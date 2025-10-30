ОбесСИленный. Трамп побряцал оружием и испортил переговоры с Китаем
Публицист Белов: попытка Трампа бряцать оружием испортила переговоры с Си
После продлившейся 1 час и 40 минут встречи с Си Цзиньпином президент США старательно изображал благодушие и препонятное настроение. Получалось не очень. «Мне нужно встретиться с вами еще раз. И это будет очень успешная встреча, не сомневаюсь», — говорил Дональд Трамп, глядя прямо в камеру, одновременно активно пожимая руку китайскому лидеру. Потом, видимо, не сдержавшись, в сердцах (но сохраняя дежурную улыбку) добавил: «Он очень жесткий переговорщик. Это нехорошо».
Так, без церемониальных расшаркиваний и совместной пресс-конференции, закончились переговоры Китая и Соединенных Штатов на высшем уровне, проходившие в южнокорейском городе Пусане. По окончании протокольной съемки Дональд Трамп поспешил на свой президентский Boeing, чтобы побыстрее улететь домой. В этот раз он был менее словоохотлив, чем обычно, что также говорит о том, что переговоры явно не задались.
После них Трамп вышел обессиленный в прямом и переносном смысле. Прогнуть Китай, заставив отказаться от закупок российской нефти, и тем самым сделать его частью своей стратегии давления на Москву не удалось. Как, впрочем, не получилось и достичь серьезных компромиссов по всем остальным вопросам двусторонней повестки.
По словам председателя КНР Си Цзиньпина, итогом встречи стало «достижение сторонами базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий». В переводе с дипломатического на русский: каждый остался при своем.
Отмечу, что буквально перед переговорами Трамп, видимо впечатленный успехами России в испытании новейших образцов оружия, постарался сделать «сильный ход» (по крайней мере, так это должно было выглядеть), объявив: впервые более чем за 30 лет Штаты проведут серию испытаний ядерного оружия.
В качестве аргументации столь сомнительного во всех отношениях решения хозяин Белого дома фактически обвинил Россию и Китай в том, что они-то такие испытания уже проводят. Что не просто неправда, а самая откровенная ложь.
«США обладают самым крупным арсеналом ядерного оружия среди всех стран. Это было достигнуто, включая полную модернизацию и обновление имеющегося оружия, во время моего первого срока полномочий. Из-за огромной разрушительной силы я ненавидел это делать, но у меня не было выбора. Россия занимает второе место, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но в течение пяти лет догонит нас», — написал Трамп на своей странице в собственной социальной сети.
С тех пор как западная, в частности американская, политика перекочевала из высоких кабинетов в соцсети, в ней стало заметно меньше адекватности. Это так, к слову.
Как несложно догадаться, попытка Трампа бряцать оружием стала крайне неудачной прелюдией к переговорам с Си. Напугать таким образом Китай вряд ли получилось, а вот заставить сомневаться в возможности конструктивного диалога — более чем. Результат налицо.
Хотя иначе и быть не могло. Для достижения серьезного компромисса в международных отношениях недостаточно громких слов и эпатажных поступков — напротив, они только вредят делу. Но Трамп по-другому, похоже, просто не умеет. И в этом его главная беда.