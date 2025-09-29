Сегодня 17:21 Нормализовали бред как норму: кто сочинял британцам стратегию нацбезопасности 0 0 0 Мир

Обновленная национальная стратегия безопасности Великобритании, вызвавшая возмущение посольства России в Лондоне, стала предметом критики не только со стороны дипмиссии. По оценке издания Responsible Statecraft, документ демонстрирует политический хаос в стране и ее зависимость не только от США, но и от Израиля.

Не стратегия, а винегрет догадок Анализ британской стратегии нацбезопасности представил директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления имени Квинси. Бывший профессор Джорджтаунского университета в Катаре и факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона Анатоль Ливен.

По его мнению, документ больше смахивает на винегрет из зачастую фантастических целей и ничем не подтвержденных догадок. К последним со всей уверенностью можно отнести те самые риски, которые якобы исходят от России. Этот тезис еще летом критиковало посольство РФ, назвав обвинения в адрес Москвы пустыми и лживыми.

В обновленной стратегии говорится, что британское правительство должно быть готово к нападению на территорию Соединенного Королевства. А премьер-министр Кир Стармер в предисловии к документу заявил, что «российская агрессия» угрожает всей Европе.

Ливен в своей статье выделил два ключевых момента, из-за которых так называемая стратегия Британии выглядит столько комично и беспомощно.

Фото: РИА «Новости»

Первый момент связан с нерешенным противоречием между обещанным «систематическим подходом к отстаиванию национальных интересов» и неоднократными утверждениями, что эти интересы всецело связаны с британскими союзами. По мнению эксперта, в Лондоне должны были давно осознать, что на союзников на самом деле никакой надежды давно нет плюс при определенных обстоятельствах их планы для Британии становятся буквально источником обострившихся угроз, а не средством обеспечения собственной безопасности. Вторая мучающая Соединенное Королевство проблема, по его словам, состоит в противоречии между заявленными обязательствами в «стратегии» и скудностью ресурсов на практике. Авторы документа провозглашают приоритетами укрепление НАТО и борьбу с «российской угрозой» и продолжают добавлять все новые и новые «приоритеты».

Фото: РИА «Новости»

Вместе с тем есть веские основания полагать, что планируемое приведение в равновесие целей и ресурсов за счет роста военных расходов и активизации военной промышленности просто невозможно с финансовой точки зрения, указывает Ливен.

Вот уже почти 70 лет британская элита стремился сохранить свой статус великой державы, опираясь на США. В результате «стратегия» насквозь пропитана американским политическим языком, типично американскими предположениями и американской (и израильской) повесткой дня. Анатоль Ливен

Что не так с китайской угрозой Отдельно эксперт отметил проблемы, которые может на себя навлечь Британия, вторя рассуждениям Вашингтона на китайском направлении и «угрозам» Австралии.

Враждебные формулировки Лондона выходят за рамки реальной китайской угрозы австралийцам или международной торговле — не говоря уже о самой Великобритании, пояснил Левин.

И это не только вносит абсолютно ненужную напряженность в отношения Британии и КНР, но еще и игнорирует тот факт, что, если бы Китай реально угрожал Австралии, британцы все равно не смогли бы ему ничего противопоставить.

Фото: РИА «Новости»

Потрясающе выглядит и то, как описывают в стратегии роль Британии в Индо-Тихоокеанском регионе. Выглядит это буквально как изображение авианосца плюс абзац текста о «развитии отношений в новых областях».

Хорошо известно, что британские авианосцы не далеки от «полной боеготовности», они неоднократно сталкивались с техническими проблемами и не в состоянии нести положенный состав истребителей (заметим: американских). Анатоль Ливен

Но еще более удивительно, по мнению автора материала, выглядит заявление о том, что развертывание сил Британии в Тихом океане также призвано «подтвердить обязательства Великобритании перед НАТО».

Тут надо понимать, что один британский авианосец находится в море, другой фактически обездвижен из-за нехватки самолетов, судов сопровождения и запасных частей. Как же тогда Королевский военно-морской флот сыграет обещанную роль в сдерживании российской угрозы или даже борьбе с ней, с иронией поинтересовался Левин.

Фото: РИА «Новости»

О России и Украине Но это все, конечно, пустое. Потому что британская элита просто не может отказаться от желания сыграть роль на мировой арене — хоть какую-то. И этой своей стратегией правительство просто пытается оправдать перед населением огромное увеличение военных расходов. И тут в помощь, конечно, прямая, серьезная и неминуемая «российская угроза».

«Логическое несоответствие очевидно. Если такая угроза и впрямь существует, то <…> Великобритании следует сократить обязательства в других частях света. <…> Вместо этого Великобритания объявляет о заключении „векового“ пакта с Киевом и предлагает ему ведущее и постоянное военное присутствие в рамках европейских „сил обеспечения безопасности“», — поражается эксперт. Тут же Левин предупредил, что, если Лондон реально направит войска на Украину, зависимость Британии от своего любимого союзника в лице США станет абсолютной, потому что такие силы, как признавал и сам Стармер, будут полностью опираться на поддержку и защиту Америки.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Разве не очевидно, что впадать в еще большую зависимость от Штатов опрометчиво? Возможно, и очевидно. Но не для властей Британии, которые, как полагает Левин, просто не хотят понимать или признавать, что из-за усилившейся зависимости им будет крайне сложно взять и отмежеваться от планов США в других регионах мира. Речь, в частности, про Ближний Восток, конечно. «Формулировки британской „стратегии“ попросту копируют американские, где Иран и некие неназванные террористы неустанно изображаются главной угрозой порядку в регионе. Показательно, что слово „Израиль“ не встречается ни разу», — с иронией констатирует специалист. Правда, поделать с этим, по его оценке, ничего нельзя. А что тут сделаешь, если американская элита полностью подчинена Израилю, а британская — целиком зависит от США?