Угроза противникам Трампа. Что известно о самолетах ВВС США на Ближнем Востоке?

Ближний Восток готовится к новому витку конфликта. США перебросили в регион свои истребители и самолеты-заправщики. Последние особенно интересны — часть из них могут нести на борту армию дронов-камикадзе. Осталось узнать, против кого они будут направлены.

США перебросили технику в Катар Американцы поставили свои истребители и самолеты-заправщики KC-135 и KC-46 на основную и крупнейшую авиабазу ВВС США в данном регионе — Аль-Удейд в Катаре. Еще десятки воздушных танкеров вместе с истребителями ждут команду на взлет на авиабазах Великобритании, сообщил известный авиа-портал FlightGlobal. Официальных подтверждений Пентагона пока нет. Ранее такая масштабная перегонка самолетов через Атлантику случилась летом этого года на фоне очередной эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Дело кончилось массированными ударами ВВС США по последнему. Тогда янки смогли практически полностью уничтожить иранскую ядерную программу. В ответ американскую базу Аль-Удейд атаковали шесть баллистических ракет. Так как Тегеран по странной логике заранее предупредил об атаке, Вашингтон провел эвакуацию за неделю до нападения. Впрочем, удар практически не повредил постройки: лишь один снаряд задел купол, внутри которого находилась антенна спутниковой связи.

Фото: Кабина Boeing KC-135 / Публичное достояние

Заправщик KC-135 Американский реактивный четырехдвигательный специализированный многофункциональный военно-транспортный самолет-заправщик Boeing KC-135 Stratotanker спроектировали в начале 50-х годов прошлого века. Эта машина понадобилась для того, чтобы увеличить радиус действия бомбардировщиков типа межконтинентальных стратегических B-52. Первый серийный KC-135 взлетел 31 августа 1956 года, и с тех пор эта модель остается востребованной. По информации все того же FlightGlobal, в 2024-м американские «летающие танкеры» составляли половину всех самолетов-заправщиков в мире. Сегодня, помимо США, ими пользуются во Франции, Великобритании, Турции и Чили. Заправщик (их восемь модификаций) способен нести более 90 тонн топлива, которое может перекачать другому самолету через телескопическую штангу. Также на основе KC-135 созданы транспортировщик, самолеты для перевозки командования Вооруженных сил США, специальные машины радиоэлектронной разведки и аэрофотосъемки, исследовательские суда.

Фото: Дозаправка в воздухе с помощью KC-135. Global Look Press / www.globallookpress.com

Экипаж состоит из трех человек: пилот, второй пилот или штурман, а также оператор штанги. Известно, что с начала специальной военной операции России на Украине самолеты KC-135 ведут постоянное дежурство над территорией Румынии и Польши. Одно такое судно обходился казне почти в 40 миллионов долларов. С 1958 года ВВС США потеряли около 80 машин из-за различных ошибок пилотов и отказов техники. Было несколько случаев столкновения в воздухе, взрывы при наземном обслуживании и при дозаправке в воздухе. Несколько лет назад стало известно, что KC-135 хотят оснастить легкими дронами-камикадзе. Разработали устройство для хранения и запуска, а также станцию управления и системы связи для работы с беспилотниками. В 2024 году прошли первые испытания. Учитывая габариты самолета, в нем должна поместиться как минимум сотня БПЛА, писал сайт Twz.com.

Фото: Самолет-заправщик KC-135 следует на Ramstein Air Base, март 2022 года. Boris Roessler / www.globallookpress.com

Заправщик KC-46 Pegasus Boeing KC-46 тоже заправщик, но более современный: его разработали на базе пассажирского лайнера Boeing 767 уже в нынешнем, XXI веке, как замену Boeing KC-135 Stratotanker — эта модель отправится на пенсию к 2040 году. По многим показателям новый воздушный танкер походит на своего предшественника, разве что его вместимость на пять тонн больше. Свой первый полет KC-46 совершил 25 сентября 2015-го, а 10 января 2019 года его приняли в эксплуатацию. При необходимости борт может выполнять функции стратегического транспортника и машины воздушной медицинской эвакуации. Новыми американскими заправщиками пользуются также Япония и Израиль. Переговоры о покупке вели Индия, Канада, Южная Корея, Испания и Объединенные Арабские Эмираты, но сделки по разным причинам сорвались. Возможно, причина в цене: один KC-46 стоит около 159 миллионов долларов.

Фото: Самолет ВВС США KC-46A с опущенной заправочной штангой / Публичное достояние

США поддержат Израиль Американцы действительно уже не первый раз перебрасывают военную технику на Ближнем Востоке. Может быть, это только маневры либо попытка давления на тот же самый Иран в процессе каких-то переговоров, отметил в разговоре с 360.ru политолог, автор Telegram-канала «Хмурое утро» Андрей Никулин.

Логично предположить, что противостояние будет снова с Ираном, поскольку его граждане после предыдущей стадии конфликта, похоже, решили продолжать разработку ядерных вооружений и эксплуатировать достаточно жесткую риторику. Так что, скорее всего, не за горами очередная часть израильских ударов и иранские ответы. Андрей Никулин

Вероятно, Белый дом уже готовится к тому, что так или иначе придется помогать израильтянам и поддерживать их. Американцы от этого не откажутся, ведь речь идет о стране, которая многократно заявляла, что Израиль надо уничтожить, и к тому же является противником США, пояснил политолог.

Фото: KC-135 на авиабазе Аль-Удейд, 2017 год / Публичное достояние

Никулин добавил, что развитие событий зависит от множества факторов, например — признает ли Запад Палестинское государство или, наоборот, поддержит аннексию. Однако очевидно, что Израиль не может не воспользоваться ситуацией, когда у Ирана уничтожено практически вся ПВО: сейчас в его небе можно делать что угодно.

В этот раз возможны удары уже не по ученым или военным, а по политическим иранским лидерам. Так что вероятность израильских превентивных ударов достаточно высока. Кто-то говорит и о возможных иранских ударах, но в данном случае это сомнительно. Андрей Никулин

Политолог напомнил, что Иран сейчас оказался без прикрытия с воздуха во всех смыслах этого слова. Израиль, конечно же, не может упустить свой шанс уничтожить все угрозы для себя, особенно то, что касается ядерного оружия.