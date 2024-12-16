Новым президентом Грузии выбрали Михаила Кавелашвили. В начале карьеры он показал себя хорошим футболистом, затем ушел в политику и стал автором самых известных законов последнего времени. Все, что известно о новом грузинском лидере, — в материале 360.ru.

Биография Михаила Кавелашвили Футболист Кавелашвили Михаил Кавелашвили родился в июле 1971 года в небольшом городе Болниси. С раннего детства занимался спортом. После школы в 1989-м поступил в Тбилисский государственный университет на экономический факультет. Однако как раз в то же время произошел старт спортивной карьеры.

Интересно В 1819 году на месте нынешнего Болниси немецкие евангелисты из Вюртемберга основали поселение Екатеринофельд — в честь сестры императора Александра I великой княгини Екатерины Павловны. Не прошло и десяти лет, как местечко разграбили курды, большую часть жителей угнали в рабство, остальных убили. Однако село возродилось и даже стало экономически успешным: там занялись виноградарством, зерноводством, садоводством и пчеловодством, вели молочное хозяйство. Работали три мельницы, два коньячных завода, пивзавод, кирпичные заводы, кузницы, школа, самодеятельный театр. После революции село переименовали в Люксембург (в честь немецкой коммунистки), в 1941 году дали имя соседнего села — Болниси (название происходит от слова «бови», что означает «руда»). В 1967-м поселок получил статус города. В 1819 году на месте нынешнего Болниси немецкие евангелисты из Вюртемберга основали поселение Екатеринофельд — в честь сестры императора Александра I великой княгини Екатерины Павловны. Не прошло и десяти лет, как местечко разграбили курды, большую часть жителей угнали в рабство, остальных убили. Однако село возродилось и даже стало экономически успешным: там занялись виноградарством, зерноводством, садоводством и пчеловодством, вели молочное хозяйство. Работали три мельницы, два коньячных завода, пивзавод, кирпичные заводы, кузницы, школа, самодеятельный театр. После революции село переименовали в Люксембург (в честь немецкой коммунистки), в 1941 году дали имя соседнего села — Болниси (название происходит от слова «бови», что означает «руда»). В 1967-м поселок получил статус города.

Уже в 1990 году Кавелашвили начал играть в тбилисском «Локомотиве», затем перешел в «Динамо». Именно в его составе молодой спортсмен стал шестикратным чемпионом Грузии. С 1995-го по 1996-й он играл за владикавказский клуб «Спартак-Алания», с которым также завоевал чемпионство.

Фото: Капитан тбилисской команды «Динамо» Михаил Кавелашвили с Кубком Грузии, 1993 год. Г. Ахаладзе / РИА «Новости»

В 1996 году грузинский нападающий перешел в британский «Манчестер Сити». Однако клуб вылетел из Премьер-лиги, и Кавелашвили, который еще недостаточно отличился, чтобы играть в первом дивизионе, отдали в аренду (да, в спорте такое бывает) в швейцарский «Грассхоппер». А на вторую половину 2004-го отослали в «Аланию».

Еще год, до 2006-го, Кавелашвили отыграл за команду Республики Чад «Газель». Затем спортсмен получил тренерскую лицензию, позже стал основателем и почетным президентом Всемирной ассоциации футболистов (FIFPro) в Грузии, был телеведущим и футбольным экспертом. В 2014 году разработал стратегию развития футбола «Фабрика талантов». Еще во время карьеры футболиста Кавелашвили женился на своей ровеснице Тамаре Багратиони. На сегодня у них четверо детей: сын Тамары от первого брака, а также две дочери и сын.

Интересно Нападающий Кавелашвили под первым номером вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата России 1995 года. За сборную Грузии сыграл как минимум 45 матчей и забил не менее восьми мячей. Кроме того, в составе грузинской сборной выиграл Мальтийский международный футбольный турнир 1998 года. Нападающий Кавелашвили под первым номером вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата России 1995 года. За сборную Грузии сыграл как минимум 45 матчей и забил не менее восьми мячей. Кроме того, в составе грузинской сборной выиграл Мальтийский международный футбольный турнир 1998 года.

Фото: Гол в воротах «Металлург» (Рустави), который забил капитан «Динамо» (Тбилиси) Михаил Кавелашвили. Г. Ахаладзе / РИА «Новости»

Как Кавелашвили пришел в политику Кавелашвили по примеру многих известных спортсменов решил идти в политику. С 2016-го по лето 2022-го он был депутатом парламента Грузии от избирательного блока «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Затем вместе с депутатами Созаром Субари и Дмитрием Хундадзе основал антизападную партию «Сила народа». Новое политическое движение подняло на щит слова индийского политика и писателя Джавахарлала Неру: «Нет большего врага для страны, чем элита, воспитанная колонизатором».

Фото: Президент Грузии стал Михаил Кавелашвили / Википедия

«Сила народа» вместе с «Грузинской мечтой» подготовила самые резонансные законы Грузии последнего времени: об иноагентах и о запрете пропаганды ЛГБТ*. Также политики показали, как неправительственные организации других стран, финансируемые США для «укрепления демократии», на самом деле служат продвижению американской повестки дня. Кавелашвили без обиняков обвинил политическую оппозицию в Грузии в том, что она контролируется конгрессменами Соединенных Штатов с «ненасытным желанием разрушить страну» и замышляет «прямую насильственную революцию», которая приведет грузин к украинскому сценарию.

Фото: Избрание Михаила Кавелашвили президентом Грузии, 14 декабря 2024 года. Zhong Zhong / Global Look Press

Когда пришла пора выбирать нового лидера страны, Кавелашвили уверенно лидировал, хотя его противники, полностью подтверждая подозрения про кальку Майдана, попытались устроить массовые беспорядки. Однако грузинская власть проявила твердость и не стала повторять ошибок бывшего президента Украины Виктора Януковича. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты выборов, состоявшихся 14 декабря 2024 года. Она заявила, что не собирается уходить со своего поста. В ответ Кавелашвили отметил, что Зурабишвили нарушила Конституцию страны, так как не имеет права оппонировать кабинету министров.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Политический курс Кавелашвили Новоизбранный лидер Грузии Михаил Кавелашвили успел встретиться с журналистами телеканала «Имеди» («Надежда») и ответить на некоторые вопросы. Экс-футболист рассказал, что собирается вернуть институт президента в конституционные рамки.

Интересно Кавелашвили стал вторым бывшим профессиональным футболистом, которого избрали президентом страны. Первым был единственный африканский обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа — в 2018 году его избрали 25-м президентом Либерии. Кавелашвили стал вторым бывшим профессиональным футболистом, которого избрали президентом страны. Первым был единственный африканский обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа — в 2018 году его избрали 25-м президентом Либерии.

Новый грузинский лидер также отметил, что его стране нет смысла вступать в Евросоюз, если это потребует отказаться от своих ценностей. Грузия не хочет утратить культуру, язык и веру. Если уж быть членами ЕС такими, то такими, как есть.

Фото: Протесты в Тбилиси. Jay Kogler/Keystone Press Agency / Global Look Press

Политик подчеркнул, что он искренен и будет продолжать защищать интересы своего государства. Он настроен на конструктивный и честный диалог, особенно с теми, кто придерживается иных взглядов. В интересах президента найти способы начать дискуссию и говорить правду.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.