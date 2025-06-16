Это другое. Об отсутствии «общечеловеческих ценностей» на примере израильской агрессии

События на Ближнем Востоке заставили задуматься о некоторых вещах, напрямую, казалось бы, не имеющих к сути конфликта никакого отношения. Вещах при этом не менее, а быть может, и более важных в контексте психологического портрета всего человечества.

Если сужать происходящее в рамках нескольких обобщений, можно выделить два основных измерения войны Израиля и Ирана: геополитическое и человеческое. Каждое из них упрямо доказывает, что никаких «общечеловеческих ценностей», в наличии которых нас убеждали несколько десятилетий, в реальности не существует. Нет, какие-то ценности есть, но они либо сугубо индивидуальные, либо групповые: одни — у Запада, другие — у Востока и так далее. Что касается геополитики. Очевидно, что в конфликте Ирана и Израиля, который может привести к началу новой большой войны в регионе, каждый из внешних игроков симпатизирует какой-то одной стороне. Причем у каждого есть аргументы в защиту своей версии ответа на вопрос «Кто виноват?».

Фото: Mamoun Wazwaz/XinHua / www.globallookpress.com

Одни (Запад) обвиняют Иран в работе над созданием ядерного оружия и тем самым оправдывают право Израиля на самооборону. Другие (Восток) подчеркивают, что агрессия под надуманным предлогом против страны, с которой у тебя нет даже общих границ, — нарушение всех международных норм и правил. Что любопытно, применительно к конфликту на Украине обе стороны говорили прямо противоположное. Запад отрицал наше право на превентивную самооборону от агрессивного режима соседней страны (кстати, тоже прямо угрожавшего создать «грязную» ядерную бомбу), другие же с понимание отнеслись к законным геополитическим интересам России. Как видим, все зависит не от сути конфликта, а от того, на чьей ты стороне.

Наиболее смешно выглядят различные «мирумирцы» и апологеты движения «Нет войне» (я о тех, кто искренне так думает, а не о конъюнктурщиках), так и не осознавшие, что право сильного никто не отменял и оно как действовало, так и продолжает действовать в этом мире. Никакие многочисленные институты международного словоблудия вроде ООН ничего не могут с этим поделать.

Но куда интереснее человеческий аспект происходящего, удивительным образом объединивший первых, вторых и третьих. Все мировые СМИ с тревогой и замиранием сердца подсчитывают число жертв и пострадавших с обеих сторон. Да, с большим или меньшим чувством эмпатии — в зависимости от того, о ком идет речь, но все же.

Фото: Ircs/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В это же время в нигерийском штате Бенуэ при нападении на деревню было разом убито более 100 человек: старики, женщины, дети — все подряд. Десятки людей пропали без вести, сотни получили ранения. Медицинская помощь пострадавшим оказывается крайне недостаточная. Представитель полиции штата Бенуэ подтвердил факт нападения, но не смог рассказать, кто, собственно, стоит за атакой. На севере Нигерии подобные столкновения далеко не редкость и стали частью клановой борьбы между скотоводами и земледельцами, конкурирующими из-за доступа к земле и воде.

Фото: Adekunle Ajayi/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

На сегодня количество жертв в Нигерии вполне сопоставимо с тем, что принесли три дня войны на Ближнем Востоке. И что? Всем плевать на нигерийских жителей. Сколько бы их там ни поубивали. Для мирового общественного мнения их как бы нет. Многие их вообще и за людей-то не считают. Увы, это далеко не первый и не единственный такой случай.

Как и право силы, разделение на тех, чьи страдания достойны сочувствия, и тех, до которых никому нет никакого дела, было, есть и, видимо, будет еще очень долго.

Чем дальше трагические события от «европейской» — в широком смысле — цивилизации, тем меньше судьба этих людей заботит «весь остальной мир». Просто потому, что обыватель воспринимает все это как происходящее где-то на Марсе или даже «в далекой-далекой галактике». И нынешние события на Ближнем Востоке только лишний раз это подтверждают.