Война на Ближнем Востоке набирает обороты, и в мире заговорили о глобальном голоде. Якобы проблемы с продовольствием уже начались, Дубай остался без ягод, Россия — без иранских фисташек. Как ситуация на Ближнем Востоке ударит по обеспечению продовольствием и затронет ли продовольственный кризис Россию — разбирался 360.ru.

Неэксклюзивный Иран Ближневосточный кризис и закрытие Ормузского пролива вызвали панику, Иран добавил накала, временно приостановив экспорт сельхозпродукции. Россиянам пригрозили «крупным плодово-овощным кризисом»: с прилавков пропадут иранские помидоры, огурцы, салат и прочие сельскохозяйственные продукты, цены взлетят в разы. Что же делать россиянам? Закупать впрок, как гречку и туалетную бумагу во времена коронавируса, или переключить внимание на продукцию других производителей? Насколько все критично и к чему готовиться — в беседе с 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

«Нет, конечно, не глобальный продовольственный кризис, <…> И многие страны, которые относятся к зоне Ближнего Востока, — импортеры продовольствия. То есть они больше ввозят на свою территорию, чем вывозят. Они не снабжают другую часть света какими-то эксклюзивными товарами», — заявил Бархота. Экономист признал, что блокировка Ормузского пролива создаст логистические проблемы в Персидском заливе, и пострадает продовольственный сектор. Мировым производителям какао-бобов, тростникового сахара придется искать новые маршруты, выстраивать логистические цепочки. И это неминуемо приведет к повышению цен, но вряд ли оно будет скачкообразное или двукратное.

Россия закупает у Ирана сельхозпродукцию, но вряд ли это какие-то эксклюзивные фрукты или овощи, отметил Бархота. Эксперт добавил, что иранский шоколад недавно даже просел в цене.

Влияние конфликта на Ближнем Востоке для российского потребителя пройдет относительно незаметно. Андрей Бархота

Российский продовольственный рынок сможет легко диверсифицировать поставки, заменив иранские помидоры кубанскими или азербайджанскими. Иран является основным поставщиком в Россию фисташек, но вряд ли это тот продукт, которому невозможно найти замену, либо обойтись без него.

Эксперт также обратил внимание на осетровую икру, поставками которой славился Иран. Бархота отметил, что вольный осетр практически перевелся, черная икра на прилавках — из осетровых хозяйств. Традиционно, осетра разводят в Каспийском море, к которому Россия имеет доступ. Поэтому критических проблем с черной икрой в стране не предвидится.

Фермеры в Европе остались без удобрений Эскалация конфликта на Ближнем Востоке ударила не только по нефтяному и газовому мировому сектору, также пострадал рынок удобрений. Через Ормузский пролив проходила львиная доля удобрений: 44% серы, 31% мочевины, 18% аммиака и 15% фосфатов. Эти компоненты используются для производства удобрений, которые обеспечивают около половины потребностей сельского хозяйства.

Издание Financial Times предупредило, что в ближайшее время из-за проблем с поставками химикатов мир столкнется с глобальной нехваткой продовольствия. Эксперты предупредили, что урожайность может снизиться на 50% уже при первом урожае. Стоимость удобрений уже выросла. «Сбои в поставках произошли именно тогда, когда в Европе фермеры открывают сезон весеннего использования удобрений, закупают и распределяют питательные вещества, от которых зависит урожай», — отметили авторы материала. Европейцев предупредили, что в ближайшие недели они столкнутся с повышением цен на хлеб, яйца, свинину и курицу.

Дубай останется без ягод? Если с мировыми экспортерами удобрений и сельхозпродукции стран Персидского залива более-менее понятно, то что грозит самим странам, оставшимся без импорта из-за блокировки пролива?

Глава одной из крупнейших транспортных компаний заявил, что в Дубае свежих продуктов осталось не более чем на 10 дней. Пролив закрыт, авиаперевозки недоступны, заменить морские перевозки автотранспортом невозможно. Особенно критическая ситуация со свежими овощами и фруктами. Дубай останется без ягод, или власти все-таки найдут способы наладить логистику, вопрос пока открытый. Также в подвешенном состоянии находится ситуация с пресной водой — если конфликт усугубится и Иран атакует опреснительные станции, регион столкнется с нехваткой пресной воды. Речь идет не только о питьевой воде, а также о технической и воде для полива. «На Ближнем Востоке пресная вода — это одновременно источник власти и средство политического давления в отношении соседей», — отметил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Дмитрий Жантиев.