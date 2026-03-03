Война на Ближнем Востоке, прекращение огня на СВО и диалог с США: о чем говорил Лавров 3 марта

Глава МИД России Сергей Лавров 3 марта выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея Эриваном Юсофом. Дипломат прокомментировал войну на Ближнем Востоке, высказался о диалоге с США и возможном прекращении огня в зоне спецоперации. Главное — в материале 360.ru.

О конфликте на Ближнем Востоке По словам Лаврова, последствия атаки США и Израиля на Иран ощущаются уже во всем регионе. «Агрессия против Ирана — это, по сути дела, война. Ее последствия уже ощущаются во всем регионе. Страны несут и экономические издержки, есть и человеческие жертвы», — отметил министр. До сих пор нет доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие — хотя это послужило единственным обоснованием войны.

Есть подтверждения и МАГАТЭ, да и американских профессиональных разведчиков. Подтверждения о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие. Право обогащать уран для целей мирного использования ядерной энергетики неотъемлемо. Сергей Лавров

Россия выступила за немедленное прекращение боевых действий с чьей бы то ни было стороны. «Первым безусловным шагом надо сделать все, чтобы прекратить любые действия, результатом которых становятся жертвы среди гражданского населения и в Иране, и в другой любой стране Персидского залива», — подчеркнул глава МИД.

Фото: Chen Junqing/XinHua / www.globallookpress.com

Он призвал к политико-дипломатическому урегулированию. «Москва самым активным образом поддерживала посреднические усилия Омана. Россия будет стремиться использовать свои возможности в отношениях с Ираном, чтобы эта проблема больше не обострялась и чтобы она была закрыта», — добавил Лавров. По мнению главы внешнеполитического ведомства, санкций в отношении США и Израиля со стороны других государств ждать не приходится, никто не осмелится на такие шаги.

США прямо заявляют, что не будут руководствоваться принципами ООН, а будут руководствоваться интересами своего государства. Израиль ведет себя достаточно активно, а палестинского государства не существует. С каждым днем даже теоретическая возможность его создания улетучивается. Сергей Лавров

Из-за действий США в Иране могут появиться группы, которые выступят за создание ЯО с целью безопасности. «На тех, у кого есть ядерные бомбы, США не нападают», — заявил министр. Американцы вряд ли ограничатся Венесуэлой, Кубой и Ираном. «Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И, наверное, это не конец», — предположил глава МИД.

Фото: Cpl. Landon Lingle/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Диалог России и США Россия ведет диалог с американскими коллегами на разных уровнях и в разных форматах по отдельным кризисам и направлениям. «Назрел принципиальный всеобъемлющий разговор относительно того, как США видят мир, как они видят в этом мире себя и какую роль они отводят всем остальным. Особенно это актуально для ядерных держав», — заявил глава МИД.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что президент Владимир Путин предложил провести саммит пятерки государств, обладающих ядерным оружием.

Эта инициатива полностью сохраняет свою актуальность. Разговор назрел давно, даже перезрел. Рассчитываю, что в администрации Трампа это понимают и будут готовы к такому серьезному разговору. Ядерная угроза в мире обостряется и нарастает. Сергей Лавров

Фото: РИА «Новости»

Ситуация в зоне СВО Позиции администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине сохраняются. «Они были, по сути дела, закреплены в пониманиях Анкориджа. Президент Трамп и его команда признали, что это реалии, которые сложились на земле. И эти реалии нужно тоже признавать в рамках урегулирования», — обратил внимание Лавров. Но речь идет не о территориальном вопросе. «Реалии на земле отражают мнение людей, которых пришедший к власти незаконный киевский режим расценивал как террористов, называл их существами, нелюдями, чей язык, чью культуру, религию, традиции киевский режим законодательно запретил», — подытожил министр. Соглашаться на прекращение огня в условиях, когда это включает в себя сохранение вооруженного Европой врага, — прямо противоречит интересам России и здравому смыслу.