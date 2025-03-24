24 марта 2025 15:35 Американская смертоносная мечта. Что известно о новом истребителе шестого поколения F-47 Военный эксперт Дандыкин: у F-47 будут расширенные качества самолета-невидимки 0 0 0 Фото: United States Air Force, Boeing / Википедия Мир

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Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет рассказали об американском истребителе шестого поколения — самом «передовом, мощном и смертоносном» из когда-либо созданных. Новинку грозятся выкатить к концу десятилетия, его возможности будут почти фантастическими. Впрочем, цена одной машины — тоже. Все, что известно о F-47, собрал 360.ru.

Истребитель шестого поколения США Соединенные Штаты определились с кандидатом на звание истребителя шестого поколения. Контракт стоимостью более 20 миллиардов долларов на проектирование и производство опытных образцов получила небезызвестная корпорация Boeing. За последние пять лет три новых самолета уже прошли летные испытания. Серийное производство может начаться в течение ближайших четырех лет, так что истребители поступят на вооружение не раньше 30-х годов XXI века. Это довольно скоро, учитывая неторопливость Boeing, которая еще с прошлого президентства Трампа так и не достроила ему новый президентский борт. Официальное название новинки — F-47. Это своего рода дань уважения Трампу как 47-му президенту, а также отсылка к известному американскому истребителю времен Второй мировой войны Republic P-47 Thunderbolt. Ту машину ценили советские инженеры за рациональную конструкцию и надежность мощных пулеметов Браунинга.

Фото: P-47 ведет ночной огонь из пулеметов. Фото Военно-воздушных сил США (USAF) / Википедия

Создание истребителя F-47 Программа создания американского истребителя шестого поколения, которую впоследствии назвали Next Generation Air Dominance (NGAD), началась еще в 2014 году. Спустя шесть лет в журнале Air Force Magazine сообщили о первых полетах новых самолетов. К 2023-му были готовы экспериментальные истребители трех разных проектов от флагманов авиастроения США: Boeing, Lockheed Martin и Nоrthrop Grumman. Последний, кстати, считался фаворитом, хоть и был серьезно загружен производством основного истребителя пятого поколения F-35. Выбор между кандидатами должны были сделать в 2024 году, однако в конце весны администрация Джо Байдена, на тот момент президента Штатов, приостановила программу для пересмотра концепции самолета. В итоге дело сдвинулось с места только в конце декабря благодаря избранию Трампа. Он же остановил выбор на предложении Boeing.

Фото: Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет представляют истребитель F-47, Вашингтон, 21 марта 2025 года / YouTube

Правда, критики уверяют: на массовом производстве F-47 недолго и разориться, ведь один новый истребитель стоит гораздо дороже своего предшественника F-35. По предварительным оценкам, цена одной серийной единицы может превысить 300 миллионов долларов. Если стоимость не удастся снизить, F-47 выпустят ограниченной серией. Военно-воздушные силы США будут по-прежнему рассчитывать на более дешевые варианты.

Фото: Дональд Трамп беседует с гендиректором Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон и главным летчиком-испытателем Аланом Норманом возле истребителя F-35, 23 июля 2018 год. Alex Wong / www.globallookpress.com

Истребитель F-47 — мнение эксперта Новый истребитель выполнен по типу американского малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit — первого современного серийного тяжелого самолета по схеме «летающее крыло», рассказал 360.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Скорее всего, у F-47 будут более расширенные качества самолета-невидимки. О маневренности и наборе скорости пока что-то сказать трудно. На вооружении у такой машины должны быть гиперзвуковые ракеты, а у американцев они еще на стадии испытаний. Василий Дандыкин

Военный эксперт напомнил, что предыдущие истребители США пятого поколения F-35 не очень хорошо себя зарекомендовали. Как, впрочем, и неоправданно дорогой F-22. Кстати, считается, что именно их должен заменить F-47.

Фото: Дональд Трамп осматривает реактивный истребитель F-35 на военно-воздушной базе Люк, Аризона, 19 октября 2018 года. White House / www.globallookpress.com

Характеристики F-47 Точно перечислить технические характеристики нового истребителя пока трудно: новую машину никто из экспертов не видел. К тому же до того, как ее официально представят публике, в конструкцию еще могут внести немало изменений. Известно, что F-47 построен как «летающее крыло» с треугольным фюзеляжем. Это повышает аэродинамические характеристики и снижает радиолокационную заметность. Корпус покроют специальным композитным материалом, поглощающим радиоволны, и истребитель станет практически невидимым для современных систем ПВО.

Фото: Cover Images / www.globallookpress.com

Новый борт должны оснастить двумя двигателями нового типа, которые, в отличие от традиционных реактивных, используют три потока воздуха. Один — для основной тяги, второй — для охлаждения и снижения теплового следа, а третий управляет реактивной струей и маневренностью, а также понижает инфракрасную заметность машины. Скорость нового самолета, по предварительным данным, превысит М=2 (число Маха). Дальность полета составит около шести тысяч километров, что позволит машине действовать без дозаправки. Кроме того, истребитель будет работать с целой эскадрильей дронов — как разведчиков, так и ударных. Однако многие сомневаются, что пилот в условиях реального боя сможет еще и руководить целым роем беспилотников. К тому же дроны плохо защищены от кибератак.

Фото: U.S. Navy / www.globallookpress.com

Истребители шестого поколения России и других стран Поколение реактивных истребителей определяется развитием авиационной науки и техники на период их создания. Важны аэродинамическая компоновка и конструктивно-силовая схема планера, силовая установка, бортовые системы и системы бортового оборудования и вооружения. Считается, что истребители шестого поколения должны иметь в числе прочего улучшенную технологию, высокую эффективность во всех режимах полета, «умное» покрытие и возможность менять форму, датчики обнаружения противника повышенной чувствительности и оружие направленной энергии. Российские специалисты работают над новейшим истребителем-перехватчиком МиГ-41 шестого поколения. Его главной задачей будет борьба с гиперзвуковым оружием. Борт вооружат многофункциональным ракетным комплексом дальнего перехвата с управляемыми ракетами класса «воздух — воздух».

Фото: US Navy/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Китай в прошлом году на авиасалоне «Чжухай» представил макет истребителя «Белый император». Он — часть проекта «Наньтянь» по разработке концепта самолета для работы в атмосфере Земли и за ее пределами. Известно, что борт уже совершил первый полет в день рождения Мао Цзэдуна. Европейцы тоже участвуют в авиагонке. Их модель многоцелевого Tempest создают компании из Германии, Франции, Британии, Италии и Швеции. Возможно, в этом году они впервые продемонстрируют свое детище, а прототип грозятся выдать к 2030 году. Также в 2023-м представили макет авиакомплекса шестого поколения FCAS/SCAF.