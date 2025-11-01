Сегодня 17:14 Мадуро обратился за помощью к Путину. О чем просил лидер Венесуэлы и что задумал Трамп? Профессор Фельдман: США нашли предлог для вторжения в Венесуэлу 0 0 0 Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро отправил письмо российскому коллеге Владимиру Путину и попросил его о помощи на фоне обострения отношений с Соединенными Штатами. Одновременно с этим западные СМИ сообщили о грядущей наземной операции в Венесуэле и Пентагоне. Предположительно, ее целью станет свержение власти.

О чем Мадуро попросил Путина Мадуро обратился за помощью к Путину из-за нарастающей угрозы со стороны США, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы. «В письме Мадуро просил Россию помочь укрепить противовоздушную оборону своей страны, включая восстановление нескольких российских самолетов Су-30МК2, ранее приобретенных Венесуэлой», — написали авторы материала. Президент Венесуэлы отметил, что российские истребители представляют собой важное средство сдерживания, которое имеется в распоряжении национального правительства перед лицом угрозы войны. Мадуро запросил у Путина 14 комплектов ракет, помощь в ремонте пяти радаров, среднесрочный план финансирования на три года и логистическую поддержку. Группировка ВС США у берегов Венесуэлы может достигать 16 тысяч военных. В ее состав входят военные корабли, атомная подлодка и суда особого назначения. Также к побережью следует крупнейший авианосец USS Gerald R. Ford и пять кораблей сопровождения.

Дни Мадуро сочтены? Администрация США решила атаковать территорию Венесуэлы в ближайшие дни или даже часы, сообщила газета The Miami Herald со ссылкой на источники. Белый дом якобы планирует уничтожить военные объекты, используемые наркокартелем Cartel de los Soles, который, по утверждению госсекретаря США Марко Рубио, возглавляет Мадуро. Атаки направят на обезглавливание иерархии картеля. Один из чиновников считает, что дни лидера Венесуэлы сочтены. Президент США Дональд Трамп и Рубио эту информацию отрицают. Но 24 октября хозяин Белого дома заявил, что Вашингтон перейдет к ударам по суше после атак с кораблей, чтобы остановить поток наркотиков в страну из Венесуэлы.

Я думаю, мы просто будем убивать людей, которые ввозят наркотики в нашу страну. Дональд Трамп президент США

По данным CNN, Штаты могут провести изощренный госпереворот в Венесуэле для свержения Мадуро. Трамп якобы подписал секретный документ на проведение ЦРУ агрессивных действий в отношении правительства Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями. США уже пытались арестовать венесуэльского лидера, напомнили авторы Associated Press. Агент министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес пытался завербовать пилота ВВС Венесуэлы Битнера Вильегаса, чтобы тот доставил Мадуро к месту ареста. Трамп назвал государство врагом США и ввел санкции против стран, покупающих у него нефть. Он также напомнил, что при экс-президенте Джо Байдене Штаты стали закупать у Каракаса нефть «на миллиарды долларов».

Позиция России Россия исходит из венесуэльского суверенитета и считает, что все проблемы вокруг страны должны решаться на уровне международного права, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Венесуэла — это суверенное государство, и в любом случае мы исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно происходить в соответствии с духом и буквой международного права», — подчеркнул он. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия находится контакте с Каракасом и поддерживает руководство Венесуэлы.

Мнение политолога США используют борьбу с наркокартелями в качестве предлога для вторжения в Венесуэлу, рассказал в беседе с 360.ru кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. «Вашингтон много лет пытается устроить там государственный переворот и поставить во главе страны проамериканский режим. Ранее для этого использовались разного рода манипулятивные политические технологии, а теперь Трамп решил пойти в лобовую атаку и применить военную силу», — сказал он.

По его мнению, судьба Мадуро пока не предопределена. В случае начала боевых действий Пентагон быстро завоюет господство в воздухе над Каракасом, а затем разбомбит правительственные учреждения и объекты военной инфраструктуры.

Однако представители руководства Венесуэлы наверняка заранее подготовились к такому сценарию и построили для себя надежные подземные укрытия. Для установления контроля на земле недостаточно ударов с воздуха. Павел Фельдман профессор

Эксперт не исключил, что американцы рассчитывают на народное восстание, которое даст венесуэльской оппозиции воспользоваться моментом и взять власть в свои руки. «Израиль похожим образом пытался осуществить демонтаж иранского политического режима, однако в конечном итоге это не принесло ожидаемого результата. Трамп может столкнуться с необходимостью проведения наземной операции на территории Венесуэлы, а это чревато втягиванием США в полноценную войну с весьма туманной перспективой», — подчеркнул профессор. Сейчас Штаты возвращаются к реализации «концепции Монро», которая предполагает установление господства США над Южной Америкой. «Венесуэла во главе с Мадуро является первым препятствием на пути к достижению этой цели. Не удивительно, что Трамп пытается данное препятствие устранить», — заключил Фельдман.