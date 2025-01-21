Невеста Безоса взбодрила инаугурацию Трампа откровенным нарядом. Что известно о Лорен Санчес

В понедельник, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Торжественное мероприятие оказалось богато на забавные моменты: от огромной черной шляпы Мелании Трамп, ковыряющегося в носу ребенка до сомнительных «салютов» Илона Маска. Еще одним мемом стал основатель компании Meta* Марк Цукерберг, невольно бросивший взгляд на декольте Лорен Санчес — невесты владельца Amazon Джеффа Безоса. Что о ней известно — в материале 360.ru.

Нижнее белье и наряд за 1,8 тысячи долларов На церемонию Санчес выбрала белый брючный костюм марки Alexander McQueen. Наряд состоял из приталенного блейзера с атласной отделкой, глубокого V-образного выреза и широких брюк. Вместо блузки будущая миссис Безос надела только белое кружевное бюстье. Образ завершило пушистое пальто, которое Лорен сняла в Капитолии. Весь ансамбль обошелся в 1,8 тысячи долларов. Аутфит взбудоражил интернет-пользователей. Большинство раскритиковало невесту миллиардера за неуместную откровенность. «Лорен Санчес всегда была „слишком“ в своих нарядах. Но она надела костюм с лифом на президентскую инаугурацию. Куда смотрел Джефф Безос? Он вообще поддерживает Трампа?»

Я ахнула, когда увидела это. Саммер Энн Ли президентский историк моды в Институте технологий моды

«Будущая жена Джеффа Безоса Лорен Санчес одета совершенно неподобающе для государственного мероприятия. Кто-то должен был сказать ей, что выставлять напоказ белый кружевной бюстгальтер неприемлемо». «Это не ночной клуб. Покажите класс и достоинство».

Фото: Global Look Press

«Лорен Санчес нужно нанять кого-то, кто научит ее одеваться как стильная леди. За деньги класс не купишь. Посмотрите на Меланию, Иванку и Ушу, у них есть класс». «Мелания выглядит потрясающе, а Иванка — этот костюм просто потрясающий! Лорен Санчес не получила памятку об изысканности». Действительно, особенно невыигрышно Лорен выглядела по сравнению с женой 47-го президента Меланией Трамп. Та предпочла элегантное пальто темно-синего цвета от Adam Lippes, узкую юбку-карандаш, блузку цвета слоновой кости и широкополую шляпу.

Фото: Global Look Press

Правда, и тут без приколов не обошлось — многим головной убор Мелании показался забавным.

Тем не менее глубокий вырез Лорен кому-то пришелся очень даже по душе. Камеры успели заснять заинтересованный взгляд Марка Цукерберга, который мельком рассмотрел декольте стоявшей рядом Санчес. Видео сразу разлетелось по Сети. «Бесит, что фото уставившегося на невесту Джеффа Безоса Марка Цукерберга вирусится. Стало стыдно за Цукерберга». «Режим „мужчина“ активирован. Самый лучший способ отметить конец эпохи местоимений» (имеется в виду высказывание Трампа о том, что в США отныне признают только два пола — мужской и женский).

Бедный Цукерберг — теперь вечный мем. Я бы не хотел оказаться на его месте!

«Цукерберг вышел из-под контроля, пялясь на невесту Джеффа Безоса!»

Кто такая Лорен Санчес: факты Лорен Веди Санчес родилась 19 декабря 1969 года в Альбукерке, Нью-Мексико. Она состоялась как репортер и ведущая новостей на Fox Sports News Primetime. Начинала Лорен на KCOP-TV в Лос-Анджелесе, где была ассистентом режиссера. Со временем профессионализм отточился до такой степени, что она получила премию «Эмми».

Интересно В 2010 году Санчес включили в список 50 самых красивых людей по версии журнала People и «горячих тел» по версии Us Weekly. В 2010 году Санчес включили в список 50 самых красивых людей по версии журнала People и «горячих тел» по версии Us Weekly.

Отец Лорен был летным инструктором и механиком, поэтому девушка с детства тянулась к пилотированию самолетом. Это превратилось в хобби, из которого предприимчивая Санчес решила построить бизнес.

Фото: Global Look Press

В 2016 году Лорен основала кинокомпанию, специализирующуюся на съемках с воздуха. Организация помогала голливудским кинокомпаниям. Black Ops Aviation стала первой в мире, которой владеет женщина. Сейчас время от времени Санчес занимается кино- и телепроектами и сама ведет съемку с воздуха, управляя самолетом. Также она написала детскую книгу «Муха, которая полетела в космос». Санчес взяла сюжет не с потолка — ведь она сама мечтает полететь в космос и надеется сделать это в ближайшее время, особенно после полета в космос ее жениха Безоса. Кроме того, Лорен можно было изредка увидеть в голливудских картинах. Особенно внимательные найдут ее в фильме Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», «Фантастическая четверка», «Послезавтра», «Вавилон-5» и других.

Фото: Global Look Press

Ранее Санчес встречалась со звездой Национальной футбольной лиги США и игроком команды «Канзас-Сити Чифс» Энтони Дэвидом Гонзалесом. До брака дело так и не дошло, но у пары родился сын Никко. А вот за предпринимателя Патрика Уайтселла Лорен решила выйти замуж. На свадьбе в Лос-Анджелесе присутствовали Бен Аффлек, Хью Джекман, Джессика Альба и другие голливудские звезды. Все потому, что супруг Лорен владел медиаагентством. У них родились сын Эван и дочь Элла.

Роман с Безосом Слухи о романе Санчес и Безоса поползли в 2019 году. Завидный жених, состояние которого оценили более чем в 100 миллиардов долларов, увидел Лорен на работе — он заказал аэросъемку в ее компании. Правда, на тот момент предприниматель был женат на Маккензи Безос, с которой прожил 25 лет.

Фото: Global Look Press

Красотка из Альбукерка сразила мультимиллиардера. Он потерял голову, развелся с супругой и начал отношения с Санчес. Вскоре они стали появляться на публике, а в 2022-м дали совместное интервью. В будни влюбленные заняты работой, а выходные стараются проводить друг с другом или с детьми от предыдущих браков. По словам Санчес, Безос готовит очень вкусные воскресные блинчики, но всегда подглядывает в рецепт. Но не все так безоблачно. В 2021 году в СМИ разразился скандал: на светском мероприятии в Лос-Анджелесе Безос, Санчес и Леонардо Ди Каприо попали в один кадр. Лорен не переставала кокетничать и заигрывать со звездой «Титаника» на глазах своего избранника. Тем не менее после шумихи ничего не последовало. Безос лишь пошутил об этом моменте в соцсетях.

Лео, подойди сюда, я хочу тебе кое-что показать. Джефф Безос

В мае 2023 года Безос сделал Лорен предложение на собственной яхте, украшенной статуей его избранницы в виде богини. Кольцо с огромным бриллиантом прилагалось.

Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch / Global Look Press

В ноябре 2024 года Санчес рассказала, что собирает идеи для предстоящего свадебного торжества на Pinterest. «Я такая же, как и любая другая невеста, поэтому у меня есть доска на Pinterest», — поделилась медиадива. Пока что будущие супруги держат дату торжества в тайне.

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