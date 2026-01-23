Сегодня 15:05 Новый участник переговоров между Россией и США. Что известно о Джоше Грюнбауме 0 0 0 Фото: Джош Грюнбаум / Сайт Администрации общих служб США Мир

Американская делегация в Кремле пополнилась новым участником. Это Джош Грюнбаум, комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США. В последнее время его все чаще привлекают к дипломатическим делам и даже назначили старшим советником нового Совета мира.

Биография Джоша Грюнбаума Точная дата рождения Джоша Грюнбаума нигде не указана, известно лишь, что ему то ли 39, то ли 40 лет. Вырос в ортодоксальной еврейской семье, учился в иешиве — еврейской религиозной школе. Его дед был единственным из семьи, кто пережил холокост, остальных уничтожили нацисты в годы Второй мировой войны. Трудно не заметить много общего с зятем президента США Джаредом Кушнером: тоже ортодокс, также начинал в бизнесе своего отца. Правда, учились в разных вузах — Грюнбаум получил степень доктора юриспруденции в Школе права Нью-Йоркского университета с допуском к юридической практике в штате Нью-Йорк и диплом магистра делового администрирования Школы бизнеса Стерна. Молодой специалист прошел стажировку в банке Goldman Sachs и юридической фирме Sullivan & Cromwell. После этого в 2016-м устроился в инвестиционный банк Moelis & Co, где за четыре года дослужился до должности вице-президента. С 2020 по 2025 год был директором в компании KKR & Co, которая специализируется на частных инвестициях и управлении активами. Грюнбаум занимался там особыми ситуациями и частным кредитным инвестированием. Также работал над реструктуризацией, управлением, слияниями и поглощениями, проблемными ситуациями в рамках кредитных стратегий.

Кстати, нынешние председатели инвестиционной компании Kohlberg Kravis Roberts, или KKR & Co, двоюродные братья Генри Кравис и Джордж Робертс успели «засветиться» в телефильме, да еще в главных ролях. Нет, не лично, их персонажей в комедии 1993 года «Варвары у ворот» сыграли профессиональные актеры, но все-таки. Лента получила премии «Эмми» и два «Золотых глобуса».

Государственный служащий Джош Грюнбаум После избрания Дональда Трампа 47-м президентом США Грюнбаума в январе 2025 года назначили комиссаром Федеральной службы по закупкам (FAS). Новоявленный госслужащий заверил, что обеспечит налогоплательщикам «получение необходимых и ценных услуг по максимально выгодной цене». Грюнбаум также заявил, что надеется предотвратить финансовый крах, грозящий экономике США. Он начал рьяно работать над сокращениями федеральных расходов. Например, потребовал от руководителей десяти самых высокооплачиваемых государственных консалтинговых компаний защитить перед ним свои контракты. После ссоры Илона Маска и Трампа глава государства заинтересовался разрывом договоров с компаниями бизнесмена. Грюнбаум взялся было за дело, однако найти неэффективный расход средств не удалось, к тому же большинство контрактов имели критическое значение для Пентагона и NASA. Например, запуск ракет и спутниковая интернет-связь.

Фото: Илон Маск и президент США Дональд Трамп, Овальный кабинет, Вашингтон, 30 мая 2025 года. © Francis Chung — Pool via CNP / www.globallookpress.com

Еврей и гражданин Грюнбаум никогда не скрывал ни своей национальности, ни вероисповедания. Он вошел в группу Министерства образования США по борьбе с антисемитизмом в вузах страны. Проверялись Нью-Йоркский, Колумбийский, Северо-Западный и Миннесотский университеты, Гарвард, Университеты Джорджа Вашингтона, Джонса Хопкинса и Южной Калифорнии, а также Калифорнийские университеты в Беркли и Лос-Анджелесе. Последствия не заставили себя ждать. В марте 2025 года Колумбийский университет лишился федеральных грантов и контрактов на сумму около 400 миллионов долларов из-за «бездействия в отношении постоянных притеснений студентов-евреев». Грюнбаум подчеркнул, что вуз не имеет права рассчитывать на деньги от налогоплательщиков, пока не изменит свою позицию. Гарварду предложили регулярно отчитываться о количестве и поведении иностранных студентов, ужесточить правила найма сотрудников и ограничить влияние преподавателей и учащихся на внутреннюю политику заведения. Отказ от этих условий обошелся вузу в два миллиарда долларов. Столько же заморозили для Корнеллского и Северо-Западного университетов.

Фото: Jimin Kim / www.globallookpress.com

Джош Грюнбаум в роли дипломата Грюнбаума начали привлекать к дипломатическим встречам в декабре прошлого года. Впервые он принял участие в переговорах представителей России и США в Майами по поводу урегулирования конфликта на Украине. Чиновник представлял свою страну вместе со спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Кроме того, Грюнбаум 28 декабря участвовал в переговорах Трампа с украинской делегацией и президентом Владимиром Зеленским в том числе. Со стороны Штатов, помимо Уиткоффа и Кушнера, также присутствовали госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, генерал Дэн Кейн, советник президента Стивен Миллер и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Фото: Джош Грюнбаум во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, 22 января 2026 года. Kremlin Pool / www.globallookpress.com

В Кремле 22 января во время встречи с президентом России Владимиром Путиным присутствовали Уиткофф, Кушнер и Грюнбаум. Также недавно стало известно, что последнего и экс-посла США в Израиле Арье Лайтстоуна назначили старшими советниками недавно созданного Совета мира. Председателем новой структуры указан Трамп.