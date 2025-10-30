ОбесСИленный. Трамп побряцал оружием и испортил переговоры с Китаем

После продлившейся 1 час и 40 минут встречи с Си Цзиньпином президент США старательно изображал благодушие и препонятное настроение. Получалось не очень. «Мне нужно встретиться с вами еще раз. И это будет очень успешная встреча, не сомневаюсь», — говорил Дональд Трамп, глядя прямо в камеру, одновременно активно пожимая руку китайскому лидеру. Потом, видимо, не сдержавшись, в сердцах (но сохраняя дежурную улыбку) добавил: «Он очень жесткий переговорщик. Это нехорошо».

Так, без церемониальных расшаркиваний и совместной пресс-конференции, закончились переговоры Китая и Соединенных Штатов на высшем уровне, проходившие в южнокорейском городе Пусане. По окончании протокольной съемки Дональд Трамп поспешил на свой президентский Boeing, чтобы побыстрее улететь домой. В этот раз он был менее словоохотлив, чем обычно, что также говорит о том, что переговоры явно не задались.

После них Трамп вышел обессиленный в прямом и переносном смысле. Прогнуть Китай, заставив отказаться от закупок российской нефти, и тем самым сделать его частью своей стратегии давления на Москву не удалось. Как, впрочем, не получилось и достичь серьезных компромиссов по всем остальным вопросам двусторонней повестки.

По словам председателя КНР Си Цзиньпина, итогом встречи стало «достижение сторонами базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий». В переводе с дипломатического на русский: каждый остался при своем.