Хотя до инаугурации 47-го президента США осталось еще два месяца, он активно раздает должности в своей будущей администрации. Новым главой Центрального разведывательного управления может стать экс-директор Национальной разведки Джон Рэтклифф. Все, что о нем известно, собрал 360.ru.

Биография Джона Ли Рэтклиффа Образование Джон Ли Рэтклифф родился в поселке Маунт-Проспект штата Иллинойс, к северо-западу от Чикаго. Парень был младшим из шести детей родителей-учителей. После средней школы он отправился в Университет Нотр-Дам — нет, не тот, что в Париже, а тот, что в США, в двух часах езды от Чикаго.

Интересно Не стоит путать 59-летнего американского политика Джона Рэтклиффа с 35-летним британским актером Дэниелом (Гарри Поттером) Рэдклиффом. Они даже не дальние родственники, хотя фамилии отличаются всего одной буквой. Первого можно перевести как «Крысиный утес» — Rat cliffe, а второго как «Потрясающий утес» — Rad cliffe. Получается что-то вроде «Крысоутесов» и «Крутоутесов». Не стоит путать 59-летнего американского политика Джона Рэтклиффа с 35-летним британским актером Дэниелом (Гарри Поттером) Рэдклиффом. Они даже не дальние родственники, хотя фамилии отличаются всего одной буквой. Первого можно перевести как «Крысиный утес» — Rat cliffe, а второго как «Потрясающий утес» — Rad cliffe. Получается что-то вроде «Крысоутесов» и «Крутоутесов».

Дальше все по накатанной: диплом бакалавра искусств в области государственного управления и международных исследований, степень доктора права, работа адвокатом в частном секторе. Но, приближаясь к четвертому десятку, Рэтклифф решил попробовать свои силы в политике.

Фото: Джон Рэтклифф в Вашингтоне, 19 ноября 2019 года. Ron Sachs / Global Look Press

Как Рэтклифф пришел во власть Адвокат двинулся на выборы, победил и два срока, читай — четыре года, был мэром маленького городка Хит в Техасе. Затем Рэтклиффа вдвинули на должность федерального прокурора Восточного округа штата, а в 2014-м избрали в Палату представителей США. Он переизбирался туда еще дважды: в 2016 и 2018 годах.

Рэтклиффа называли одним из самых консервативных членов конгресса. Главную угрозу для США он видел в Китае и даже призывал лишить его права проводить зимние Олимпийские игры 2022 года из-за «массового сокрытия происхождения COVID-19 и обстоятельств, окружавших его первоначальную вспышку».

Конгрессмен всецело поддерживал указ президента Дональда Трампа от 2017 года о запрете иммиграции из семи преимущественно мусульманских стран. Также Рэтклифф признавался, что считает необходимым ужесточить меры по проверке беженцев, пытающихся въехать в Соединенные Штаты.

Интересно Рэтклифф любил козырять тем, что «лично руководил десятками расследований международного и внутреннего терроризма, затрагивающих некоторые из самых чувствительных вопросов безопасности страны» и чуть ли не пачками сажал террористов в тюрьмы. Однако американские СМИ не нашли ни единого доказательства того, что юрист вообще когда-либо вел дела о терроризме. Похожая история — с нелегалами: в официальной биографии Рэтклиффа в Палате представителей указано, как он «арестовал 300 нелегальных иммигрантов за один день». Расследование журналистов показало, что, будучи прокурором Восточного округа, чиновник был лишь в «массовке» мероприятий силовиков. Но его офис однажды действительно арестовал аж 45 человек, заподозренных в нелегальной иммиграции. Двое из задержанных оказались гражданами США. Рэтклифф любил козырять тем, что «лично руководил десятками расследований международного и внутреннего терроризма, затрагивающих некоторые из самых чувствительных вопросов безопасности страны» и чуть ли не пачками сажал террористов в тюрьмы. Однако американские СМИ не нашли ни единого доказательства того, что юрист вообще когда-либо вел дела о терроризме. Похожая история — с нелегалами: в официальной биографии Рэтклиффа в Палате представителей указано, как он «арестовал 300 нелегальных иммигрантов за один день». Расследование журналистов показало, что, будучи прокурором Восточного округа, чиновник был лишь в «массовке» мероприятий силовиков. Но его офис однажды действительно арестовал аж 45 человек, заподозренных в нелегальной иммиграции. Двое из задержанных оказались гражданами США.

Рэтклифф в Национальной разведке Летом 2019 года президент США Дональд Трамп предложил сделать Рэтклиффа директором Национальной разведки. Однако эту идею не поддержали демократы сената: им совершенно не улыбалась кандидатура ярого сторонника американского лидера. Впрочем, республиканцы тоже были не слишком уверены в адвокате-однопартийце. В конце концов, в 2020-м, сенат 49 голосами против 44 утвердил Рэтклиффа на посту главы Национальной разведки. Трампа не смущало отсутствие необходимых навыков у протеже: президент не скрывал надежд, что адвокат сможет «обуздать разведывательные агентства, которые вышли из-под контроля».

Фото: Джон Рэтклифф и президент Дональд Трамп в Овальном кабинете, 17 марта 2017 года. Shealah Craighead / Википедия

Рэтклифф не подвел Трампа. Он не давал объявить ему импичмент, сам обвинял ФБР и расследование спецпрокурора в предвзятости к 45-му президенту. Когда зашла речь о пресловутом «вмешательстве русских в американские выборы», директор Нацразведки выдал вовсе шокирующее откровение. Он заявил, что вмешательство действительно было, причем не только России, но и Ирана. Вот только иностранцы помогали не Трампу, а его сопернице на выборах 2016 года — Хиллари Клинтон. Мало того, именно ее юристы составили отчет расследования спецпрокурора против президента, писала газета The Washington Post.

Рэтклифф — об НЛО и Украине После победы на выборах Джо Байдена и Демократической партии, уже будучи экс-директором Национальной разведки США, Рэтклифф заявил, что наблюдений за НЛО гораздо больше, чем было обнародовано. Речь шла об объектах, замеченных пилотами ВМС или ВВС, а также запечатленных на спутниковых снимках, писал Independent. По словам политика, эти аномалии трудно объяснить, как и воспроизвести их движения — пока у человечества нет нужных технологий. Кроме того, объекты якобы перемещались со сверхзвуковой скорости без звукового удара. Рэтклифф заверил, что подобные случаи фиксировали по всему миру.

Фото: Джон Рэтклифф. Andrew Harnik / Global Look Press

Политик делал заявления не только об инопланетных цивилизациях, но и о внешней политике США. Он подчеркивал, что власть демократов наделала ошибок на Ближнем Востоке и на Украине. Последнюю предлагал лишить «американского довольствия», так как ее потребности уже стали приоритетнее интересов Соединенных Штатов.

Интересно После ухода из правительства Рэтклифф руководил Центром американской безопасности при Институте политики. Говорят, центр основали в 2021 году для разработки и продвижения новой предвыборной программы Трампа, а также для подтягивания нужных людей в команду республиканцев. После ухода из правительства Рэтклифф руководил Центром американской безопасности при Институте политики. Говорят, центр основали в 2021 году для разработки и продвижения новой предвыборной программы Трампа, а также для подтягивания нужных людей в команду республиканцев.

Рэтклифф в ЦРУ Трамп не забыл Рэтклиффа после того, как выиграл выборы-2024, и назвал кандидатом на пост директора ЦРУ. Избранный лидер честно признал, что был впечатлен разоблачением фальшивого «российского заговора», а главное — отказом Рэтклиффа покрывать скандал с сыном действующего президента США Хантера Байдена.

Джон Рэтклифф всегда был борцом за правду и честность с американской общественностью. Когда 51 сотрудник разведки лгал о ноутбуке Хантера Байдена, был один, Джон Рэтклифф, который говорил правду американскому народу. Дональд Трамп в соцсети Truth Social

Разумеется, пока нет 100%-ных гарантий, что Рэтклифф станет руководителем Центрального разведывательного управления: до инаугурации еще нужно дожить, а учитывая две попытки убить Трампа, это не просто шутливое выражение.