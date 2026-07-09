Новая сделка с Ираном на горизонте. Как Трамп разыграет свои карты перед выборами

Президент США Дональд Трамп очередной раз заявил, что представители Ирана хотят заключить сделку. При этом совсем недавно американский лидер назвал переговоры бесполезными и оконченными. Политологи Вадим Сипров и Малек Дудаков рассказали 360.ru, какую игру ведут Соединенные Штаты, кто может им помешать и чем однажды завершится конфликт на Ближнем Востоке.

Иран согласен на мир с США Трамп сообщил, что представители Ирана недавно связались с Белым домом и выразили желание заключить мирную сделку. При этом совсем недавно американский лидер заявлял, что переговоры с иранской стороной — пустая трата времени и меморандум о взаимопонимании с Ираном закончен. Трамп, не стесняясь, назвал иранских лидеров «мерзавцами» и «лжецами», с которыми он больше не хочет иметь дело. Однако эксперты считают, что у президента США нет лучшего варианта, кроме переговоров. Военная кампания не смогла сломить волю иранского режима, а контроль над Ормузским проливом остается для Ирана ключевым козырем. Таким образом, ситуация сложилась противоречивая: Трамп говорит о прекращении переговоров, но одновременно заявляет о готовности Ирана к сделке. Возможно, это часть сложной дипломатической игры, в которой каждая сторона пытается занять максимально выгодную позицию.

Фото: Президент США Дональд Трамп. Press Service Of The President O / www.globallookpress.com

США потерпели поражение Заявление Трампа — это уже не очередная психологическая атака, это новый виток эскалации конфликта. А вот в каком формате он будет продолжаться, сейчас пока прогнозировать сложно, сказал в разговоре с 360.ru политолог Вадим Сипров.

Либо это будет вновь возвращение на восходящую линию развития конфликта, либо побросаются бомбами, а потом опять начнут говорить про сделки. Не далее как вчера Трамп наговорил про иранцев целую кучу гадостей. Но сейчас все меняется буквально в моменте, прямо как в калейдоскопе. Вадим Сипров

Если рассматривать перспективу ближайших пары-тройки недель, то ничего хорошего не предвидится. Иранцы уже нанесли удары по военным объектам США в зоне Персидского залива, то есть пока все вернулись к тому, от чего ушли в марте, напомнил политолог. «Основные события, которые нужно было отыграть в США, — празднование 250-летия страны, чемпионат мира — в целом уже завершены. Плюс уже прошел саммит НАТО, важный для Трампа. Так что сейчас, в общем-то, можно немножечко поэскалировать», — отметил Сипров.

Фото: Разрушенные ракетной атакой США дом, Тегеран. Sha Dati / www.globallookpress.com

Он добавил, что все прекрасно понимают: США потерпели военное поражение. Цели их операции не достигнуты, потрачена целая куча ресурсов, военная инфраструктура американцев на Ближнем Востоке очень сильно потрепана. Рано или поздно США придется отменить свои санкции против Ирана. Сейчас этот шаг для американцев равнозначен признанию своего поражения. Но в нынешней реальности есть разница между «потерпеть поражение» и «признать поражение», подчеркнул политолог. На последний вариант Трамп согласится только после успеха республиканцев на промежуточных выборах.

Естественно, поражение будет продаваться как победа. Тем не менее это будет выход на мирный трек: заключение соглашений, полное снятие всех санкций, разморозка и возвращение Ирану всех его активов, которые украли еще 40 с лишним лет назад. Вадим Сипров

Позиция Израиля Другой вопрос — какое влияние на процесс переговоров США и Ирана окажет Израиль. Его политикум вовсе не какой-то монолит, поэтому все зависит от того, какая из сил будет задавать тон политике государства, пояснил политолог. «Та сила, что ориентирована на Лондон, заинтересована в максимальной дестабилизации положения на Ближнем Востоке в пику политики Трампа. Если эта линия будет доминировать, то тогда Израиль станет действовать в деструктивном ключе», — заверил Сипров. Он напомнил, что на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху выписан ордер международного уголовного суда, который контролируется британцами. Таким образом они крепко держат политика и направляют в нужное русло. Достаточно вспомнить все провокации, которые устраивал Израиль для срыва перемирий.

Фото: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. IMAGO/Tomer Neuberg / www.globallookpress.com

Перспектива развития конфликта Вероятно, с месяц Трамп будет играть по эскалационному сценарию и попытается извлечь для себя выгоды, предположил Сипров. Но американцы уже не будут предпринимать авантюр вроде той, когда вторглись в воздушное пространство Ирана якобы ради того, чтобы спасти экипаж сбитого F-15. «Ракетно-бомбовые удары по Ирану продолжатся. Это цинично, потому что все-таки люди гибнут, в основном мирное население, но это будет отработка военной повестки в таком вялотекущем, дежурном режиме. Разумеется, Иран будет отвечать. И отвечать без всяких „договорников“», — сказал политолог.

Фото: Последствия ракетного удара США, Тегеран. Shadati / www.globallookpress.com

Он добавил, что вполне возможно, что основная тяжесть иранских ударов придется по Израилю. А после американские переговорщики поедут в Пакистан, встретятся там с кем-нибудь из иранцев и опять начнется более мирная стадия — ни мира, ни войны. «После того как Трамп в очередной раз объявит, что иранцы — это нормальные адекватные люди, он с ними договорился и заключил прекрасную сделку, он сможет заняться избирательной кампанией», — заключил Сипров.

Фото: Timothy L. Hale / www.globallookpress.com

Угрозы США для Ирана блеф Обе стороны — Соединенные Штаты и Иран — обмениваются взаимными точечными ударами, при этом не эскалируя ситуацию до возобновления полномасштабной войны, отметил политолог, американист Малек Дудаков. Для американцев это еще и попытка отыграться за свое поражение.

США надеются, что за счет точечных ударов удастся ослабить военные возможности Ирана в Ормузском проливе и таким образом нивелировать значимость этого рычага давления — возможности перекрывать пролив. Поэтому бьют как раз по тем местам, где находятся иранские пункты запуска ракет, радиолокационные станции для наведения ракет и так далее. Малек Дудаков

Американист уточнил, что иранцы воспринимают угрозы Трампа скорее как блеф, потому что понимают: военные ресурсы США после четырех месяцев войны ограничены плюс приближаются уже выборы в конгресс. «Сейчас, конечно, устраивать новую эскалацию крайне рискованно, особенно на фоне того, как негативно американское общество воспринимает войну с Ираном. Поэтому сейчас скатывания в полномасштабную войну, скорее всего, не произойдет. Но и какого-то полноценного мира им тоже в ближайшее время добиться не удастся», — сказал Дудаков.

Фото: Полиция уносит протестующих против войны в Ираке, Нью-Йорк. Zhang Fengguo / www.globallookpress.com

Мир перед выборами Конечно, рано или поздно какая-то сделка будет заключена. Другое дело, что пока неясны ее условия. Хотя, скорее всего, американцам придется смягчать свои санкции и возвращать Ирану как минимум часть замороженных активов. Но это перспективы. Пока, по словам Дудакова, обе стороны завязли в противостоянии, которое не заканчивается.

Израильское лобби сейчас активно пытается срывать переговорный процесс. Далеко не всегда это у них получается. В ближайшее время запланирован визит премьер министра Израиля Нетаньяху в Соединенные Штаты. А всякий раз, когда он приезжает в США, он пытается убедить администрацию Трампа продолжать вести противостояние с Ираном. Малек Дудаков