобы Украина наконец-то добилась успеха… Президент Путин был очень щедр в своих намерениях относительно успеха Украины, включая поставки энергии, электроэнергии и других товаров по очень низким ценам. Дональд Трамп президент США

Также Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с Путиным, который состоялся непосредственно перед встречей, российский лидер сообщил ему, что Россия готова к тому, чтобы запустить ЗАЭС. Заявления Зеленского Зеленский не на шутку разнервничался на совместной пресс-конференции с Трампом. Он демонстрировал признаки сильного волнения. Его состояние выдавали нервные движения: он постоянно переминался с ноги на ногу, не находя устойчивого положения. Напряжение читалось и в выражении лица — резкие движения головой, подергивание рта и носа, а также неровное, слышимое на записи дыхание. При этом Зеленский был не слишком многословен. Его заявления во многом, по сути, подтверждали слова Трампа: Прогресс по мирному плану: Украинский президент подтвердил, что 20-пунктовый мирный план согласован на 90%. Гарантии безопасности: По словам украинского лидера, двусторонние гарантии безопасности от США согласованы на 100%, а трехсторонние гарантии с участием ЕС — «почти согласованы». Зеленский назвал это ключевым достижением.

Гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. Гарантии безопасности между США, Украиной и Европой почти согласованы, а в военном контексте — согласованы на 100%. Владимир Зеленский

Территориальный вопрос: Он подтвердил, что вопрос о территориях остается самым сложным и нерешенным. Зеленский заявил, что для принятия окончательного соглашения может потребоваться согласование с украинским парламентом или всенародный референдум. Планы по дальнейшей работе: Стороны договорились, что их команды продолжат встречи в ближайшие недели для финализации всех вопросов.

Реакция на переговоры Сразу после пресс-конференции Трамп и Зеленский провели более чем часовой совместный телефонный разговор с лидерами стран Европы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стороны достигли «хорошего прогресса» и что Европа готова продолжать сотрудничество для его закрепления.

Фото: РИА «Новости»

Первая реакция Москвы на завершившиеся переговоры была позитивной. Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев написал в социальной сети X, что «весь мир ценит мирные усилия президента Трампа». Это стало важным сигналом, показывающим удовлетворение Кремля самим ходом процесса.