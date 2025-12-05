05 декабря 2025 23:17 Ничего личного, просто бизнес. Как новая стратегия нацбезопасности США скажется на России? Политолог Михайлов: Европа уходит в прошлое американских интересов 0 0 0 Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com Эксклюзив

США обновили стратегию национальной безопасности: в документе не раз упомянули Россию, указав на важность улучшения взаимоотношений со страной и урегулирования конфликта на Украине. Почему американцы фактически повернулись к Европе спиной и что им нужно от нас — в материале 360.ru.

Американская стратегия нацбезопасности раскрывает ключевые приоритеты Соединенных Штатов в мире. В преамбуле к ней указали на неудачи прошлых аналогичных документов со времен холодной войны. «Они представляли собой перечни пожеланий или желаемых конечных ситуаций. Они не давали четкого определения того, чего мы хотим, ограничиваясь расплывчатыми фразами, и часто ошибочно определяли, чего нам следует желать», — заявили в стратегии. В ней также подчеркнули, что США необходима «связное, сфокусированное взаимодействие с миром»: только так государство сохранит силу, богатство и могущество на десятилетия вперед.

Фото: Thomas MÃ�ller/dpa / www.globallookpress.com

Какие пункты включили в стратегию нацбезопасности США В стратегии обозначили отношение Соединенных Штатов к миграции, назвав безопасность границ важнейшим элементом нацбезопасности, перечислили интересы на Ближнем Востоке, приоритеты в энергетике, заявили о желании расширить влияние в Тихоокеанском регионе и рассказали о развитии отношений с Китаем, Африкой и торговых перспективах. Но особое внимание, конечно, обращают на себя планы насчет России (которую впервые за долгие годы не называют врагом), ЕС, НАТО и отношение к украинскому урегулированию. Россия и спецоперация на Украине Один из общих ориентиров политики США — восстановление условия для стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией.

Последнее возможно при завершении украинского кризиса, для чего придется приложить серьезные дипломатические усилия.

Скорейшее прекращение противостояния на Украине — ключевой интерес США; это послужит стабилизации экономики стран Европы и предотвратит эскалацию.

Европейские чиновники возлагают нереалистичные надежды на конфликт, который лишь усилил внешнюю зависимость региона.

Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

ЕС, НАТО, вопрос ядерных вооружений НАТО не должны воспринимать как постоянно расширяющийся союз.

Одним из приоритетов США по европейскому треку должно стать обеспечение самостоятельности Европы, в том числе в плане ее обороноспособности.

Соединенные Штаты также будут противостоять «продвигаемым элитами антидемократическим ограничениям на основные свободы в Европе».

Страна планирует развивать ПРО «Золотой купол» как фактор ядерного сдерживания.

Фото: Daniel Torok/US White House via Global Look P / www.globallookpress.com

Европу вычеркнут из сферы американских интересов Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов объяснил основной акцент американцев на прекращении боевых действий на Украине тем, что Соединенные Штаты уже очень многого достигли. «Более того, они сильно приземлили европейскую экономику, которая уже стала фактически неконкурентоспособной и зависит от американской. Противостоять русским тут нет смысла, потому что американцы переориентировали продажу энергоресурсов через себя для ЕС и продолжают переориентировать», — отметил он.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

На этом фоне смысл помогать и Европе, и Украине у США теряется. Это и разговоры о том, что страна ограничит свое участие в НАТО, добавил Михайлов, — звенья одной цепи.

Европа уходит в прошлое американских интересов. <…> Полностью ее никто не спишет, но неким американским танкером она больше не будет.

Соединенным Штатам, подчеркнул собеседник 360.ru, нужно навести порядок на собственном заднем дворе, усилить армию перед возможным будущим столкновением с Китаем за ресурсы. «И здесь, конечно, лучше Россию не раздражать. Чтобы у американцев было время, нужно заканчивать отвлекаться на Украину и Европу и заниматься своими проблемами», — сказал Михайлов.

Фото: Benjamin Applebaum/Dod / www.globallookpress.com

Почему США переориентировались на Россию? Россия — возможный глобальный партнер США. Без нее, обратил внимание политолог, у американцев не выйдет нормальной работы с Северным морским путем, который в большей своей части находится в российской экономической зоне. «Опять же, русские могут делать очень эффективные атомные станции. Американцы — нет. И здесь чисто бизнес», — пояснил Михайлов. Дональду Трампу выгодно сотрудничество с Россией, особенно с учетом того, что она не отвернется ни от Китая, ни от Индии. Взаимодействие с Европой такой пользы уже не принесет. Возможно, в том числе поэтому США заговорили и о нераспространении НАТО: поняли, что пускать пыль в глаза больше не получится, и позицию президента Владимира Путина наконец-то услышали.