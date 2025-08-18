«Ястребы» Европы улетели в Вашингтон в полном составе. Помимо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен? в делегацию вошли президент Франции Эммануэль Макрон, бундесканцлер Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, а также президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.

Столь внушительный европейский десант объясняется критичностью ситуации, в которую после переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным попали глобалисты со своим курсом на бойню до последнего украинца. В преддверии сегодняшней встречи в Белом доме (Трамп сначала примет Зеленского, а уже затем допустит к беседе представителей Старого Света), в европейской прессе царила самая настоящая паника по поводу того, что президент США якобы поддался на уговоры Кремля и «всех сдал». «В понедельник Зеленский вместе с европейскими лидерами намерен потребовать от Трампа ясного разъяснения гарантий безопасности для Украины на фоне требований Путина, чтобы Киев пошел на территориальные уступки ради прекращения огня с Россией», — написало издание Financial Times. Едва ли не главное стремление «партии войны» — возвращение к ранее ими же предложенному формату урегулирования: «утром — перемирие, вечером — разговоры о мире». Смысл такого подхода понятен.

Фото: РИА «Новости»

Если коротко: это передышка для Украины и Европы с возможностью перевооружиться и доукомплектовать ВСУ личным составом, а также укрепить украинские позиции на ЛБС. По этим же причинам Россия, что логично, настаивает на обратной (на самом деле, единственно верной) последовательности: сначала согласовываем условия мира, только потом заканчиваем военные действия.

Отмечу, что в свое время Первая мировая война, которая запомнилась европейцам куда больше, чем Вторая (еще бы, во время нее они практически поголовно служили рейху и особых бед от немецкой оккупации не испытали), была остановлена именно по этой формуле: прежде германская делегация приняла условия капитуляции, а лишь потом был объявлено всеобщее прекращение огня.

Вот только ничего этого Европе не нужно, лишь бы военный конфликт продолжался. И как можно дольше. По крайней мере, до того момента, когда они посчитают, что сами готовы вступить в бой. Потому Украина, по их замыслу, должна продолжать «ослаблять Россию», чтобы после европейцы могли «взять нас тепленькими».

Вне зависимости от бредовости европейских фантазий, это, собственно говоря, все, что нужно знать о смысле сегодняшней попытки евромилитаристов не допустить перехода Трампа «на сторону Путина». Не допустить признания территориальных приобретений России, отмены антироссийских санкций и в итоге выхода из конфликта самих США.

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Впрочем, судя по всему, американский лидер пока настроен вполне решительно и даже заранее определил для своих оппонентов границы возможного выхода из ситуации. «Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше продолжается война, тем больше земли они будут терять!» — такую мысль Трамп репостнул в соцсети и тем самым как бы предложил закрыть эту дискуссию. Вот «мир через силу», о котором много говорили в Европе. Как оказалось, сила эта может быть направлена и против самих европейских ястребов.