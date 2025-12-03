Обнулять порты или идти на Одессу. Как одобренное Британией пиратство лишит Украину моря

Пиратские замашки Украины могут стоить ей выхода в море: президент Владимир Путин предупредил, что на такой ответ, пусть и радикальный, Россия готова. Кто стоит за атаками на российские танкеры и способна ли та же Турция реагировать на них не словом, а делом — в материале 360.ru.

За пиратство заплатят не только украинцы В беседе с журналистами Путин подчеркивал, что подобные действия нельзя охарактеризовать иначе как пиратство. Он также напомнил, что ВСУ и раньше пытались бить по российским морским портал, на что тут же получали ответ, причем гораздо более эффективный и мощный.

И это прежде всего касалось тех судов, кораблей, на которых доставляли на Украину военное имущество, оборудование и боеприпасы. И мы попадали именно туда, куда хотели, о чем свидетельствуют вторичные взрывы, которые мы наблюдали с помощью воздушной разведки. Но то, что делают украинские вооруженные силы сейчас, — это пиратство.

В числе новых ответных мер с учетом недавних событий Путин назвал расширение номенклатуры ударов по портовым сооружениям и кораблям, которые заходят в украинские порты. Кроме того, поплатиться могут и те страны, которые фактически помогают Украине с пиратством. «Самый радикальный способ — отрезать Украину от моря. Тогда невозможно будет заниматься пиратством в принципе. <…> Надеюсь, что украинское военное и политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной, подумают, стоит ли продолжать такую практику», — обратил внимание глава государства.

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

Кто стоит за атаками на танкеры в Черном море? Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов на стриме 360.ru выразил уверенность в том, что инициатива по атакам на танкеры в Черном море принадлежит Великобритании: страна заинтересована в контроле над Украиной, у которой есть выход в черноморские воды. «Заявление Путина очень интересно прозвучало: на фоне долгих разговоров о том, что Россия рано или поздно должна освободить Одессу, вернуть русскую жемчужину Черного моря», — сказал он.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В эту канву, по мнению Михайлова, прекрасно вписывается озвученная президентом позиция. Пока что это только предупреждение.

Собеседник 360.ru допустил, что число атак на танкеры вырастет. Кроме того, подобных провокаций, возможно, стоит ожидать и в Балтийском море. Их конечной целью военный эксперт назвал срыв мирного плана или принуждение России согласиться на выработанные ЕС условия, что в принципе невозможно.

Особенно сейчас мы должны понимать, что киевский режим не готов вообще к перемирию. Сегодня Рада ратифицировала запрет на защиту русского языка. <…> То есть они полностью игнорируют любые попытки России донести свои требования. <…> Очевидно, что пока договориться будет сложно — только капитуляция Украины, которая, наверное, устроит в итоге Соединенные Штаты.

Какой-либо реакции от той же Турции политолог призвал не ждать. Михайлов напомнил, что государство выступает одним из спонсоров киевского режима: в том числе поставляет Украине Bayraktar. «„Брайкатары“ били по мирному населению, их готовили для распыления химических веществ. Турки вкладывают деньги, они не могут себе позволить резкость в отношении киевского режима: только выразить недовольство происходящим в их территориальных водах», — пояснил он.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Как Украина реагирует на предупреждения Эрдогана Не согласиться с такой точкой зрения трудно. Конечно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал создание угроз для судоходства в исключительной экономической зоне страны неприемлемым. «Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения. Мы направляем предупреждения всем заинтересованным сторонам», — отмечал он. Однако Украине явно наплевать на подобные замечания, на что указывал военный корреспондент Александр Коц.

Плевать Зеленский хотел на все предупреждения, будь то Токаев или Эрдоган. Для украинского наполеончика вы не авторитеты, он вас ни во что не ставит. Но с радостью примет гуманитарную помощь от казахов и оружие от турок. И снисходительно улыбаясь посмотрит, как вы возмущенно надуваете щеки.

Журналист также запустил опрос, в котором поинтересовался у подписчиков, как России стоит поступить в ответ на действия киевского режима. «66% подписчиков считают, что нужно обнулять украинские порты. Или идти на Одессу», — привел Коц мнение, которое отразил выбор одного из вариантов действий. Он выразил надежду, что Россия возьмет на себя почетную миссию по установлению мирного судоходства в Черном море и действительно отрежет от него Украину.