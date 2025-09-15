Кто тебе брат, Арарат? О символизме национал-предательства на примере руководства Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что республика больше не «младший брат» России и вообще отношения строятся теперь исключительно на деловом подходе. «Просто партнерские отношения», — сказал он, подчеркнув, что Ереван хочет, чтобы Москва учитывала его решения, принятые самостоятельно.

Насчет самостоятельных решений — это в точку. Чего-чего, а самостоятельности от армянских властей мы не видели уже очень давно, все как-то больше действия по указке — из Брюсселя, Парижа, Лондона, Вашингтона, а с некоторых даже Анкары.

По поводу, кто тут кому младший брат, то ни о каком «братском отношении к России» говорить не приходится. Армения семимильными шагами движется в сторону Евросоюза и НАТО, оставаясь при этом формально членом ОДКБ и ЕАЭС. Видимо, в этом и есть суть «партнерства» в понимании армянских властей — пользоваться преференциями (прежде всего экономическими) партнера России и при этом открыто дружить с нашими врагами.

Но все это происходит уже довольно давно, никакой Америки тут нам господин президент не открыл. Проблема в другом.