Сегодня 11:42 Несгибаемая вдова. Со дня рождения Жаклин Кеннеди исполняется 96 лет 0 0 0 Фото: Ronnie Paloger/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Мир

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Первая леди США, икона стиля, интеллектуалка — Жаклин Кеннеди стала символом главной американской трагедии XX века. Всю жизнь она последовательно применяла на себя одну роль за другой. В конце июля 2025 года исполняется 96 лет со дня рождения Жаклин. Где заканчиваются общественные штампы и начинается настоящая Джеки — в материале 360.ru.

Главный секрет — деньги и власть У юной Жаклин и ее младшей сестры Кэролайн было плотное расписание: уроки, иностранные языки, рисование, чтение, верховая езда и другие занятия, достойные американской золотой молодежи. Но главные уроки жизни девочкам давала мать, в основном — во время чаепития, традиционного для женщин из семейства Бувье. Главную мудрость Джанет Ли поведала дочерям, когда старшей было 22 года, младшей — всего 18 лет. «Знаете главный секрет, стоящий за фразой ''и жили они долго и счастливо''? Деньги и власть», — поучала Бувье. И она знала, о чем говорит. Отец девочек дал Джанет Ли многое, в том числе богатство и французскую фамилию. Однако с ним Бувье развелась из-за измен и пьяных выходок, а затем вышла замуж за миллионера.

Интересно Деньги отчима помогут Жаклин получить образование в лучших вузах США и Европе. Джеки станет первоклассной девушкой на выданье — с богатым приданным, степенью в области искусства и литературы и знанием иностранных языков. К тому же, Жаклин была красавицей. Деньги отчима помогут Жаклин получить образование в лучших вузах США и Европе. Джеки станет первоклассной девушкой на выданье — с богатым приданным, степенью в области искусства и литературы и знанием иностранных языков. К тому же, Жаклин была красавицей.

После университета будущая первая леди устроилась в газету The Washington Times-Herald, где быстро поднялась с должности уличного репортера до корреспондента. Она освещала коронацию Елизаветы II и инаугурацию президента Эйзенхауэра.

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

Судьба первой четы США Встреча Жаклин Бувье и будущего президента США Джона Кеннеди состоялась благодаря их общему знакомому — журналисту Чарльзу Бартлетту. Отце политика давно присматривался к старшей Бувье, так как считал ее идеальной партией сыну. Самому Джону для поддержания блестящей политической репутации не хватало лишь обручального кольца. Он сделал предложение Жаклин перед тем, как та уехала на коронацию Елизаветы. Через пару недель Бувье ответила согласием, и уже через два с половиной месяца они назвали друг друга мужем и женой. Мать Жаклин отговаривала будущих родственников от слишком помпезного торжества. «Вы всего лишь выдаете дочь замуж, а я на этой свадьбе должен познакомить страну с будущей первой леди США», — отвечал отец жениха. Первым ударом для Джеки стала враждебность сестер муда, вторым — измены. Когда миссис Кеннеди родила мертвую дочь, а ее муж в это время катался по Средиземному морю, она будто утратила веру в людей. Гибель младенца стала первой из череды смертей, окутывающих Жаклин в течение всей ее жизни.

Фото: www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Заложница Белого дома После смерти дочери Жаклин решила подать на развод, но свекр и муж вовремя забили тревогу. Они окружили ее заботой и лаской, и в семье снова воцарилась идиллия. Через год у Джона и Джеки появится дочь Кэролайн. Затем начнется предвыборная кампания супруга — Жаклин в это время будет беременна вторым ребенком. Джон выиграет выборы во многом благодаря образу заботливой, обращованной и красивой жены. Миссис Кеннеди стала национальной гордостью американцев: великолепный гардероб, заново обустроенный Белый дом, званые вечера и благотворительность. Сам Кеннеди восхищался работой жены в администрации президента. «Я тот, кто сопроводил Жаклин Кеннеди в Париж — и я наслаждаюсь этим!» — шутил глава государства. Но изменять он не перестал. Смерть четвертого ребенка сблизит супругов — но не надолго. Вскоре судьба разлучит их навечно.

Фото: www.imago-images.de / www.globallookpress.com

«Пусть видят, что они сделали с Джеком» Техас, кортеж, розовый костюм — это убийство войдет в историю. День гибели Джона Кеннеди стал днем рождения «Святой Джеки». В ноябре 1963 года супруги отправились в рабочую поездку в Техас. Из аэропорта Далласа пара выехала на авто с местным губернатором и его женой. На выезде в Дили-Плаза раздался громкий звук, который повторился еще несколько раз. Последний выстрел пришелся в голову американского лидера. Фразы, сказанные Жаклин в тот день, станут афоризмами. «В него стреляли на моих глазах. Я вся в его крови»;

Я хочу быть с ним, пока он умирает. Жаклин Кеннеди первая леди США

«Теперь у меня ничего нет»; «Пусть видят, что они сделали с Джеком», — сказала первая леди, отказавшись снимать окровавленный костюм. Жаклин погрузилась в заботы по организации похорон. Многие указали на величественность в ее жестах, но сама Джеки вряд ли осознавала, что происходит. После смерти мужа первая леди сломалась — по крайней мере, так ей казалось.

Фото: www.imago-images.de / www.globallookpress.com

От преданности до «предательства» После убийства Джона вдова решила увезти детей в Европу — там находился человек, власть и деньги которого могли обеспечить им безопасность. Речь идет о греческом магнате Аристотеле Онассисе. Их свадьба состоялась 20 октября 1968 года. Американцы дали Жаклин прозвище «Джеки О» и обвинили свою бывшую первую леди в предательстве. Брак с Онассисом был сложным и полным новых смертей. Сначала в 1973 году погиб сын Аристотеля Александр, затем не стало и самого супруга. Он ушел из жизни через два года после смерти сына. Муж оставил Жаклин сущие копейки, и гол она билась за наследство с его дочерью.

Фото: via www.imago-images.de / www.globallookpress.com

После смерти супруга прощенная американцами Жаклин вернулась в Нью-Йорк, где, вероятно, и нашла настоящую любовь. Там бывшая первая леди вернулась к любимым делам: публицистике, светской жизни и обожаемому городу, который она активно защищала от посягательств на его архитектуру. Магната Мориса Темпельсмана признали третьим неофициальным мужем Жаклин. Он был другом Джеки до самой ее смерти, которая пришла равно. Смерть Жаклин Кеннеди В 64 года Джеки диагностировали лимфому. Болезнь дала метастазы всего через два месяца. Жаклин решила, что жизнь на больничной койке не имеет для нее смысла и прекратила лечение. За свою жизнь Жаклин похоронила слишком много любимых людей. Пришло время умереть и ей самой — это произошло 10 мая 1994 года.

Фото: ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

О чем молчала первая леди Отец Жаклин вел разгульный образ жизни и тратил огромные деньги на выпивку и женщин;

В подростковом возрасте учителя часто жаловались матери на поведение Жаклин;

Джеки приглашали работать в модный журнал Vogue, но она проработала там лишь один день;

До знакомства с Кеннеди Жаклин была в шаге от свадьбы с другим мужчиной — броекром Джоном Хустедом;

Элегантное свадебное платье Жаклин копировали практически все американские женщины, но сама Джеки ненавидела этот наряд;

Никто не замечал изъяна, но одна нога у Жаклин была короче другой на 6,5 миллиметра;

Джеки была заядлым курильщиком и уничтожала по три пачки сигарет в день.