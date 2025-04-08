Взаперти. Нетаньяху намекнул, куда палестинцы могут убраться «добровольно»

На вчерашней встрече президента США с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме разговор вновь зашел о секторе Газа и планах Дональда Трампа превратить его в эдакую Ривьеру. Правда, ради осуществления подобной фантазии проживающих там палестинцев придется выселить. Это возвращает нас к мрачным практикам массового переселения народов, известным американцам не понаслышке.

В свое время сотни тысяч «неблагонадежных» граждан США японского происхождения вывезли в резервации, специально отведенные для них американским правительством, опасавшимся, видимо, шпионажа в пользу императорской Японии. Дело, как вы понимаете, было в годы Второй мировой войны. Но сегодня времена не те и палестинцы ничем Америке не угрожают. Потому необходимость избавиться от «лишнего» народонаселения авторами идеи предносится как несомненное благо для изгоняемых. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп и Нетаньяху назвали палестинцев, проживающих в Газе, «запертыми», не имеющими возможность покинуть эту территорию, как это происходит в иных местах военных конфликтов — скажем, в Сирии и на Украине. Стало быть, жителям Газы необходимо предоставить выбор: уехать «добровольно» или…

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

А что «или»? На что намекает премьер-министр Израиля, на чьей совести тысячи убитых мирных жителей Палестины? Разумеется, он говорит об угрозе быть уничтоженным, истребленным в процессе зачистки территории под будущую Ривьеру. При этом ни он, ни его собеседник и, похоже, единомышленник Трамп не говорят, а куда, собственно, палестинцы должны убраться, чтобы не мешать белым господам и их грандиозным замыслам? Ни одна из арабских стран региона до сих пор не выразила желания навсегда приютить у себя изгнанников из Святой земли. В этой связи, осмелюсь предположить, упоминание со стороны Нетаньяху Сирии и Украины, возможно, прозвучало не просто так.

Фото: Пропалестинская акция в Лондоне, февраль 2025 года. Krisztian Elek/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Обе страны, уже разоренные войной, с обширными пустующими территориями, которые их бывшие обитатели были вынуждены оставить, — «отличное место» для выселения всех «лишних». Рано или поздно украинский конфликт, как и гражданская война в Сирии, закончатся, и все это как-то нужно будет отстраивать заново. Кто-то должен будет это делать. Почему бы не палестинцы?

Думаю, примерно так рассуждают в Вашингтоне и Тель-Авиве. И такие размышления выглядят еще циничнее, если понимать, что ни сирийцев, ни украинцев никто не спрашивает, хотят ли они отдать свою землю под создание «палестинской резервации».

Вот так, позволив однажды внешним игрокам решать их судьбу, они фактически сами себя обрекли на роль бессловесных шахматных фигурок. Фигурок, которые можно двигать, переставлять, но главное — ими можно жертвовать. Жертвовать ради абсолютно чуждых и чужих интересов.