Сегодня 21:36 О короткой памяти и эхе войны Публицист Белов: к 1939 году мир был «беременен войной» 0 0 0 Фото: Советские моряки / Global Look Press Эксклюзив

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Восемьдесят пять лет тому назад, 1 сентября 1939 года, началась Вторая мировая война. Началась с провокации нацистов в Гляйвице, использованной Гитлером как повод для вторжения в Польшу.

Нельзя сказать, что война началась внезапно. До этого уже были и аншлюс Австрии, и благословленный западными державами раздел Чехословакии, и Японо-китайская война, начавшаяся двум годами ранее, и бои на Халхин-Голе, и много чего еще. Выражаясь поэтически, можно сказать, что ситуация в мире была «беременна войной». Особенно заметно это было странах Европы, что как раз, на мой взгляд, и удивительнее всего. Всего какие-то 23 года тому назад Европа едва пережила Первую мировую, оставившую болезненный след в памяти европейцев. Именно Первую войну, а вовсе не Вторую, они до сих пор называют The Great War и с ужасом вспоминают ее окопный период, стоивший жизни миллионов солдат. Вы только сравните.

Фото: Оккупация Бельгии немецкими войсками, 1940 год / Global Look Press

Потери среди военных у Франции в Первую мировую — 1 397 800, во Вторую — 253 000, у Великобритании — 994 138 и 286 200 соответственно, у Бельгии — 120 637 и 12 500, у Австрии 1 496 200 и 280 000 и так далее. У большинства европейских государств соотношение будет в пользу Первой. Ну и какую войну они должны были называть «великой»?

Фото: Немецкие солдаты / Global Look Press

Я зачем все это рассказываю? Потому что с точки зрения большинства европейцев начинать новую войну через столь короткий срок после настолько разрушительной предыдущей было чистым безумием. Или у них там у всех слишком короткая память? Тоже, видимо, выходили какие-нибудь местные активисты и кричали: «не надо вспоминать», «не нужно парада», «Бессмертий полк (ну, или что там у них было) не нужен», «это все победобесие». В результате и четверти века не прошло, бац — новая, еще более разрушительная мировая война.

Фото: Ленинград, 1942 год / Global Look Press

Кстати, насчет памяти. Короткая, не короткая, ноизбирательная — это точно! Намедни немецкая газета Bild рассказала, что, оказывается, основателем известной фирмы Leifheit, занимающейся выпуском бытовых товаров — кухонной утвари, швабр, гладильных досок, сушилок, термосов и так далее (посмотрите внимательнее, у вас дома тоже наверняка есть что-нибудь), — был убежденный нацист, офицер СС Гюнтер Ляйфхайт, сумевший уйти от наказания. Этот господин, служивший в годы войны офицером 1-й танковой дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» (элитное подразделение, подчинявшееся лично фюреру и ответственное за множество преступлений, в том числе на территории СССР), сдался союзникам, прошел фильтрацию, остался в западной зоне оккупации, как-то после обустроился и уже в 1959 году основал компанию LeifheitAG — ныне ведущий поставщик товаров для дома в Европе, а также в странах СНГ.

Фото: Литва / Global Look Press

Родившийся в 1920 году, Ляйфхайт дожил до глубокой старости и умер только в 2009-м, успев при этом стать весьма уважаемым человеком и даже заслужить звание почётного гражданина городов Нассау и Гармиш-Партенкирхен, а также кавалера ордена «За заслуги» (государственная награда ФРГ). Сегодня всю эту историю раскопал немецкий историк Штефан Холлер, отметивший, что Гюнтер Ляйфхайт не был «невинной овечкой» и «жертвой обстоятельств», как нам в последнее время рассказывали на Западе. «Он был глубоко убежденным национал-социалистом, до самого конца полностью поддерживавшим преступный антисемитский режим внутри и вне страны и сделавшим национал-социалистическую систему ценностей моральным компасом», — подчеркнул Холлер.

Фото: Медсестры, СССР / Global Look Press

Как пишет Bild, сейчас, после того, как правда стало достоянием общественности, обсуждают вопрос о посмертном лишении Ляйфхайта всех званий и наград. И все бы ничего, если бы не одно «но». Я неплохо знаком с немецкой бюрократической системой. Изнутри, так сказать. Могу вас уверить, что с немецкой дотошностью и обстоятельностью соответствующие германские органы просто не могли не знать, кем на самом деле был владелец Leifheit AG. Тогда почему все это выяснилось только сейчас? Не заметили? Предпочли не заметить? Последнее, на мой взгляд, ближе всего к истине. Я же говорю вам: память у них избирательная.