«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Когда первый шок от известий об аресте в парижском аэропорту Павла Дурова прошел, многие задались вопросом: а зачем он туда вообще полетел, если сам же в одном из недавних интервью заявлял, что интерес к его персоне проявляло ФБР? Ведь о том, что для американцев не существует границ и они считают свое право экстерриториальным, известно давным-давно.

Точно так же все прекрасно осведомлены о методах работы спецслужб США, только в крайнем случае действующих напрямую и предпочитающих использовать для подобных грязных дел кого-то попроще — вроде европейских союзников, например. То есть безотносительно целей прилета Дурова в Париж комментаторы сошлись во мнении, что создатель Telegram проявил «преступную беспечность». И ведь никому не пришла в голову мысль о том, что подобное положение вещей противоестественно. Мы, сами того не заметив, оказались с мире, где полно государств, в которых узаконенное беззаконие давно стало показательной нормой.

Забавно, а ведь лет эдак 50 тому назад к подобным странам на Западе любили причислять «тоталитарные» государства типа СССР, КНДР, КНР и прочих. Но, как позже выяснилось, подобный избирательный подход к соблюдению прав человека, в том числе права на свободу слова, все это время процветал совсем в другом месте…

Фото: pavel durov

Именно коллективный Запад с его хваленой демократией превратился в конгломерат «невыездных стран», где «правосудие» стало инструментом принуждения и подавления гражданских свобод. Стран, в которые людям, занимающимся честной журналистикой или работающим в сфере свободы слова, лучше не приезжать. Во избежание, так сказать… Косвенно это признают сами жители этих государств. Так, глава канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски, к которому у европейских властей тоже были вопросы, написал сегодня утром, что, узнав об аресте Дурова, поспешил срочно вернуться на родину.

«Франция угрожала Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав генерального директора Telegram Павла Дурова, предположительно, за то, что он не ввел цензуру. Rumble не потерпит такого поведения и будет использовать все доступные законные средства для борьбы за свободу слова, универсальное право человека. Мы ведем борьбу в судах Франции и надеемся на немедленное освобождение Павла Дурова», — заявил Павловски в одной из социальных сетей.

Но не все так беспросветно: в мире все еще сохраняются государства, куда длинная рука западного «правосудия» дотянуться не может.

Как призналась французский адвокат Джоанна Прево, чтобы получить доступ к данным компании Telegram, учитывая, что она находится на территории других стран, Франции необходимо будет сотрудничество властей этих стран. В этом случае возникает скорее дипломатический вопрос, чем судебный, но многие государства, кроме ЕС, отказываются сотрудничать. В свою очередь, президент Сальвадора Найиб Букеле рассказал: в его стране то, что случилось с Павлом Дуровым, произойти не может просто по определению. «Сальвадор не только самая безопасная страна в Западном полушарии, но мы также гарантируем, что вас не арестуют, не подвергнут цензуре, ваши активы не конфискуют за реализацию вашего права на свободу слова. И нет налога на имущество», — сделал Букеле неплохую рекламу Сальвадору.

Фото: Camilo Freedman/Keystone Press Agency / Global Look Press

По сути, он прав: после этого ареста весь мир, похоже, окончательно поделится на государства, где можно жить и работать, не боясь быть посаженным в тюрьму по надуманному обвинению, и все остальные. Как-то так получилось, что Россия, Китай, Индия и другие принадлежат к первой категории, а Франция, США, Британия и практически вся Европа — ко второй.

«Китай арестовал миллиардера, основателя приложения для обмена сообщениями, обеспечивающего свободу слова, за то, что он не модерировал и не подвергал цензуре контент. Иран арестовывает своих граждан за публикацию материалов, которые они не одобряют. Я шучу. Это были Франция и Англия», — написал известный американский финансист Гайгер. Если это и шутка, то очень грустная. Да, в общем-то, и не шутка уже…