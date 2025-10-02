Угроза противникам Трампа. Что известно о самолетах ВВС США на Ближнем Востоке?
Политолог Никулин: в этот раз возможны удары по политическим лидерам Ирана
Ближний Восток готовится к новому витку конфликта. США перебросили в регион свои истребители и самолеты-заправщики. Последние особенно интересны — часть из них могут нести на борту армию дронов-камикадзе. Осталось узнать, против кого они будут направлены.
США перебросили технику в Катар
Американцы поставили свои истребители и самолеты-заправщики KC-135 и KC-46 на основную и крупнейшую авиабазу ВВС США в данном регионе — Аль-Удейд в Катаре. Еще десятки воздушных танкеров вместе с истребителями ждут команду на взлет на авиабазах Великобритании, сообщил известный авиа-портал FlightGlobal. Официальных подтверждений Пентагона пока нет.
Ранее такая масштабная перегонка самолетов через Атлантику случилась летом этого года на фоне очередной эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Дело кончилось массированными ударами ВВС США по последнему. Тогда янки смогли практически полностью уничтожить иранскую ядерную программу.
В ответ американскую базу Аль-Удейд атаковали шесть баллистических ракет. Так как Тегеран по странной логике заранее предупредил об атаке, Вашингтон провел эвакуацию за неделю до нападения. Впрочем, удар практически не повредил постройки: лишь один снаряд задел купол, внутри которого находилась антенна спутниковой связи.
Заправщик KC-135
Американский реактивный четырехдвигательный специализированный многофункциональный военно-транспортный самолет-заправщик Boeing KC-135 Stratotanker спроектировали в начале 50-х годов прошлого века. Эта машина понадобилась для того, чтобы увеличить радиус действия бомбардировщиков типа межконтинентальных стратегических B-52.
Первый серийный KC-135 взлетел 31 августа 1956 года, и с тех пор эта модель остается востребованной. По информации все того же FlightGlobal, в 2024-м американские «летающие танкеры» составляли половину всех самолетов-заправщиков в мире. Сегодня, помимо США, ими пользуются во Франции, Великобритании, Турции и Чили.
Заправщик (их восемь модификаций) способен нести более 90 тонн топлива, которое может перекачать другому самолету через телескопическую штангу. Также на основе KC-135 созданы транспортировщик, самолеты для перевозки командования Вооруженных сил США, специальные машины радиоэлектронной разведки и аэрофотосъемки, исследовательские суда.
Экипаж состоит из трех человек: пилот, второй пилот или штурман, а также оператор штанги. Известно, что с начала специальной военной операции России на Украине самолеты KC-135 ведут постоянное дежурство над территорией Румынии и Польши.
Одно такое судно обходился казне почти в 40 миллионов долларов. С 1958 года ВВС США потеряли около 80 машин из-за различных ошибок пилотов и отказов техники. Было несколько случаев столкновения в воздухе, взрывы при наземном обслуживании и при дозаправке в воздухе.
Несколько лет назад стало известно, что KC-135 хотят оснастить легкими дронами-камикадзе. Разработали устройство для хранения и запуска, а также станцию управления и системы связи для работы с беспилотниками. В 2024 году прошли первые испытания. Учитывая габариты самолета, в нем должна поместиться как минимум сотня БПЛА, писал сайт Twz.com.
Заправщик KC-46 Pegasus
Boeing KC-46 тоже заправщик, но более современный: его разработали на базе пассажирского лайнера Boeing 767 уже в нынешнем, XXI веке, как замену Boeing KC-135 Stratotanker — эта модель отправится на пенсию к 2040 году. По многим показателям новый воздушный танкер походит на своего предшественника, разве что его вместимость на пять тонн больше.
Свой первый полет KC-46 совершил 25 сентября 2015-го, а 10 января 2019 года его приняли в эксплуатацию. При необходимости борт может выполнять функции стратегического транспортника и машины воздушной медицинской эвакуации.
Новыми американскими заправщиками пользуются также Япония и Израиль. Переговоры о покупке вели Индия, Канада, Южная Корея, Испания и Объединенные Арабские Эмираты, но сделки по разным причинам сорвались. Возможно, причина в цене: один KC-46 стоит около 159 миллионов долларов.
США поддержат Израиль
Американцы действительно уже не первый раз перебрасывают военную технику на Ближнем Востоке. Может быть, это только маневры либо попытка давления на тот же самый Иран в процессе каких-то переговоров, отметил в разговоре с 360.ru политолог, автор Telegram-канала «Хмурое утро» Андрей Никулин.
Логично предположить, что противостояние будет снова с Ираном, поскольку его граждане после предыдущей стадии конфликта, похоже, решили продолжать разработку ядерных вооружений и эксплуатировать достаточно жесткую риторику. Так что, скорее всего, не за горами очередная часть израильских ударов и иранские ответы.
Андрей Никулин
Вероятно, Белый дом уже готовится к тому, что так или иначе придется помогать израильтянам и поддерживать их. Американцы от этого не откажутся, ведь речь идет о стране, которая многократно заявляла, что Израиль надо уничтожить, и к тому же является противником США, пояснил политолог.
Никулин добавил, что развитие событий зависит от множества факторов, например — признает ли Запад Палестинское государство или, наоборот, поддержит аннексию.
Однако очевидно, что Израиль не может не воспользоваться ситуацией, когда у Ирана уничтожено практически вся ПВО: сейчас в его небе можно делать что угодно.
В этот раз возможны удары уже не по ученым или военным, а по политическим иранским лидерам. Так что вероятность израильских превентивных ударов достаточно высока. Кто-то говорит и о возможных иранских ударах, но в данном случае это сомнительно.
Андрей Никулин
Политолог напомнил, что Иран сейчас оказался без прикрытия с воздуха во всех смыслах этого слова. Израиль, конечно же, не может упустить свой шанс уничтожить все угрозы для себя, особенно то, что касается ядерного оружия.