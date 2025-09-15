Кто тебе брат, Арарат? О символизме национал-предательства на примере руководства Армении
Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что республика больше не «младший брат» России и вообще отношения строятся теперь исключительно на деловом подходе. «Просто партнерские отношения», — сказал он, подчеркнув, что Ереван хочет, чтобы Москва учитывала его решения, принятые самостоятельно.
Насчет самостоятельных решений — это в точку. Чего-чего, а самостоятельности от армянских властей мы не видели уже очень давно, все как-то больше действия по указке — из Брюсселя, Парижа, Лондона, Вашингтона, а с некоторых даже Анкары.
По поводу, кто тут кому младший брат, то ни о каком «братском отношении к России» говорить не приходится. Армения семимильными шагами движется в сторону Евросоюза и НАТО, оставаясь при этом формально членом ОДКБ и ЕАЭС. Видимо, в этом и есть суть «партнерства» в понимании армянских властей — пользоваться преференциями (прежде всего экономическими) партнера России и при этом открыто дружить с нашими врагами.
Но все это происходит уже довольно давно, никакой Америки тут нам господин президент не открыл. Проблема в другом.
Отказываясь от «братства» с Москвой, Ереван упорно не замечает, что никто другой ничего подобного ему даже не предлагает. Более того, и партнером — то есть равноправным участником отношений — Армению не видит никто из ее новых «друзей». Исключительно как объект, с помощью которого можно решать свои геополитические задачи.
Взять хотя бы Турцию, в угоду которой Армения шаг за шагом сдает собственный суверенитет. В Анкаре не скрывают, что превалирующие там, практически официально, идеи пантюркизма включают в том числе возвращение ранее утраченных Османской империей территорий. С этим связан интерес Турции к раздираемой нынче на части Сирии, этим же туркам интересна и Армения.
Между тем, чтобы не гневить южных соседей, Ереван готов даже отказаться от национального символа — горы Арарат — на визовых штампах. Как рассказал соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян, решением правительства с 1 ноября оттиск Арарата снимут с печати.
«А можно было бы убрать слово Армения? Они не сделали этого», — удивился политик.
Предлагаю на этом не останавливаться и вместе с печатью переименовать знаменитый Ереванский коньячный завод «Арарат», а заодно и часть его продукции. Тем более что его давно продали французам. Переименовать футбольный клуб «Арарат», побеждавший в чемпионате СССР и кубке Союза. Ну, и разумеется, всем армянским мужчинам, которым родители дали при рождении гордое имя Арарат, нужно срочно сменить его на что-то более нейтральное. Можно с турецким уклоном. Ну, а что?
Все равно все плавно идет к тому, что вместо одной закавказской страны в обозримом будущем на карте появится новая турецкая провинция. От властей, назвавших отказ от Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) положительным историческим событием, легко можно ожидать дальнейшей сдачи национальных интересов республики и армянского народа.
Впрочем, «народ безмолвствует». Значит, его судьбу будет определять кто-то другой.