Сегодня 15:46 С кем поведешься. О заразности украинского карго-культа Публицист Белов сравнил предложение увековечить Байдена с карго-культом 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Эксклюзив

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В недавнем интервью одному из американских телеканалов экс-спикер палаты представителей конгресса США и пламенная демократка Нэнси Пелоси высказалась за увековечивание памяти президента Джо Байдена. Поначалу мне показалось странным, что Пелоси не смутил тот факт, что Байден еще как бы жив (или мы чего-то не знаем?) и чего-то там увековечивать вроде бы рано. Но затем, когда я услышал само предложение, его, так сказать, суть, то понял: удивляться когнитивным аномалиям конгрессвумен в общем бесполезно.

Судите сами: — Такой последовательный президент США. Президент Соединенных Штатов, как те, чьи портреты на горе Рашмор. Хотелось бы знать, что будет дальше, — говорит Пелоси. — Вы хотите сказать, что его портрет должен быть там, где портрет Линкольна? То есть Линкольн и рядом Джо Байден? — удивилась беседовавшая с ней журналистка. — Там есть Тедди Рузвельт. И он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена, — резюмировала бывший глава нижней палаты конгресса.

Фото: Нэнси Пелоси и Джо Байден. Jonathan Ernst — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Нет, честно, я уже не спрашиваю, за какие такие заслуги физиономию «сонного Джо» необходимо выбить в камне, — это уж пусть американцы сами решают, чем он им так люб. Но даже чисто с технической точки зрения: все, кому довелось видеть монумент на горе Рашмор своими глазами или хотя бы на фотографии, полагаю, согласятся с мнением, что там и так места нет и «тулить» еще одно лицо — просто не вариант. Но и это все мелочи по сравнению с осознанием того, что желание Пелоси иметь изваяние Байдена, сделанное, так сказать, на века, и оставленное (видимо, в назидание) потомкам, удивительным эхом перекликается с недавней украинской инициативой по установлению в Киеве монумента другому президенту США — Рональду Рейгану.

Фото: Национальный мемориал на горе Рашмор в Черных Горах Дакоты — четыре портрета президентов США, вырубленные в отвесной стене. SMG/Keystone Press Agency / Global Look Press

Как сообщили украинские Telegram-каналы, памятник человеку, отдавшему приказ нанести ядерный удар по СССР (пусть и в шутку), а также надолго заставившему советских людей ассоциировать «Звездные войны» не с увлекательной (если, говорить об оригинальной трилогии) франшизой Джорджа Лукаса, а с так называемой Стратегической оборонной инициативой (СОИ), в рамках которой Штаты намеревались размещать атомное оружие в космосе, могут установить в столице Украины, на месте одного из ранее снесенных коммунистических монументов. Созданная по этому случаю петиция уже набрала необходимое количество голосов. «Автор петиции, поддержанной более чем шестью тысячами горожан, отмечает, что 40-й президент США называл СССР „империей зла“ и был известен твердой борьбой против советского тоталитаризма и коммунизма. И его памятник станет символом признательности народу США, а также отражением общих идеалов свободы и демократии». Конец цитаты.

А ведь помнится, эти самые люди обзывали нас «хомо совьетикус» за любовь к памятникам Ленина, коих по всей стране было установлено десятки, а возможно, и сотни тысяч. И что ж это за свобода такая, о которой они так любят говорить? Если, снося одних истуканов, они всего лишь освобождают место для новых? Причем, как видим, подобный культ «правильных» личностей присущ «либералам» по обе стороны океана.

Так, может, это и не свобода вовсе, а еще более лютый тоталитаризм, отвратительный в своей попытке казаться чем-то иным? И они не либералы, а банальные последователи карго-культа с его неизменным преклонением перед существами «высшего порядка», которые выглядят таковыми лишь в глазах дремучих туземцев?

Как показывает пример Нэнси Пелоси, совершенно не нужно быть политическим украинцем, чтобы в своем самоуничижении начать молиться на тех, кто этого совершенно не достоин.